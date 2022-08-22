Шугаринг — это современный вариант глубокого удаления нежелательных волос на разных участках тела. Для проведения процедуры используется специальная сахарная паста.

Обычно женщины посещают салоны красоты, где делают процедуру шугаринга, однако сделать ее можно и дома.

Как собственноручно сделать пасту для шугаринга в домашних условиях — смотрите в нашем материале.

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Рецепт классической пасты

Ингредиенты:

вода — 2 ст. л;

сахар — 5 ст. л.

Приготовление:

В кастрюле тщательно перемешайте ингредиенты. Поставьте пасту на небольшой огонь. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения — сахар должен полностью раствориться. Если масса закипела, однако сахар не растворился, снимите кастрюлю с огня и подождите несколько минут. Когда масса станет однородной, ложкой возьмите ее небольшое количество и положите на тарелку — вы должны проверить консистенцию и цвет сахарной пасты.

Готовая смесь должна быть плотной и густой, но не прилипать к рукам. Оптимальная консистенция получится, если пасту можно скатать в шарик и равномерно растянуть тонким слоем по коже.

По желанию вы можете также добавить мед или лимонный сок. Важно, чтобы компоненты не вызывали у вас аллергической реакции. Поэтому перед использованием стоит проконсультироваться с врачом.

Стоит отметить, что для жестких волосков нужен плотный и вязкий состав пасты, для тонких — более жидкий. Именно поэтому вы можете уменьшать или увеличивать количество воды или сахара, чтобы консистенция пасты подошла именно вам.