Украинские хозяйки любят экспериментировать с сезонными овощами и мариновать их необычными способами. Например, если закрыть кабачки с ананасовым соком, то они будут напоминать настоящие ананасы.

Или можно попробовать приготовить маринованные кабачки, которые на вкус получаются как грибы. Рецепт кабачков на зиму, которые будут напоминать маринованные грибы — подготовили для вас Факты ICTV.

Кабачки как грибы — рецепт вкусной закуски

Ингредиенты:

вода — 0,5 л;

сахар — 2 ст. л;

соль — 0,5 ст. л;

уксус — 80 мл;

растительное масло — 40-50 мл;

перец черный молотый — 1/2 ч. л;

кабачок — 2 шт;

чеснок — 4 зубчика;

укроп на ваш вкус.

Как мариновать

Сперва нужно вымыть кабачки от грязи, а затем нарезать на кубики среднего размера.

Переложите нарезанные кабачки в миску и приготовьте маринад: в кастрюлю налейте воды, поставьте на огонь, добавьте соль, сахар и тщательно перемешайте. Влейте в кастрюлю уксус.

Когда вода закипит, переложите нарезанные кабачки в воду. Тщательно перемешайте и выключите огонь. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте кабачки на 20 мин.

По истечению времени переложите кабачки на дуршлаг.

Почистите чеснок и тщательно измельчите его ножом. Зелень вымойте и просушите на бумажном полотенце.

В отдельной миске смешайте нарезанную зелень, чеснок, масло и молотый черный перец. Если вы любите, также можете добавить куркуму, чили или паприку.

Маринованные кабачки соедините с зеленью и специями, тщательно перемешивая. Готовый салат разложите в стерилизованные банки, залейте маринадом.

Простерилизуйте банки с кабачками на плите в большой кастрюле с водой примерно 30 мин, а затем закатайте крышками.

Переверните банки вверх дном, заверните в одеяло и оставьте до полного остывания.

Хранить кабачки нужно в темном прохладном месте.