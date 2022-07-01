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Красота

Как приготовить маску для волос с желатином — действенный рецепт

1 июля 2022, 19:05
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить маску для волос с желатином — действенный рецепт
Источник: Depositphotos

Желатиновые маски, приготовленные в домашних условиях, достаточно эффективны для наших волос. По своему действию они похожи на салонные процедуры — кератиновое выравнивание или ламинирование.

Как приготовить маску из желатина для волос — читайте в нашем материале.

Маска из желатина

Эффективность желатиновых масок заключается в желатиновом порошке, который содержит коллаген. А коллаген, как известно, полезен для кожи и волос, он дарит им эластичность и упругость.

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Итак, вам понадобится желатин, вода, эфирное масло и бальзам:

  • растворите желатин в воде — в пропорции 1: 3;
  • для большего эффекта поставьте смесь на водяную баню, главное, чтобы желатин не оставлял комочков;
  • добавьте к маске пол столовой ложки бальзама и несколько капель эфирного масла (для запаха);
  • наносите желатиновую маску на волосы, отступив 5 см от корней;
  • наденьте целлофановую шапочку и закутайте волосы в полотенце;
  • оставьте маску на 40 мин;
  • смойте ее, не используя шампунь.

Если у вас длинные и густые волосы, соответственно, вам понадобится больше маски. Главное, это сохранить пропорции 1:3. То есть, если вы используете две ложки желатина, то заливайте шестью ложками воды.

На самом деле, принцип приготовления желатиновой маски одинаковый, поэтому вы можете экспериментировать как вам захочется. Например, для жирных волос в смесь можно добавить лимонный сок.

Для лучшего роста волос, к классическому рецепту, добавьте яичный желток и горчичный порошок.

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