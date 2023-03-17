Курица в сметане — простое и доступное блюдо, не требующее больших кулинарных знаний. Его ингредиенты прекрасно сочетаются с различными специями и продаются в каждом магазине. А для того чтобы не тратить все свое время на приготовление, предлагаем использовать мультиварку.

Как приготовить курицу в сметане с помощью мультиварки — рассказывают Факты ICTV.

Ингредиенты

1 кг куриных ножек

1 морковь

полстакана молока

1 ст. л. муки

180 мл сметаны

2-5 зубчиков чеснока

1-2 луковицы

0,5 ч. л. соли

2 ст. л. воды

2 ст. л. растительного масла

по желанию можно добавить любые другие приправы

Способ приготовления

Снимите кожицу с куриных ножек и промойте.

Посолите курятину и добавьте приправы по вашему вкусу.

Настройте мультиварку на режим Выпечка на 30 мин и запустите, а затем налейте масло.

Лук нарежьте полукольцами и поджарьте в мультиварке.

Морковку очистите, натрите и жарьте вместе с луком.

Подогрейте молоко и размешайте в нем муку. По желанию добавьте немного соли.

В молочную смесь налейте сметану и перемешайте.

Выложите куриные ножки в мультиварку к овощам до окончания заданного режима. После этого переверните мясо, выдавите чеснок и перемешайте.

Мультиварку переведите на режим Тушение еще на полчаса.