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Как приготовить салат Цезарь — простой рецепт

22 апреля 2022, 21:06
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
салат цезар
Источник: Pixabay

Салат Цезарь – простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на любой праздник.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился его рецептом.

Ингредиенты

Для салата:

  • 150 г куриного филе;
  • 150 г микса салатных листьев;
  • 80 г томатов черри или 2 томата;
  • 2 куска белого хлеба;
  • 20 г творога пармезан;
  • 1-2 щепотки паприки;
  • соль по вкусу.

Для соуса:

  • 100 г сметаны 20% жирности;
  • 5-6 консервированных анчоусов;
  • 1 зубчик чеснока (по желанию);
  • 20 г петрушки;
  • соль и перец по вкусу.
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Приготовление

  1. Подготовить куриное филе. Для этого его нужно нарезать на кусочки и запечь с паприкой в ​​духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут.
  2. Сделать гренки из хлеба. Для этого нужно взять два кусочка, срезать корочки и нарезать большими кубиками. Выложить на противень и отправить в духовку на 5 минут вместе с куриным филе.
  3. Готовую курицу достать из духовки и дать ей остыть до комнатной температуры.
  4. Приготовить заправку. Взять 20 г петрушки и мелко порубить. Переложить в глубокую миску. К петрушке добавить 5-6 мелко нарезанных анчоусов. Добавить 100 г сметаны 20% и хорошо перемешать венчиком до получения однородной консистенции. Соль и перец по вкусу.
  5. В глубокую тарелку выложить 150 г листьев салата. Добавить кусочки курицы.
  6. Томаты черри помыть и порезать на две части. Добавить их в салат вместе с сухарями.
  7. Заправить соусом. Посыпать тертым сыром пармезан.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт, салат
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