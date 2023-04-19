Второй подбородок — это кожная складка с чрезмерным скоплением жировой ткани под нижней челюстью. Существует стереотип, что второй подбородок — проблема, которая беспокоит только людей с избыточным весом, однако это не совсем так.

Этот косметический дефект может беспокоить и стройных людей, ведь причиной появления двойного подбородка может быть неправильный прикус, генетическая предрасположенность, нарушение осанки и тому подобное.

Как избавиться от второго подбородка и что для этого понадобится, читайте в материале Фактов ICTV.

Как убрать второй подбородок

С каждым годом косметология стремительно развивается, поэтому сегодня существует множество процедур, которые помогут избавиться от двойного подбородка.

Врач-косметолог Людмила Правда отмечает, что есть достаточно результативные процедуры для коррекции зоны подбородка и шеи. Например:

контурная пластика — безоперационная технология устранения эстетических дефектов путем введения в проблемные зоны гелей-филлеров. Но инъекционное введение гелей с гиалуроновой кислотой нецелесообразно при наличии большого скопления жировых отложений в зоне коррекции;

— безоперационная технология устранения эстетических дефектов путем введения в проблемные зоны гелей-филлеров. Но инъекционное введение гелей с гиалуроновой кислотой нецелесообразно при наличии большого скопления жировых отложений в зоне коррекции; липолитики — препараты с жиросжигающим эффектом считаются одним из самых эффективных способов удалить излишки жира;

— препараты с жиросжигающим эффектом считаются одним из самых эффективных способов удалить излишки жира; использование коллагеностимуляторов ;

; аппаратные технологии, например, СМАС-лифтинг — одной процедуры достаточно, чтобы результат сохранился на 18+ месяцев.

Также убрать второй подбородок помогут:

радиолифтинг;

лазерная подтяжка кожи;

LPG-массаж;

микротоковая терапия;

ниточный лифтинг;

липосакции подбородка.

Любую из этих процедур должен назначать исключительно квалифицированный врач после осмотра и сдачи необходимых анализов.

Как избавиться от двойного подбородка в домашних условиях

Стоит понимать, что самая распространенная причина появления второго подбородка – набор веса. Поэтому бороться с этим косметическим дефектом необходимо комплексно.

Избавиться от второго подбородка в домашних условиях можно с помощью уменьшения подкожного жира, поэтому вам необходимо следить за питанием, заниматься физической активностью, работать над осанкой, выяснить, есть ли проблемы с прикусом и тому подобное.

Также нужно выполнять специальные упражнения и массаж шеи. При регулярном выполнении они помогут укрепить тонус мышц подбородка и шеи.

Косметолог Ольга Позднякова показала два простых упражнения, которые помогут убрать второй подбородок.

Сначала нужно плотно прижать язык к небу и медленно его отпускать. Выполнять упражнение нужно по 15 повторов.

Следующее упражнение — фиксация языка на небе: прижмите язык к небу и зафиксируйте в таком положении на 15 секунд. Выполните три повтора.

Также можно использовать корректирующие маски для подтяжки зоны подбородка, формулы которых основаны на коллагене и гиалуроновой кислоте.

Лимфодренажный массаж также поможет убрать второй подбородок и повысить упругость кожи. Для этого вам понадобится увлажняющий крем, желательно с содержанием гиалуроновой кислоты.

Дальше все просто: нанесите крем на зону шеи и подбородка, поглаживающими движениями начинайте растирать его, двигаясь от центра шеи к подбородку.

Такой массаж нужно проводить 2-3 раза в неделю. Первые результаты будут заметны уже через месяц.