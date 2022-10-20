Моченые яблоки, или, как их еще называют, квашеные, — очень вкусная закуска, которая станет отличным дополнением к любому праздничному столу.

Моченые яблоки имеют невероятный аромат и вкус, а если правильно выдержать все пропорции и соблюдать все этапы процесса, они еще и сохранят форму.

Как приготовить квашеные яблоки в домашних условиях — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Моченые яблоки — рецепт

Ингредиенты

Для приготовления моченых яблок понадобится:

яблоки — 2 кг;

вода — 1,5 л;

сахар — 3 ст. л;

соль — 1 ч. л;

листья смородины и вишни — по вкусу.

Приготовление:

Сперва приготовьте сироп: в кастрюлю налейте литр воды и поставьте на огонь, добавьте соль и сахар. Доведите сироп до кипения и варите еще 5 мин. Возьмите обычную трехлитровую банку (она должна быть чистая и сухая; кстати, можете обдать ее кипятком) и выложите в нее смородиновые и вишневые листья. Они придадут приятный аромат и легкий привкус. Теперь дело дошло до яблок: их нужно тщательно помыть и осмотреть. Гнилые лучше выбросить. Наполните банку доверху яблоками и выложите еще пару листьев смородины и вишни. Залейте в банку с яблоками приготовленный сироп. Важно, сироп должен быть холодным. Закройте банку капроновой крышкой и поставьте в удобном месте на неделю. Яблоки должны кваситься при комнатной температуре. Через неделю жидкость может изменить свой цвет — это нормально! Теперь можете переставить яблоки в холодное место (в холодильник или на балкон) на месяц.

Через месяц у вас будут вкусные и ароматные моченые яблоки!