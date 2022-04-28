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Как приготовить суп минестроне

28 апреля 2022, 17:50
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
мінестроне
Источник: Pixabay

Минестроне – овощной суп, который готовят в Италии.

Его рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

  • 0,25 корня сельдерея
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 0,5 кабачка
  • 0,5 баклажана
  • 2 стебля сельдерея
  • 2 шт. лавровых листьев
  • 3 горошины душистого перца
  • 1 зубчик чеснока
  • 2,5-3 л воды
  • 1 томат
  • 2 ст. л. зеленой чечевицы
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу
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Приготовление

  1. Приготовить бульон из корня сельдерея, половины луковицы и половины моркови. Сначала их крупно нарезать, поджарить на сковороде без растительного масла, пока они немного не пригорят. Переложить овощи в кастрюлю, залить 2,5-3 л воды, добавить три горошины душистого перца, зубчик чеснока и два лавровых листа. Варить бульон 20 минут.
  2. Подготовить другие овощи – измельчить их.
  3. Томат нарезать кубиком.
  4. Вытащить овощи, лавровый лист и душистый перец из готового бульона.
  5. Добавить 2 ст. л. чечевицы и другие подготовленные овощи: лук, морковь, баклажан, кабачок, стебли сельдерея и томат. Варите 10-15 минут до готовности чечевицы. Добавить соль и перец по вкусу.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепти
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