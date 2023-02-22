Йога — это духовная и физическая практика, происходящая из древней Индии. В современном мире она часто ассоциируется с разнообразными физическими упражнениями, которые способствуют укреплению тела и улучшению здоровья.

Если говорить о йоге, как о духовной практике, то специалисты считают, что с ее помощью можно достичь единства ума, тела и духа.

Регулярные занятия могут помочь человеку укрепить свою физическую форму и психическую устойчивость, улучшить концентрацию, а также обрести покой и гармонию в жизни.

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Если вы давно хотели попробовать заняться йогой, не стоит больше медлить! Факты ICTV подготовили советы и видео с YouTube, которые помогут проводить практику дома.

Как йога влияет на организм

Занятия йогой положительно влияют на организм, особенно если их выполнять регулярно. Если вы начнете ежедневно заниматься практиками, это изрядно скажется на вашем теле. Йога помогает:

Укрепить мышцы и суставы — выполнение всех упражнений помогут укрепить и растянуть мышцы, а это улучшит гибкость, уменьшит риск травм и уменьшит боль в суставах. Улучшить дыхательную систему — дыхательные упражнения йоги (пранаямы), смогут улучшить работу легких и снизить риск заболеваний дыхательных путей. Снизить стресс и чувство тревоги — йога охватывает техники релаксации и медитации, поэтому она действительно может помочь уменьшить уровень стресса. Улучшить кровообращение — выполнение асан и пранаями поможет не только улучшить кровообращение, но и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Снизить кровяное давление — регулярные занятия снижают кровяное давление и риск возникновения гипертонии. Улучшить сон — после практики качество вашего сна заметно улучшится. Йога успокоит тело и подготовит его к глубокому сну.

Как мы видим, занятия йогой имеют довольно положительное влияние на здоровье и самочувствие, но помните, что все мы индивидуальны, поэтому йога может повлиять на каждого по-разному!

Как начать заниматься йогой дома — подборка YouTube-каналов

Yoga with Oksana Taran

Оксана Таран — практикует йогу уже более 15 лет и более 8 лет преподает в своей студии во Львове. Также тренер выступает на йога фестивалях и проводит выездные семинары в Украине и по всему миру.

Оксана ежегодно учится в Индии в институте аштанга йоги под руководством Шарата Джойса, внука легендарного Патабхи Джойса.

Цель канала Оксаны Таран показать, что йога доступна всем! Независимо от уровня физической подготовки и вашего возраста. Главное — корректно, постепенно и систематически заниматься.

Несколько раз в месяц Оксана выкладывает новые видео занятий. В галерее каждый сможет найти подходящую для себя тренировку: йога для начинающих, упражнения во время критических дней, вечерняя йога, упражнения антистресс, медитации и тому подобное.

Alma yoga с Ириной Ягубовой

Ирина Ягубова — тренер по йоге онлайн, которая учит людей практикам уже 13 лет! Также Ирина психолог терапевт с образованием.

Если хотите научиться медитации, йоге-нидра или пранаямы вам точно понравится канал Ирины.

На YouTube-канале тренера вы найдете видео тренировок для любого уровня подготовки: для начинающих, базавого или продвинутого уровня.

Также Ирина публикует разговорные видео, где делится с подписчиками полезной духовной информацией.

Йога на украинском

Йога-учитель Сабина, которая сейчас находится в Катаре, несколько раз в неделю публикует полезные тренировки для украинцев.

Здесь вы знайте занятия на любой вкус: утренняя йога, упражнения для мышц кори, йога на все тело, детокс-йога и многое другое.

По словам Сабины, ее видео для начинающих рассчитаны на людей, которые не имеют никакого опыта занятий йогой. Все, что вам понадобится, — это 20 мин свободного времени, коврик для тренировки и желание!

Always Yoga с Милой

Мила — тренер, с которым вы полюбите йогу! Девушка сертифицирована преподавательница йоги и медитации (RYT400), медсестра по образованию и автор YouTube-канала Always Yoga с Милой.

Мила часто публикует на канале различные видео, которые помогут вам освоить йогу, укрепить мышцы и растянуться.

На канале Милы вы найдете тренировки по йоге для спины, на все тело, для расслабления, укрепления мышц и тому подобное.

Также тренер часто рассказывает подписчикам о пользе практик и как правильно их выполнять.

Несколько полезных уроков йоги

Безопасная растяжка ног для начинающих от YouTube-канала YowA — хатха йога. На примере несложных упражнений на видео рассматриваются основы асан для растяжки ног.

— Для тех, кто давно занимается йогой — эта тренировка подойдет для расслабления, — добавляет тренер по йоге Алена Щербань.

Вечерняя йога для начинающих от Оксаны Таран. Тренировка длится 20 мин. Выполняйте его регулярно 2-3 раза в неделю и уже через месяц вы непременно почувствуете как изменилось ваше тело и походка.

Детокс-йога для лучшего пищеварения. Этот комплекс содержит асаны скручивания (скрутки), которые положительно влияют на пищеварение и метаболизм.