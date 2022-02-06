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Еда

Изысканно и быстро: как приготовить идеальный тартар из говядины

6 февраля 2022, 11:05
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
тартар з яловичини

Тартар из говядины — блюдо из сырой говядины, которое точно не останется незамеченным на вашем столе. Готовить тартар на удивление быстро. Подавать его можно с красным сухим вином и свежим овощным салатом.

Шеф, эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов рассказал, как приготовить вкусный тартар из говядины.

Ингредиенты:

  • говяжья вырезка — 120 г;
  • соевый соус — 5 г;
  • соус ворчестер — 4 г;
  • горчица — 5 г;
  • кетчуп — 10 г;
  • соус табаско — 1 г;
  • вяленые томаты — 6 г;
  • корнишоны — 10 г;
  • анчоусы — 3 г;
  • каперсы — 4 г;
  • лук красный — 7 г;
  • сахарная пудра — 2 г;
  • перец черный молотый — 1 г;
  • хлеб — 50 г;
  • оливковое масло — 5 г;
  • чеснок — 3 г.

Приготовление:

  1. Вырезку нарежьте кубиками.
  2. Вяленые томаты, корнишоны, анчоусы, каперсы и красный лук нарежьте мелкими кубиками.
  3. Смешайте нарезанную вырезку со всеми ингредиентами.
  4. Хлеб нарежьте тонкими слайсами, сбрызните оливковым маслом, высушите в духовке и натрите чесноком. Подавайте с блюдом.
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Кулінарні рецепти , Рецепти
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