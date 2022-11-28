Боевой повар Александр рассказал журналистам Фактов ICTV, в каких условиях ему порой приходится работать и какие блюда готовит для побратимов.

Сообщается, что сам Александр — мастер-шеф изысканных блюд, оттачивал мастерство 15 лет. Он сознательно оставил успешную карьеру в одном из престижных ресторанов Днепра и пошел в армию.

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Отмечается, что блюда Александра ребята едят с удовольствием. В день встречи с журналистами повар приготовил на обед гуляш, кашу и салат.

– Пытался готовить даже под большими обстрелами: лежал на земле и помешивал на сковороде, — вспоминает парень.

Говорит, что, несмотря на уставное меню, часто радует побратимов вкусностями.

Профессиональный шеф-повар утверждает, что рецепты здесь неприхотливы. Но, к примеру, к воде для яиц-пашот не стоит забывать добавить лимонного сока. К яйцам — пикантный сырный соус на молочной основе. Правда, сыр только плавленый.

— В ресторане это называлось бы — яйца-бенедикт с драниками и сырным соусом, — улыбается Александр.

И признается, что после войны сразу поедет к жене и трем детям, которые в начале вторжения уехали за границу. И, по меньшей мере, месяц не будет подходить к плите.