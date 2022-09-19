19 сентября 2022, 15:47 Анна Голишевская Редактор сайта

Синнабон – мощный кулинарный бренд булочек с корицей. Ароматные ватрушки родом из Америки покорили сердца сладкоежек по всему миру. Рецепт приготовления классических синнабон – смотрите в материале Фактов ICTV. Ингредиенты: мука – 500 г

молоко – 200 мл

дрожжи – 7 г

яйца – 2 шт

масло – 75 г

сахар – 70 г Для начинки: сахар – 100 г

корица – 15 г

масло – 40 г Для глазури: Сейчас смотрят сливочный сыр – 90 г

сахарная пудра – 50 г

сливочное масло – 30 г Как приготовить синнабоны: рецепт Смешиваем молоко, сахар, дрожжи и оставляем на 10-15 минут. Сливочное масло взбиваем с сахаром, добавляем яйцо, перемешиваем. То же самое повторяем и со вторым яйцом. Добавляем молочную смесь, взбиваем. Просеиваем муку и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и оставляем на один час. Спустя час слегка посыпаем тесто мукой, месим и оставляем еще на 30 минут. Опять посыпаем мукой, чтобы ничего не прилипло, и придаем форму (сначала руками, затем скалкой). Для начинки смешиваем сахар и корицу. Тесто смазываем сливочным маслом, посыпаем сухой смесью и закручиваем в рулет. Рулет делим на несколько частей. Выкладываем булочки на пергамент и оставляем на 50 минут под полотенцем, чтобы булочки поднялись. Выпекать синнабоны нужно при 190° 20 минут. Все ингредиенты для глазури взбиваем и наносим эту смесь на горячие булочки. Приятного аппетита! Читайте также: Вишневый пирог: простой рецепт приготовления

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