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Еда

Как приготовить класические синнабоны: пошаговый рецепт

19 сентября 2022, 15:47
Анна Голишевская Редактор сайта
Сінабони: рецепт
Источник: Unsplash

Синнабон – мощный кулинарный бренд булочек с корицей. Ароматные ватрушки родом из Америки покорили сердца сладкоежек по всему миру. Рецепт приготовления классических синнабон – смотрите в материале Фактов ICTV.

Ингредиенты:

  • мука –  500 г
  • молоко –  200 мл
  • дрожжи –  7 г
  • яйца –  2 шт
  • масло –  75 г
  • сахар –  70 г

Для начинки:

  • сахар –  100 г
  • корица –  15 г
  • масло –  40 г

Для глазури:

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  • сливочный сыр –  90 г
  • сахарная пудра –  50 г
  • сливочное масло –  30 г

Как приготовить синнабоны: рецепт

  1. Смешиваем молоко, сахар, дрожжи и оставляем на 10-15 минут.
  2. Сливочное масло взбиваем с сахаром, добавляем яйцо, перемешиваем. То же самое повторяем и со вторым яйцом.
  3. Добавляем молочную смесь, взбиваем. Просеиваем муку и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и оставляем на один час.
  4. Спустя час слегка посыпаем тесто мукой, месим и оставляем еще на 30 минут.
  5. Опять посыпаем мукой, чтобы ничего не прилипло, и придаем форму (сначала руками, затем скалкой).
  6. Для начинки смешиваем сахар и корицу.
  7. Тесто смазываем сливочным маслом, посыпаем сухой смесью и закручиваем в рулет.
  8. Рулет делим на несколько частей. Выкладываем булочки на пергамент и оставляем на 50 минут под полотенцем, чтобы булочки поднялись.
  9. Выпекать синнабоны нужно при 190° 20 минут.
  10. Все ингредиенты для глазури взбиваем и наносим эту смесь на горячие булочки.

Приятного аппетита!

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