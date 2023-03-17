Курица в сметане — простое и доступное блюдо, не требующее больших кулинарных знаний. Его ингредиенты прекрасно сочетаются с различными специями и продаются в каждом магазине. А для того чтобы не тратить все свое время на приготовление, предлагаем использовать мультиварку.
Как приготовить курицу в сметане с помощью мультиварки — рассказывают Факты ICTV.
Ингредиенты
- 1 кг куриных ножек
- 1 морковь
- полстакана молока
- 1 ст. л. муки
- 180 мл сметаны
- 2-5 зубчиков чеснока
- 1-2 луковицы
- 0,5 ч. л. соли
- 2 ст. л. воды
- 2 ст. л. растительного масла
- по желанию можно добавить любые другие приправы
Способ приготовления
- Снимите кожицу с куриных ножек и промойте.
- Посолите курятину и добавьте приправы по вашему вкусу.
- Настройте мультиварку на режим Выпечка на 30 мин и запустите, а затем налейте масло.
- Лук нарежьте полукольцами и поджарьте в мультиварке.
- Морковку очистите, натрите и жарьте вместе с луком.
- Подогрейте молоко и размешайте в нем муку. По желанию добавьте немного соли.
- В молочную смесь налейте сметану и перемешайте.
- Выложите куриные ножки в мультиварку к овощам до окончания заданного режима. После этого переверните мясо, выдавите чеснок и перемешайте.
- Мультиварку переведите на режим Тушение еще на полчаса.
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