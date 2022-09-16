Осень – лучшее время для приготовления блюд из овощей. В них содержится много полезных микроэлементов и витаминов, положительно влияющих на наше здоровье.

Как приготовить баклажаны на сковороде – смотрите рецепт на Фактах ICTV.

Ингредиенты

баклажан – 2 шт.

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

масло – 2 ложки

лук – 4 шт.

яйцо – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

зелень – по вкусу

Рецепт приготовления баклажанов на сковороде

Баклажаны режем тонкими кольцами, подсаливаем и вымачиваем салфетками, чтобы стекла излишняя влага. Обжариваем на сковороде до мягкости. Заливаем взбитыми с солью и перцем яйцами, вымешиваем, обжариваем. Добавляем поджаренный лук, зелень, выдавливаем чеснок. Держим на умеренном огне несколько минут.

Приятного аппетита!