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Еда

Как приготовить драники: рецепт блюда с мясом и грибами

4 мая 2023, 19:44
Асоян Карина редактор ленты
Деруни рецепт
Источник: Unsplash

Вкусные драники — народное блюдо из картофеля, которое используют как основное, а также как гарнир.

Приготовить драники можно самостоятельно за несколько минут.

Как делать драники — рецепт

Драники в блендере — рецепт Евгения Клопотенко

Ингредиенты

  • картофель — 3-4 шт;
  • лук — 1 шт;
  • яйцо;
  • мука — 1 ст. л.;
  • соль и перец по вкусу;
  • подсолнечное масло — 5 ст. л;
  • сметана для подачи.

Способ приготовления

  1. Очистите картофелину и лук.
  2. Порежьте овощи на части и переложите в чашу.
  3. Добавьте яйцо и перебейте блендером до однородной массы.
  4. После этого добавьте муку, соль и перец.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте картофельную смесь ложкой.

Классический рецепт драников

Ингредиенты

  • картофель — 5 шт;
  • лук — 1 шт;
  • яйцо — 1 шт;
  • мука — 2-3 ст. л;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

  1. Для начала нужно очистить овощи.
  2. Картофель и лук натираем на мелкой терке.
  3. К картофельной массе добавляем яйцо, муку, соль, перец и тщательно перемешиваем.
  4. Разогрейте сковородку с растительным маслом и выложите драники.
  5. Обжаривайте с двух сторон.

Драники с грибами и мясом

Ингредиенты

  • картофель — 7 шт;
  • лук — 1 шт;
  • чеснок — 1 шт;
  • мясной фарш — 250-260 г;
  • мука — 3 ст. л;
  • соль, перец — по вкусу;
  • шампиньоны — 150 г.

Способ приготовления

  1. Сперва нужно очистить все овощи.
  2. Далее натереть картофель и лук на мелкой терке.
  3. Добавьте муку, соль, перец и перемешайте.
  4. Грибы измельчите и добавьте в мясной фарш.
  5. Посолите фарш.
  6. Разогрейте сковороду и выложите ложкой драники.
  7. Сверху на драники положите фарш и накройте картофельной массой.
  8. Обжаривайте с двух сторон.

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