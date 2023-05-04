4 мая 2023, 19:44 Асоян Карина редактор ленты

Вкусные драники — народное блюдо из картофеля, которое используют как основное, а также как гарнир. Приготовить драники можно самостоятельно за несколько минут. Как делать драники — рецепт Драники в блендере — рецепт Евгения Клопотенко Ингредиенты картофель — 3-4 шт;

лук — 1 шт;

яйцо;

мука — 1 ст. л.;

соль и перец по вкусу;

подсолнечное масло — 5 ст. л;

сметана для подачи. Способ приготовления Очистите картофелину и лук. Порежьте овощи на части и переложите в чашу. Добавьте яйцо и перебейте блендером до однородной массы. После этого добавьте муку, соль и перец. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте картофельную смесь ложкой. Классический рецепт драников Ингредиенты картофель — 5 шт;

лук — 1 шт;

яйцо — 1 шт;

мука — 2-3 ст. л;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — 2-3 ст. л. Способ приготовления Для начала нужно очистить овощи. Картофель и лук натираем на мелкой терке. К картофельной массе добавляем яйцо, муку, соль, перец и тщательно перемешиваем. Разогрейте сковородку с растительным маслом и выложите драники. Обжаривайте с двух сторон. Драники с грибами и мясом Ингредиенты картофель — 7 шт;

лук — 1 шт;

чеснок — 1 шт;

мясной фарш — 250-260 г;

мука — 3 ст. л;

соль, перец — по вкусу;

шампиньоны — 150 г. Способ приготовления Сперва нужно очистить все овощи. Далее натереть картофель и лук на мелкой терке. Добавьте муку, соль, перец и перемешайте. Грибы измельчите и добавьте в мясной фарш. Посолите фарш. Разогрейте сковороду и выложите ложкой драники. Сверху на драники положите фарш и накройте картофельной массой. Обжаривайте с двух сторон. Ищите больше интересных рецептов на Smachno.ua Читайте также: Как варить кукурузную кашу: рецепт в мультиварке, на воде и молоке

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