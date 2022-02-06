Тартар из говядины — блюдо из сырой говядины, которое точно не останется незамеченным на вашем столе. Готовить тартар на удивление быстро. Подавать его можно с красным сухим вином и свежим овощным салатом.
Шеф, эксперт реалити На ножах на Новом канале Алекс Якутов рассказал, как приготовить вкусный тартар из говядины.
Ингредиенты:
- говяжья вырезка — 120 г;
- соевый соус — 5 г;
- соус ворчестер — 4 г;
- горчица — 5 г;
- кетчуп — 10 г;
- соус табаско — 1 г;
- вяленые томаты — 6 г;
- корнишоны — 10 г;
- анчоусы — 3 г;
- каперсы — 4 г;
- лук красный — 7 г;
- сахарная пудра — 2 г;
- перец черный молотый — 1 г;
- хлеб — 50 г;
- оливковое масло — 5 г;
- чеснок — 3 г.
Приготовление:
- Вырезку нарежьте кубиками.
- Вяленые томаты, корнишоны, анчоусы, каперсы и красный лук нарежьте мелкими кубиками.
- Смешайте нарезанную вырезку со всеми ингредиентами.
- Хлеб нарежьте тонкими слайсами, сбрызните оливковым маслом, высушите в духовке и натрите чесноком. Подавайте с блюдом.