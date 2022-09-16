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Еда

Как приготовить баклажаны на сковороде: быстрый и вкусный рецепт пошагово

16 сентября 2022, 19:32
Анна Голишевская Редактор сайта
Баклажани
Источник: Unsplash

Осень – лучшее время для приготовления блюд из овощей. В них содержится много полезных микроэлементов и витаминов, положительно влияющих на наше здоровье.

Как приготовить баклажаны на сковороде – смотрите рецепт на Фактах ICTV.

Ингредиенты

  • баклажан – 2 шт.
  • соль – по вкусу
  • перец черный молотый – по вкусу
  • масло – 2 ложки
  • лук – 4 шт.
  • яйцо – 2 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • зелень – по вкусу

Рецепт приготовления баклажанов на сковороде

  1. Баклажаны режем тонкими кольцами, подсаливаем и вымачиваем салфетками, чтобы стекла излишняя влага.
  2. Обжариваем на сковороде до мягкости.
  3. Заливаем взбитыми с солью и перцем яйцами, вымешиваем, обжариваем.
  4. Добавляем поджаренный лук, зелень, выдавливаем чеснок.
  5. Держим на умеренном огне несколько минут.

Приятного аппетита!

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