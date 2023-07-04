Украинские хозяйки любят экспериментировать с сезонными овощами и мариновать их необычными способами. Например, если закрыть кабачки с ананасовым соком, то они будут напоминать настоящие ананасы.
Или можно попробовать приготовить маринованные кабачки, которые на вкус получаются как грибы. Рецепт кабачков на зиму, которые будут напоминать маринованные грибы — подготовили для вас Факты ICTV.
Кабачки как грибы — рецепт вкусной закуски
Ингредиенты:
- вода — 0,5 л;
- сахар — 2 ст. л;
- соль — 0,5 ст. л;
- уксус — 80 мл;
- растительное масло — 40-50 мл;
- перец черный молотый — 1/2 ч. л;
- кабачок — 2 шт;
- чеснок — 4 зубчика;
- укроп на ваш вкус.
Как мариновать
Сперва нужно вымыть кабачки от грязи, а затем нарезать на кубики среднего размера.
Переложите нарезанные кабачки в миску и приготовьте маринад: в кастрюлю налейте воды, поставьте на огонь, добавьте соль, сахар и тщательно перемешайте. Влейте в кастрюлю уксус.
Когда вода закипит, переложите нарезанные кабачки в воду. Тщательно перемешайте и выключите огонь. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте кабачки на 20 мин.
По истечению времени переложите кабачки на дуршлаг.
Почистите чеснок и тщательно измельчите его ножом. Зелень вымойте и просушите на бумажном полотенце.
В отдельной миске смешайте нарезанную зелень, чеснок, масло и молотый черный перец. Если вы любите, также можете добавить куркуму, чили или паприку.
Маринованные кабачки соедините с зеленью и специями, тщательно перемешивая. Готовый салат разложите в стерилизованные банки, залейте маринадом.
Простерилизуйте банки с кабачками на плите в большой кастрюле с водой примерно 30 мин, а затем закатайте крышками.
Переверните банки вверх дном, заверните в одеяло и оставьте до полного остывания.
Хранить кабачки нужно в темном прохладном месте.