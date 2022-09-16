Осень – лучшее время для приготовления блюд из овощей. В них содержится много полезных микроэлементов и витаминов, положительно влияющих на наше здоровье.
Как приготовить баклажаны на сковороде – смотрите рецепт на Фактах ICTV.
Ингредиенты
- баклажан – 2 шт.
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
- масло – 2 ложки
- лук – 4 шт.
- яйцо – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- зелень – по вкусу
Рецепт приготовления баклажанов на сковороде
- Баклажаны режем тонкими кольцами, подсаливаем и вымачиваем салфетками, чтобы стекла излишняя влага.
- Обжариваем на сковороде до мягкости.
- Заливаем взбитыми с солью и перцем яйцами, вымешиваем, обжариваем.
- Добавляем поджаренный лук, зелень, выдавливаем чеснок.
- Держим на умеренном огне несколько минут.
Приятного аппетита!
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