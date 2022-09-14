Кондитерское изделие Ромовая баба считают традиционным французским десертом. Ромовая баба — ароматная разновидность кекса, изготовленная из дрожжевого теста с добавлением изюма.
Десерт является сдобной булочкой с изюмом, пропитанный сиропом из рома или другого алкогольного напитка и сахара.
Как самостоятельно приготовить ромовую бабу — далее в материале Фактов ICTV.
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Рецепт традиционной ромовой бабы
Ингредиенты:
- мука — 400 г;
- вода — 140 г;
- дрожжи (сухие) — 5 г;
- масло — 100 г;
- сахар — 100 г;
- яйцо — 2 шт;
- соль — 1/4 ч. л;
- ванильный сахар — 1 пакет;
- изюм — 50 г;
Для пропитки и помадки:
- сахар — 900 г;
- вода — 450 мл;
- коньяк — 1 ст. л.
- сок лимонный — 1 ст. л.
Приготовление:
- Сначала нужно приготовить опару — смешайте муку (200 г) с дрожжами, влейте теплую воду и замесите мягкое тесто.
- Накройте массу полотенцем и оставьте в теплом месте для брожения на 4 ч.
- К готовой опаре добавьте яйца, соль, сахар, муку (200 г), ванильный сахар и замесите тесто.
- Небольшими порциями вмешивайте сливочное масло — оно должно быть очень мягким.
- Вымешивайте тесто 5-7 мин.
- Параллельно можете замочить изюм в кипятке и подсушить его.
- Распаренный изюм добавьте в тесто и накройте его полотенцем.
- Тесто уберите в холодильник на час.
- По истечению времени достаньте и вымесите тесто. После чего, снова верните в холодильник на 1,5 ч.
- Готовое тесто нужно еще раз вымесить, используя минимальное количество муки (масса должна оставаться липкой).
- Разделите тесто на равные шарики и поместите в формы для выпечки.
- Бабы нужно накрыть полотенцем и оставить в теплом городе. Они должны увеличиться в объеме в два раза.
- Разогрейте духовку до 210°С, смажьте ромовые бабы разболтанным яйцом и выпекайте около 40 мин.
- Когда кексы будут румяного цвета, достаньте их из духовки и дайте им остыть.
Приготовление сиропа:
Пока ваши бабы холодеют можете приготовить алкогольный сироп:
- В кастрюле смешайте воду с сахар и поставьте на небольшой огонь.
- Кипятите сироп 2-3 мин до полного растворения сахара.
- Добавьте коньяк и охладите сироп.
Приготовление помадки:
- В кастрюльке смешайте сахар с водой, отправить на огонь.
- Закипевший сироп наройте крышкой и варите 2-3 мин на сильном огне.
- Снимите крышку и варите массу еще 2-3 мин.
- Добавить к будущей помадки лимонный сок и продолжайте варить сироп до 117°С.
- Если сомневаетесь готова ли помадка — капните ее в холодную воду. Если каплю помадки можно скатать в шарик, она готова!
Когда все добавки готовы, а бабы остыли:
- Проколите готовые кексы зубочисткой в нескольких местах и окуните каждую в алкогольный сироп на 10-15 сек.
- Жидкую помадку нанесите на каждую бабу.
Готово! Ароматные и пьяные ромовые бабы на вашем столе!