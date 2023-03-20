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Еда

Как приготовить консервированный нут: пять вкусных и разнообразных рецептов

20 марта 2023, 12:39
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Как приготовить консервированный нут: пять вкусных и разнообразных рецептов
Источник: Unsplash Pixabay

Нут, также известный под названием турецкий горох, считается очень полезной культурой, которая содержит большое количество полезных веществ и имеет много преимуществ для здоровья. Эти бобовые являются отличным источником белка, углеводов, витаминов и минералов.

Также нут улучшает пищеварение, а блюда с этими бобами положительно влияют на здоровье костей.

Факты ICTV узнавали, что приготовить из консервированного нута, а также собрали для вас несколько полезных и вкусных рецептов.

Нут с булгуром по-восточному

Булгур з нутом

Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  1. Консервированный нут — 300 грамм.
  2. Средний лук — 1 шт.
  3. Булгур — 400 грамм.
  4. Горсть изюма.
  5. Зубчик свежего чеснока или щепотка сушеного.
  6. Соль, белый перец, специи на ваш вкус.
  7. Вода — 2-3 стакана.

Приготовление: 

  • Поставьте сковороду на огонь, добавьте масло, чеснок и предварительно замоченный изюм.
  • Мелко порежьте луковицу и добавьте ее на сковородку.
  • Жарьте ингредиенты около 5 мин, затем добавьте булгур и обжаривайте еще 2-3 мин.
  • Добавьте 2-3 стакана воды и варите булгур в сковородке 10-15 мин. Не забудьте добавить свои любимые специи.
  • Когда крупа будет почти готова, добавьте консервированный нут и готовьте блюдо до готовности.

Нут с курицей и фасолью

рагу з нутом

Для этого супер белкового и полезного блюда, вам понадобится:

  1. Куриное филе — 250-300 грамм.
  2. Консервированный нут — 200 грамм.
  3. Перец болгарский — 1 шт.
  4. Стручковая фасоль — 200 грамм.
  5. Репчатый лук — 1 шт.
  6. Специи на ваш вкус.
  7. Оливковое масло — 15 мл.

Приготовление:

  • Нарежьте репчатый лук и куриное филе кубиками.
  • На огонь поставьте сковородку, добавьте оливковое масло и жарьте репчатый лук до прозрачности.
  • Теперь добавьте куриное филе и продолжайте обжаривать.
  • Параллельно поставьте вариться стручковую фасоль. Следите, чтобы она не разварилась, а получилась al dente.
  • Нарежьте перец, добавьте его к куриному филе. Приправьте все любимыми специями и продолжайте обжаривать овощи с мясом 2-5 мин.
  • Теперь можно добавить к блюду подваренную фасоль и нут (вместе с консервированным соком).
  • Накройте сковородку крышкой и тушите 3-7 мин. Кстати, еще можно добавить чеснок.
  • Когда жидкость в сковороде испарится, блюдо готово! Приятного аппетита!

Вкусный суп с консервированным нутом

Суп з нутом

Фото: Pixabay

Ингредиенты: 

  1. Картофель — 170 грамм.
  2. Нут консервированный  — 170 грамм.
  3. Сладкий красный перец — 50 грамм.
  4. Морковь — 40 грамм.
  5. Лук репчатый — 40 грамм.
  6. Растительное масло — 40 грамм.
  7. Томатная паста — 1,5 ст. л.
  8. Соль, черный молотый перец на ваш вкус.
  9. Зелень для подачи.

Приготовление:

  • Сначала подготовьте все ингредиенты: очистите и нарежьте картофель, сладкий перец, морковь и лук.
  • Поставьте кастрюлю на огонь и добавьте картофель. Ее нужно сварить.
  • Пока картофель готовится, обжарьте перец, морковь и лук в оливковом масле. Жарьте овощи 5 мин, а затем добавьте томатную пасту.
  • Из кастрюли, где варится картофель, возьмите несколько ложек воды и добавьте ее на сковородку к овощам.
  • Тушите овощи еще 5-7 мин.
  • Теперь откройте консервированный нут, слейте жидкость и добавьте бобовые к картофелю.
  • Готовую зажарку (тушеные овощи) тоже добавьте в кастрюлю к картофелю и нуту.
  • Варите суп еще 5-10 мин и добавьте любимые специи.
  • Когда суп будет готов, добавьте измельченную зелень и подавайте к столу!

Пикантный салат с консервированным нутом

Салат з нутом

Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Нут консервированный — 150 грамм.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Мед — 2 ч. л.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Половина грейпфрута.
  • Половина лимона.
  • Мята, кинза и тархун — по одной веточке.

Как готовить:

  1. Откройте консервированный нут, слейте жидкость и обжарьте его до румяной корочки. Добавьте к нуту соль, перец.
  2. Очистите лимон: снимите цедру и выжмите сок из мякоти.
  3. Мелко нарежьте свежую зелень и перемешайте.
  4. Из половинки апельсина выжмите сок, а другую половину пока отложите.
  5. Смешайте апельсиновый и лимонный сок с медом и растительным маслом.
  6. Остатки фруктов почистите и нарежьте на дольки.
  7. Переложите нут в большую тарелку, добавьте апельсин и грейпфрут, перемешайте.
  8. Присыпьте салат зеленью, вылейте медово-цитрусовую заправку.
  9. Тщательно перемешайте салат и подавайте к столу.

Вместо попкорна: рецепт хрустящего нута

нут

Фото: Pixabay

Для этого необычного рецепта, вам понадобится:

  • Копченая паприка — 1/2 ст. л.
  • Сухой горчичный порошок — 1 ч. л.
  • Сухой чеснок — 1/2 ч. л.
  • Черный перец — 1/4 ч. л.
  • Морская соль — 1 ч. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Кленовый сироп — 2 ст. л.
  • Консервированный нут — 200 грамм.

Приготовление: 

  1. Разогрейте духовку до 200°C и застелите противень пергаментной бумагой.
  2. В небольшой миске смешайте все специи для заправки (копченый перец, горчичный порошок, сухой чеснок, перец, соль, масло и кленовый сироп). Тщательно перемешайте.
  3. Консервированный нут вылейте в дуршлаг и промойте под холодной водой.
  4. Пересыпьте нут в тарелку и дайте ему время высохнуть (10-20 мин).
  5. Сухой нут пересыпьте в большую тарелку и залейте готовой заправкой. Тщательно перемешайте.
  6. Равномерно выложите нут на противень.
  7. Выпекать его до хрустящей корочки 40-50 мин. Каждые 15 минут вынимайте противень и перемешивайте нут.
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