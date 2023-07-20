Йошта — полезная и вкусная ягода черного цвета с фиолетовым оттенком, имеющая кисло-сладкий вкус с приятным мускатным привкусом.

Из йошты готовят варенье, компоты, пироги и различные заготовки на зиму. Также ягоду замораживают, чтобы делать компоты и добавлять в выпечку. А еще из йошты можно приготовить домашнее вино, наливку и другие алкогольные напитки.

Факты ICTV подготовили для вас два рецепта наливки из йошты, которую можно легко приготовить в домашних условиях.

Наливка из йошты — рецепт без водки

Что понадобится:

йошта — 2 кг;

сахар — 600 г;

вода — 1 стакан (250 мл).

Приготовление:

Сперва нужно тщательно перебрать ягоды, удалив лишние веточки и листья. Затем вымойте йошту в холодной воде и перетрите ягоду с сахаром с помощью вилки или толчанки.

Добавьте к ягодно-сахарной массе стакан воды и перелейте в чистую сухую банку. Важно наполнить банку не полностью, а оставить 25% пустыми. Дело в том, что во время брожения наливка будет подниматься, поэтому нужно оставить пустое место.

Наденьте на горлышко банки медицинскую перчатку, предварительно сделав в ней маленькую дырочку. Оставьте банку в темном месте на 1-1, 5 месяца.

Когда перчатка надуется, а затем упадет, процедите напиток и перелейте его в чистые бутылки. Плотно закройте бутылки и оставьте их в холодильнике или подвале на два месяца. По истечению времени наливку можно дегустировать!

Наливка из йошты — рецепт с водкой

Ингредиенты:

спелые ягоды йошты — 500-700 г;

листья черной смородины — 5 шт;

сахар — 250 г;

водка.

Тщательно вымойте ягоды и удалите лишний мусор, листья и стебли. Переложите йошту в банку, засыпьте сахаром и добавьте листья смородины.

Залейте ягоды водкой до самого горлышка банки. Оставьте напиток в теплом светлом месте на две недели. За это время наливка станет приятного темно-бордового цвета.

В конце вам нужно процедить напиток и разлить по бутылкам. Наливка из йошты готова!