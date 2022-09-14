14 сентября 2022, 17:28 Владислава Ткаченко Редакторка сайта

Кондитерское изделие Ромовая баба считают традиционным французским десертом. Ромовая баба — ароматная разновидность кекса, изготовленная из дрожжевого теста с добавлением изюма. Десерт является сдобной булочкой с изюмом, пропитанный сиропом из рома или другого алкогольного напитка и сахара. Как самостоятельно приготовить ромовую бабу — далее в материале Фактов ICTV. Сейчас смотрят Рецепт традиционной ромовой бабы Ингредиенты: мука — 400 г;

вода — 140 г;

дрожжи (сухие) — 5 г;

масло — 100 г;

сахар — 100 г;

яйцо — 2 шт;

соль — 1/4 ч. л;

ванильный сахар — 1 пакет;

изюм — 50 г; Для пропитки и помадки: сахар — 900 г;

вода — 450 мл;

коньяк — 1 ст. л.

сок лимонный — 1 ст. л. Приготовление: Сначала нужно приготовить опару — смешайте муку (200 г) с дрожжами, влейте теплую воду и замесите мягкое тесто. Накройте массу полотенцем и оставьте в теплом месте для брожения на 4 ч. К готовой опаре добавьте яйца, соль, сахар, муку (200 г), ванильный сахар и замесите тесто. Небольшими порциями вмешивайте сливочное масло — оно должно быть очень мягким. Вымешивайте тесто 5-7 мин. Параллельно можете замочить изюм в кипятке и подсушить его. Распаренный изюм добавьте в тесто и накройте его полотенцем. Тесто уберите в холодильник на час. По истечению времени достаньте и вымесите тесто. После чего, снова верните в холодильник на 1,5 ч. Готовое тесто нужно еще раз вымесить, используя минимальное количество муки (масса должна оставаться липкой). Разделите тесто на равные шарики и поместите в формы для выпечки. Бабы нужно накрыть полотенцем и оставить в теплом городе. Они должны увеличиться в объеме в два раза. Разогрейте духовку до 210°С, смажьте ромовые бабы разболтанным яйцом и выпекайте около 40 мин. Когда кексы будут румяного цвета, достаньте их из духовки и дайте им остыть. Приготовление сиропа: Пока ваши бабы холодеют можете приготовить алкогольный сироп: В кастрюле смешайте воду с сахар и поставьте на небольшой огонь. Кипятите сироп 2-3 мин до полного растворения сахара. Добавьте коньяк и охладите сироп. Приготовление помадки: В кастрюльке смешайте сахар с водой, отправить на огонь. Закипевший сироп наройте крышкой и варите 2-3 мин на сильном огне. Снимите крышку и варите массу еще 2-3 мин. Добавить к будущей помадки лимонный сок и продолжайте варить сироп до 117°С. Если сомневаетесь готова ли помадка — капните ее в холодную воду. Если каплю помадки можно скатать в шарик, она готова! Когда все добавки готовы, а бабы остыли: Проколите готовые кексы зубочисткой в нескольких местах и окуните каждую в алкогольный сироп на 10-15 сек.

Жидкую помадку нанесите на каждую бабу. Готово! Ароматные и пьяные ромовые бабы на вашем столе! Читайте также: Как сделать мандрыки: пошаговый рецепт украинской выпечки

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.