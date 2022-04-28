Минестроне – овощной суп, который готовят в Италии.
Его рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты
- 0,25 корня сельдерея
- 1 луковица
- 1 морковь
- 0,5 кабачка
- 0,5 баклажана
- 2 стебля сельдерея
- 2 шт. лавровых листьев
- 3 горошины душистого перца
- 1 зубчик чеснока
- 2,5-3 л воды
- 1 томат
- 2 ст. л. зеленой чечевицы
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
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Приготовление
- Приготовить бульон из корня сельдерея, половины луковицы и половины моркови. Сначала их крупно нарезать, поджарить на сковороде без растительного масла, пока они немного не пригорят. Переложить овощи в кастрюлю, залить 2,5-3 л воды, добавить три горошины душистого перца, зубчик чеснока и два лавровых листа. Варить бульон 20 минут.
- Подготовить другие овощи – измельчить их.
- Томат нарезать кубиком.
- Вытащить овощи, лавровый лист и душистый перец из готового бульона.
- Добавить 2 ст. л. чечевицы и другие подготовленные овощи: лук, морковь, баклажан, кабачок, стебли сельдерея и томат. Варите 10-15 минут до готовности чечевицы. Добавить соль и перец по вкусу.
Источник: Клопотенко