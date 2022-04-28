28 апреля 2022, 17:50 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Минестроне – овощной суп, который готовят в Италии. Его рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко. Ингредиенты 0,25 корня сельдерея

1 луковица

1 морковь

0,5 кабачка

0,5 баклажана

2 стебля сельдерея

2 шт. лавровых листьев

3 горошины душистого перца

1 зубчик чеснока

2,5-3 л воды

1 томат

2 ст. л. зеленой чечевицы

1-2 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу Читайте также: Как сделать корейскую морковку – простой рецепт Приготовление Приготовить бульон из корня сельдерея, половины луковицы и половины моркови. Сначала их крупно нарезать, поджарить на сковороде без растительного масла, пока они немного не пригорят. Переложить овощи в кастрюлю, залить 2,5-3 л воды, добавить три горошины душистого перца, зубчик чеснока и два лавровых листа. Варить бульон 20 минут. Подготовить другие овощи – измельчить их. Томат нарезать кубиком. Вытащить овощи, лавровый лист и душистый перец из готового бульона. Добавить 2 ст. л. чечевицы и другие подготовленные овощи: лук, морковь, баклажан, кабачок, стебли сельдерея и томат. Варите 10-15 минут до готовности чечевицы. Добавить соль и перец по вкусу. Источник: Клопотенко

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