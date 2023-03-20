Нут, также известный под названием турецкий горох, считается очень полезной культурой, которая содержит большое количество полезных веществ и имеет много преимуществ для здоровья. Эти бобовые являются отличным источником белка, углеводов, витаминов и минералов.
Также нут улучшает пищеварение, а блюда с этими бобами положительно влияют на здоровье костей.
Факты ICTV узнавали, что приготовить из консервированного нута, а также собрали для вас несколько полезных и вкусных рецептов.
Нут с булгуром по-восточному
Ингредиенты:
- Консервированный нут — 300 грамм.
- Средний лук — 1 шт.
- Булгур — 400 грамм.
- Горсть изюма.
- Зубчик свежего чеснока или щепотка сушеного.
- Соль, белый перец, специи на ваш вкус.
- Вода — 2-3 стакана.
Приготовление:
- Поставьте сковороду на огонь, добавьте масло, чеснок и предварительно замоченный изюм.
- Мелко порежьте луковицу и добавьте ее на сковородку.
- Жарьте ингредиенты около 5 мин, затем добавьте булгур и обжаривайте еще 2-3 мин.
- Добавьте 2-3 стакана воды и варите булгур в сковородке 10-15 мин. Не забудьте добавить свои любимые специи.
- Когда крупа будет почти готова, добавьте консервированный нут и готовьте блюдо до готовности.
Нут с курицей и фасолью
Для этого супер белкового и полезного блюда, вам понадобится:
- Куриное филе — 250-300 грамм.
- Консервированный нут — 200 грамм.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Стручковая фасоль — 200 грамм.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Специи на ваш вкус.
- Оливковое масло — 15 мл.
Приготовление:
- Нарежьте репчатый лук и куриное филе кубиками.
- На огонь поставьте сковородку, добавьте оливковое масло и жарьте репчатый лук до прозрачности.
- Теперь добавьте куриное филе и продолжайте обжаривать.
- Параллельно поставьте вариться стручковую фасоль. Следите, чтобы она не разварилась, а получилась al dente.
- Нарежьте перец, добавьте его к куриному филе. Приправьте все любимыми специями и продолжайте обжаривать овощи с мясом 2-5 мин.
- Теперь можно добавить к блюду подваренную фасоль и нут (вместе с консервированным соком).
- Накройте сковородку крышкой и тушите 3-7 мин. Кстати, еще можно добавить чеснок.
- Когда жидкость в сковороде испарится, блюдо готово! Приятного аппетита!
Вкусный суп с консервированным нутом
Ингредиенты:
- Картофель — 170 грамм.
- Нут консервированный — 170 грамм.
- Сладкий красный перец — 50 грамм.
- Морковь — 40 грамм.
- Лук репчатый — 40 грамм.
- Растительное масло — 40 грамм.
- Томатная паста — 1,5 ст. л.
- Соль, черный молотый перец на ваш вкус.
- Зелень для подачи.
Приготовление:
- Сначала подготовьте все ингредиенты: очистите и нарежьте картофель, сладкий перец, морковь и лук.
- Поставьте кастрюлю на огонь и добавьте картофель. Ее нужно сварить.
- Пока картофель готовится, обжарьте перец, морковь и лук в оливковом масле. Жарьте овощи 5 мин, а затем добавьте томатную пасту.
- Из кастрюли, где варится картофель, возьмите несколько ложек воды и добавьте ее на сковородку к овощам.
- Тушите овощи еще 5-7 мин.
- Теперь откройте консервированный нут, слейте жидкость и добавьте бобовые к картофелю.
- Готовую зажарку (тушеные овощи) тоже добавьте в кастрюлю к картофелю и нуту.
- Варите суп еще 5-10 мин и добавьте любимые специи.
- Когда суп будет готов, добавьте измельченную зелень и подавайте к столу!
Пикантный салат с консервированным нутом
Ингредиенты:
- Нут консервированный — 150 грамм.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Мед — 2 ч. л.
- Апельсин — 1 шт.
- Половина грейпфрута.
- Половина лимона.
- Мята, кинза и тархун — по одной веточке.
Как готовить:
- Откройте консервированный нут, слейте жидкость и обжарьте его до румяной корочки. Добавьте к нуту соль, перец.
- Очистите лимон: снимите цедру и выжмите сок из мякоти.
- Мелко нарежьте свежую зелень и перемешайте.
- Из половинки апельсина выжмите сок, а другую половину пока отложите.
- Смешайте апельсиновый и лимонный сок с медом и растительным маслом.
- Остатки фруктов почистите и нарежьте на дольки.
- Переложите нут в большую тарелку, добавьте апельсин и грейпфрут, перемешайте.
- Присыпьте салат зеленью, вылейте медово-цитрусовую заправку.
- Тщательно перемешайте салат и подавайте к столу.
Вместо попкорна: рецепт хрустящего нута
Для этого необычного рецепта, вам понадобится:
- Копченая паприка — 1/2 ст. л.
- Сухой горчичный порошок — 1 ч. л.
- Сухой чеснок — 1/2 ч. л.
- Черный перец — 1/4 ч. л.
- Морская соль — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Кленовый сироп — 2 ст. л.
- Консервированный нут — 200 грамм.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200°C и застелите противень пергаментной бумагой.
- В небольшой миске смешайте все специи для заправки (копченый перец, горчичный порошок, сухой чеснок, перец, соль, масло и кленовый сироп). Тщательно перемешайте.
- Консервированный нут вылейте в дуршлаг и промойте под холодной водой.
- Пересыпьте нут в тарелку и дайте ему время высохнуть (10-20 мин).
- Сухой нут пересыпьте в большую тарелку и залейте готовой заправкой. Тщательно перемешайте.
- Равномерно выложите нут на противень.
- Выпекать его до хрустящей корочки 40-50 мин. Каждые 15 минут вынимайте противень и перемешивайте нут.
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