Вкусные драники — народное блюдо из картофеля, которое используют как основное, а также как гарнир.
Приготовить драники можно самостоятельно за несколько минут.
Как делать драники — рецепт
Драники в блендере — рецепт Евгения Клопотенко
Ингредиенты
- картофель — 3-4 шт;
- лук — 1 шт;
- яйцо;
- мука — 1 ст. л.;
- соль и перец по вкусу;
- подсолнечное масло — 5 ст. л;
- сметана для подачи.
Способ приготовления
- Очистите картофелину и лук.
- Порежьте овощи на части и переложите в чашу.
- Добавьте яйцо и перебейте блендером до однородной массы.
- После этого добавьте муку, соль и перец.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте картофельную смесь ложкой.
Классический рецепт драников
Ингредиенты
- картофель — 5 шт;
- лук — 1 шт;
- яйцо — 1 шт;
- мука — 2-3 ст. л;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
- Для начала нужно очистить овощи.
- Картофель и лук натираем на мелкой терке.
- К картофельной массе добавляем яйцо, муку, соль, перец и тщательно перемешиваем.
- Разогрейте сковородку с растительным маслом и выложите драники.
- Обжаривайте с двух сторон.
Драники с грибами и мясом
Ингредиенты
- картофель — 7 шт;
- лук — 1 шт;
- чеснок — 1 шт;
- мясной фарш — 250-260 г;
- мука — 3 ст. л;
- соль, перец — по вкусу;
- шампиньоны — 150 г.
Способ приготовления
- Сперва нужно очистить все овощи.
- Далее натереть картофель и лук на мелкой терке.
- Добавьте муку, соль, перец и перемешайте.
- Грибы измельчите и добавьте в мясной фарш.
- Посолите фарш.
- Разогрейте сковороду и выложите ложкой драники.
- Сверху на драники положите фарш и накройте картофельной массой.
- Обжаривайте с двух сторон.
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