Льняное масло очень полезно для здоровья. Его изготавливают из семян льна, а от других растительных масел его отличает содержание оптимального количества жирных кислот Омега-3, Омега-6 и Омега-9, а также множество полезных витаминов.

Однако люди употребляют льняное масло не только для насыщения организма полезными жирами, но и для похудения.

Факты ICTV узнавали, как льняное масло влияет на похудение, кому можно его употреблять и какие оно имеет противопоказания.

Польза льняного масла

Снижает уровень холестерина в крови.

Предотвращает сердечные заболевания, нормализует артериальное давление.

Снимает воспаления кожи, лечит псориаз и экзему.

Устраняет запоры и геморрой.

Выводит камни из почек.

Эффективно при лечении ожогов.

Делает ногти и волосы здоровыми и крепкими.

Устраняет нервные перенапряжения и предотвращает депрессии.

Устраняет симптомы менопаузы, менструальные боли.

Снижает риск заболевания раком.

Действительно ли льняное масло поможет похудеть

Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Соколова отмечает, что льняное масло — полезный жир, который содержит большое количество Омега-3, мононенасыщенных жирных кислот.

— То есть само по себе льняное масло очень полезно. Что с ним нужно делать? Советую заправлять им салаты, крупы и другие блюда в чистом виде (то есть без термической обработки). Это будет полезно, потому что льняное масло — полезный жир, — говорит Соколова.

Эндокринолог-диетолог добавляет, что полезные жиры влияют на секрецию гормонов и создание полезных жиров в организме, которые служат источником энергии.

Также одной из функций, которую выполняют полезные жиры, является сокращение желчного пузыря и выделение желчных кислот в кишечник для лучшего переваривания пищи. По словам Соколовой, именно из-за этого каждый наш прием пищи должен содержать жиры.

— Но существует миф о льняном масле. Вам нужно выпить 1 столовую ложку масла натощак, чтобы похудеть. Такое я очень часто слышу на своих приемах, — говорит Анастасия Соколова.

По словам врача, такой способ точно не поможет похудеть, но и наоборот, может навредить.

— Объясняю. Если концентрированный жир (то есть, неразбавленное масло) в необработанном виде выпить утром натощак, то в организме начнется сильная активация желчных кислот в момент не переваривания пищи, — говорит диетолог.

Как следствие человек может чувствовать:

ухудшение аппетита, которое должно быть хорошим во время завтрака;

появляется ощущение горечи и жжения во рту;

дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

— Такие симптомы возникают из-за резкого, нефизиологического сокращения желчного пузыря натощак, — добавляет врач.

По ее словам, люди употребляют льняное масло утром также из-за того, что резкий выброс желчных кислот натощак приводит к улучшенной моторике кишечника (что считается хорошим способом в борьбе с запорами).

— Вероятнее всего, именно из-за этого люди пьют льняное масло, чтобы спровоцировать испражнения и похудеть. Но это миф. Достичь регулярных испражнений можно с помощью комбинированной пищи и сбалансированном рационе. И для этого не обязательно сокращать желчный пузырь с помощью льняного масла, — заключает Соколова.

Тем, кто хочет похудеть, врач советует сбалансировать питание и начать заниматься физической активностью, а не пить льняное масло натощак.