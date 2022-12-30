Черные точки на лице — проблема каждой девушки. Они имеют неэстетичный вид, поэтому каждая хочет избавиться от них.

Сегодня в косметологических магазинах можно найти множество средств, которые якобы навсегда уберут черные точки. Это и скрабы, и маски, и домашний пилинг.

Стоят такие средства немало, поэтому большинство женщин прибегает к домашней косметологии, делая маски или скрабы.

Сейчас смотрят

Факты ICTV спросили у косметолога, как избавиться от черных точек и какие скрабы можно делать в домашних условиях.

Что такое черные точки

Косметолог Екатерина Бойко рассказывает, что черные точки — это открытые комедоны. Они считаются одним из проявлений акне.

— Образуются они из-за повышенной секреции сальных желез. То есть в порах на лице скапливается не только кожное сало, но и всякая пыль и грязь. На самом деле это и образует черные точки, — говорит врач.

По словам косметолога, черные точки очень заметны у людей с жирным и комбинированным типом кожи. Чаще всего образуются они на носу, щеках и подбородке.

Как избавиться от проблемы

Косметолог отмечает, что в домашних условиях избавиться от черных точек невозможно!

— Есть сальные нити, которые ты никогда не выведешь. Единственное, что можно сделать, это уменьшить их и сделать менее заметными, — говорит Бойко.

По словам врача, уменьшить количество черных точек поможет механическая чистка у косметолога. Профессионал осмотрит вашу кожу и примет решение, какой тип чистки подойдет именно вам и какими средствами стоит пользоваться.

— Если мы говорим о домашнем уходе, то здесь помогут средства, имеющие в составе кислоты. Они помогут уменьшить количество черных точек и сделать их незаметными, — советует Бойко.

Косметолог отмечает, что даже кислоты и чистка у врача не помогут полностью избавиться от черных точек.

— Это просто невозможно. Это физиологическая норма, поэтому делать этого не стоит. Я советую просто качественно ухаживать за кожей в домашних условиях, — отмечает косметолог.

Чтобы улучшить состояние кожи и уменьшить черные точки, врач советует:

дважды в день (утром и вечером) использовать гель или пенку для умывания;

пользоваться тониками;

обратить внимание на ферменты или кислоты (стоит пользоваться несколько раз в неделю);

обратиться к косметологу за консультацией.

— Косметолог подберет для вас качественный уход и посоветует те средства, которые подойдут именно для вашего типа кожи, — говорит Екатерина Бойко.

Скрабы против черных точек

Стоит отметить, что косметологи не советуют использовать скрабы или маски приготовленные в домашних условиях. Впрочем, в сети можно найти множество разнообразных рецептов скрабов, которые как бы помогают уменьшить черные пятнышки.

Скраб — это средство, которое применяется в дополнительных процедурах для ухода за лицом. Его основное действие — это глубокое очищение кожи и удаление ее отмерших клеток.

После использования скраба кожа разглаживается, на ней устраняются разного рода неровности, она становится чистой и гладкой.

Скраб с содой

Пищевая сода — это антибактериальное и противогрибковое средство, которое также служит отличным эксфолиантом для кожи.

Для скраба вам понадобится:

пищевая сода — 1 ст. л.;

вода — 2 ст. л.

В отдельной миске смешайте воду и пищевую соду. У вас должна получиться консистенция пасты. Готовую смесь нанесите и проблемные участки кожи лица и оставьте на 15-20 минут.

По истечению времени смойте теплой водой. Во время смывания, сода начнет действовать как скраб.

Использовать скраб стоит несколько раз в неделю, чтобы не повредить кожу.

Скраб с овсянкой от черных точек

Для этого скраба вам понадобится:

молотая овсянка — 2 ст. л;

йогурт (обычный белый) — 2 ст. л;

лимонный сок — 1 ст. л;

оливковое масло — 1 ст. л.

В тарелке соедините молотую овсянку и йогурт, все тщательно перемешайте. Добавьте масло и лимонный сок.

Готовую смесь нанесите на лицо и оставьте на 10 мин. По истечению времени смойте скраб прохладной водой.

— На самом деле домашние скрабы — это страшный сон для косметологов. Не советую использовать, — говорит косметолог.

Если вы все же решили использовать домашние скрабы, помните, что вся ответственность за состояние кожи будет лежать на вас.