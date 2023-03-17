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Еда

Как приготовить курицу в мультиварке: пошаговая инструкция

17 марта 2023, 20:55
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Як приготувати курку
Источник: Unsplash

Курица в сметане — простое и доступное блюдо, не требующее больших кулинарных знаний. Его ингредиенты прекрасно сочетаются с различными специями и продаются в каждом магазине. А для того чтобы не тратить все свое время на приготовление, предлагаем использовать мультиварку.

Как приготовить курицу в сметане с помощью мультиварки — рассказывают Факты ICTV.

Ингредиенты

  • 1 кг куриных ножек
  • 1 морковь
  • полстакана молока
  • 1 ст. л. муки
  • 180 мл сметаны
  • 2-5 зубчиков чеснока
  • 1-2 луковицы
  • 0,5 ч. л. соли
  • 2 ст. л. воды
  • 2 ст. л. растительного масла
  • по желанию можно добавить любые другие приправы

Способ приготовления

  • Снимите кожицу с куриных ножек и промойте.
  • Посолите курятину и добавьте приправы по вашему вкусу.
  • Настройте мультиварку на режим Выпечка на 30 мин и запустите, а затем налейте масло.
  • Лук нарежьте полукольцами и поджарьте в мультиварке.
  • Морковку очистите, натрите и жарьте вместе с луком.
  • Подогрейте молоко и размешайте в нем муку. По желанию добавьте немного соли.
  • В молочную смесь налейте сметану и перемешайте.
  • Выложите куриные ножки в мультиварку к овощам до окончания заданного режима. После этого переверните мясо, выдавите чеснок и перемешайте.
  • Мультиварку переведите на режим Тушение еще на полчаса.
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