Тартар из говядины — блюдо из сырой говядины, которое точно не останется незамеченным на вашем столе. Готовить тартар на удивление быстро. Подавать его можно с красным сухим вином и свежим овощным салатом.

Шеф, эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов рассказал, как приготовить вкусный тартар из говядины.

Ингредиенты:

говяжья вырезка — 120 г;

соевый соус — 5 г;

соус ворчестер — 4 г;

горчица — 5 г;

кетчуп — 10 г;

соус табаско — 1 г;

вяленые томаты — 6 г;

корнишоны — 10 г;

анчоусы — 3 г;

каперсы — 4 г;

лук красный — 7 г;

сахарная пудра — 2 г;

перец черный молотый — 1 г;

хлеб — 50 г;

оливковое масло — 5 г;

чеснок — 3 г.

Приготовление: