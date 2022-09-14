Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Как приготовить классическую ромовую бабу: рецепт ароматного десерта

14 сентября 2022, 17:28
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить классическую ромовую бабу: рецепт ароматного десерта
Источник: Depositphotos

Кондитерское изделие Ромовая баба считают традиционным французским десертом. Ромовая баба — ароматная разновидность кекса, изготовленная из дрожжевого теста с добавлением изюма.

Десерт является сдобной булочкой с изюмом, пропитанный сиропом из рома или другого алкогольного напитка и сахара.

Как самостоятельно приготовить ромовую бабу — далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Рецепт традиционной ромовой бабы

Ингредиенты:

  • мука — 400 г;
  • вода — 140 г;
  • дрожжи (сухие) — 5 г;
  • масло — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйцо — 2 шт;
  • соль — 1/4 ч. л;
  • ванильный сахар — 1 пакет;
  • изюм — 50 г;

Для пропитки и помадки:

  • сахар — 900 г;
  • вода — 450 мл;
  • коньяк — 1 ст. л.
  • сок лимонный — 1 ст. л.

Фото: Depositphotos

Приготовление: 

  1. Сначала нужно приготовить опару — смешайте муку (200 г) с дрожжами, влейте теплую воду и замесите мягкое тесто.
  2. Накройте массу полотенцем и оставьте в теплом месте для брожения на 4 ч.
  3. К готовой опаре добавьте яйца, соль, сахар, муку (200 г), ванильный сахар и замесите тесто.
  4. Небольшими порциями вмешивайте сливочное масло — оно должно быть очень мягким.
  5. Вымешивайте тесто 5-7 мин.
  6. Параллельно можете замочить изюм в кипятке и подсушить его.
  7. Распаренный изюм добавьте в тесто и накройте его полотенцем.
  8. Тесто уберите в холодильник на час.
  9. По истечению времени достаньте и вымесите тесто. После чего, снова верните в холодильник на 1,5 ч.
  10. Готовое тесто нужно еще раз вымесить, используя минимальное количество муки (масса должна оставаться липкой).
  11. Разделите тесто на равные шарики и поместите в формы для выпечки.
  12. Бабы нужно накрыть полотенцем и оставить в теплом городе. Они должны увеличиться в объеме в два раза.
  13. Разогрейте духовку до 210°С, смажьте ромовые бабы разболтанным яйцом и выпекайте около 40 мин.
  14. Когда кексы будут румяного цвета, достаньте их из духовки и дайте им остыть.

Приготовление сиропа:

Пока ваши бабы холодеют можете приготовить алкогольный сироп:

  1. В кастрюле смешайте воду с сахар и поставьте на небольшой огонь.
  2. Кипятите сироп 2-3 мин до полного растворения сахара.
  3. Добавьте коньяк и охладите сироп.

Приготовление помадки:

  1. В кастрюльке смешайте сахар с водой, отправить на огонь.
  2. Закипевший сироп наройте крышкой и варите 2-3 мин на сильном огне.
  3. Снимите крышку и варите массу еще 2-3 мин.
  4. Добавить к будущей помадки лимонный сок и продолжайте варить сироп до 117°С.
  5. Если сомневаетесь готова ли помадка — капните ее в холодную воду. Если каплю помадки можно скатать в шарик, она готова!

Когда все добавки готовы, а бабы остыли:

  • Проколите готовые кексы зубочисткой в нескольких местах и окуните каждую в алкогольный сироп на 10-15 сек.
  • Жидкую помадку нанесите на каждую бабу.

Готово! Ароматные и пьяные ромовые бабы на вашем столе!

Читайте также:
Рецепт МандриківКак сделать мандрыки: пошаговый рецепт украинской выпечки

Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь