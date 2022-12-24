Может так случиться, что на праздники проклятые враги выключат нам свет снова. Но мы помним, что лучше без света, чем с теми “братьями”.

Будем использовать электричество максимально эффективно. Тем, у кого газовые плиты, полегче. Но всем нам нужно улучшить процесс. И шеф Евгений Клопотенко советует как это сделать.

Делайте за один раз заготовки на несколько блюд: печень на паштет и салат, филе курицы на основное блюдо и на еще один салат варите одновременно. Можно готовить в одной духовке разные виды мяса и порезанные овощи, завернув все в фольгу.

А когда варится кутья, то над ней можно пропарить мак и сухофрукты в металлическом сите.

Хотя есть рецепты, не предполагающие варку крупы, а перетертый мак можно купить в магазине.

Мясо для праздника в этом году покупайте нежнее всего, запекайте его небольшими кусочками, предварительно хорошо замариновав. Выбирайте индейку и курицу.

Рыбу вообще лучше замариновать и засолить. Вкусно, полезно и ни одного израсходованного киловатт. Самый оптимальный вариант – купить ее очищенной или в виде филе. Это чтобы не тратить воду, которая тоже у многих пропадает, когда нет света.

Намазки и паштеты легко сделать без блендера, и салаты – с консервированной рыбой, бобами, овощами. Здесь никаких расходов на электричество или газ.

Мясные и овощные блюда можно готовить на мангале. Ехать в лес не нужно. Выставляете мангал во дворе, объединяетесь с соседями. Вообще, сплачиваться сейчас очень важно.

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Война продолжается, потребность во взаимоподдержке растет. А еда, как известно, объединяет лучше всех.

Источник: Евгений Клопотенко