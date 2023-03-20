Нут, также известный под названием турецкий горох, считается очень полезной культурой, которая содержит большое количество полезных веществ и имеет много преимуществ для здоровья. Эти бобовые являются отличным источником белка, углеводов, витаминов и минералов.

Также нут улучшает пищеварение, а блюда с этими бобами положительно влияют на здоровье костей.

Факты ICTV узнавали, что приготовить из консервированного нута, а также собрали для вас несколько полезных и вкусных рецептов.

Нут с булгуром по-восточному

Ингредиенты:

Консервированный нут — 300 грамм. Средний лук — 1 шт. Булгур — 400 грамм. Горсть изюма. Зубчик свежего чеснока или щепотка сушеного. Соль, белый перец, специи на ваш вкус. Вода — 2-3 стакана.

Приготовление:

Поставьте сковороду на огонь, добавьте масло, чеснок и предварительно замоченный изюм.

Мелко порежьте луковицу и добавьте ее на сковородку.

Жарьте ингредиенты около 5 мин, затем добавьте булгур и обжаривайте еще 2-3 мин.

Добавьте 2-3 стакана воды и варите булгур в сковородке 10-15 мин. Не забудьте добавить свои любимые специи.

Когда крупа будет почти готова, добавьте консервированный нут и готовьте блюдо до готовности.

Нут с курицей и фасолью

Для этого супер белкового и полезного блюда, вам понадобится:

Куриное филе — 250-300 грамм. Консервированный нут — 200 грамм. Перец болгарский — 1 шт. Стручковая фасоль — 200 грамм. Репчатый лук — 1 шт. Специи на ваш вкус. Оливковое масло — 15 мл.

Приготовление:

Нарежьте репчатый лук и куриное филе кубиками.

На огонь поставьте сковородку, добавьте оливковое масло и жарьте репчатый лук до прозрачности.

Теперь добавьте куриное филе и продолжайте обжаривать.

Параллельно поставьте вариться стручковую фасоль. Следите, чтобы она не разварилась, а получилась al dente.

Нарежьте перец, добавьте его к куриному филе. Приправьте все любимыми специями и продолжайте обжаривать овощи с мясом 2-5 мин.

Теперь можно добавить к блюду подваренную фасоль и нут (вместе с консервированным соком).

Накройте сковородку крышкой и тушите 3-7 мин. Кстати, еще можно добавить чеснок.

Когда жидкость в сковороде испарится, блюдо готово! Приятного аппетита!

Вкусный суп с консервированным нутом

Ингредиенты:

Картофель — 170 грамм. Нут консервированный — 170 грамм. Сладкий красный перец — 50 грамм. Морковь — 40 грамм. Лук репчатый — 40 грамм. Растительное масло — 40 грамм. Томатная паста — 1,5 ст. л. Соль, черный молотый перец на ваш вкус. Зелень для подачи.

Приготовление:

Сначала подготовьте все ингредиенты: очистите и нарежьте картофель, сладкий перец, морковь и лук.

Поставьте кастрюлю на огонь и добавьте картофель. Ее нужно сварить.

Пока картофель готовится, обжарьте перец, морковь и лук в оливковом масле. Жарьте овощи 5 мин, а затем добавьте томатную пасту.

Из кастрюли, где варится картофель, возьмите несколько ложек воды и добавьте ее на сковородку к овощам.

Тушите овощи еще 5-7 мин.

Теперь откройте консервированный нут, слейте жидкость и добавьте бобовые к картофелю.

Готовую зажарку (тушеные овощи) тоже добавьте в кастрюлю к картофелю и нуту.

Варите суп еще 5-10 мин и добавьте любимые специи.

Когда суп будет готов, добавьте измельченную зелень и подавайте к столу!

Пикантный салат с консервированным нутом

Ингредиенты:

Нут консервированный — 150 грамм.

Растительное масло — 2 ст. л.

Мед — 2 ч. л.

Апельсин — 1 шт.

Половина грейпфрута.

Половина лимона.

Мята, кинза и тархун — по одной веточке.

Как готовить:

Откройте консервированный нут, слейте жидкость и обжарьте его до румяной корочки. Добавьте к нуту соль, перец. Очистите лимон: снимите цедру и выжмите сок из мякоти. Мелко нарежьте свежую зелень и перемешайте. Из половинки апельсина выжмите сок, а другую половину пока отложите. Смешайте апельсиновый и лимонный сок с медом и растительным маслом. Остатки фруктов почистите и нарежьте на дольки. Переложите нут в большую тарелку, добавьте апельсин и грейпфрут, перемешайте. Присыпьте салат зеленью, вылейте медово-цитрусовую заправку. Тщательно перемешайте салат и подавайте к столу.

Вместо попкорна: рецепт хрустящего нута

Для этого необычного рецепта, вам понадобится:

Копченая паприка — 1/2 ст. л.

Сухой горчичный порошок — 1 ч. л.

Сухой чеснок — 1/2 ч. л.

Черный перец — 1/4 ч. л.

Морская соль — 1 ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Кленовый сироп — 2 ст. л.

Консервированный нут — 200 грамм.

Приготовление: