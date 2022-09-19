Синнабон – мощный кулинарный бренд булочек с корицей. Ароматные ватрушки родом из Америки покорили сердца сладкоежек по всему миру. Рецепт приготовления классических синнабон – смотрите в материале Фактов ICTV.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- молоко – 200 мл
- дрожжи – 7 г
- яйца – 2 шт
- масло – 75 г
- сахар – 70 г
Для начинки:
- сахар – 100 г
- корица – 15 г
- масло – 40 г
Для глазури:
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- сливочный сыр – 90 г
- сахарная пудра – 50 г
- сливочное масло – 30 г
Как приготовить синнабоны: рецепт
- Смешиваем молоко, сахар, дрожжи и оставляем на 10-15 минут.
- Сливочное масло взбиваем с сахаром, добавляем яйцо, перемешиваем. То же самое повторяем и со вторым яйцом.
- Добавляем молочную смесь, взбиваем. Просеиваем муку и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и оставляем на один час.
- Спустя час слегка посыпаем тесто мукой, месим и оставляем еще на 30 минут.
- Опять посыпаем мукой, чтобы ничего не прилипло, и придаем форму (сначала руками, затем скалкой).
- Для начинки смешиваем сахар и корицу.
- Тесто смазываем сливочным маслом, посыпаем сухой смесью и закручиваем в рулет.
- Рулет делим на несколько частей. Выкладываем булочки на пергамент и оставляем на 50 минут под полотенцем, чтобы булочки поднялись.
- Выпекать синнабоны нужно при 190° 20 минут.
- Все ингредиенты для глазури взбиваем и наносим эту смесь на горячие булочки.
Приятного аппетита!
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