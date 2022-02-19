Куриные голени — часть птицы, которую можно легко и быстро приготовить. На них мясо достаточно нежное и нежирное, что подходит для людей на диете или правильном питании.

Факты ICTV подготовили топ-3 рецепта диетических куриных голеней, которые с легкостью впишутся в ваш рацион.

Диетические куриные ножки на сковороде

Ингредиенты:

куриные ножки — 1 упаковка (примерно 7 ножек);

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

цветная капуста (свежая или замороженная) — по объему столько же, сколько картофеля;

стручковая фасоль — по объему столько же, сколько картофеля;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубч.;

соль, перец — по вкусу;

свежая или сушеная зелень — по вкусу.

Приготовление

Промойте голени и слегка обсушите бумажным полотенцем. Промойте и почистите картофель и нарежьте на кусочки примерно 1 см. Помойте стручковую фасоль, цветную капусту, последнюю нарежьте на мелкие соцветия. Нагрейте сковороду на высоком огне, налейте масло и выложите голени, картофель, цветную капусту и фасоль. Жарьте в течение 5 минут. Можно немного уменьшить огонь. Почистите морковь, нарежьте длинными брусочками и закиньте на сковороду к остальным овощам, перемешайте и жарьте еще минут 10, периодически помешивайте. Чеснок мелко нарежьте, добавьте к овощам. Посолите, поперчите. Посыпьте мелко нарезанной или сушеной зеленью и перемешайте. Переложите готовые голени на тарелку.

Куриные голени в тесте

Ингредиенты:

куриные голени — 600 г;

тесто слоеное бездрожжевое — 1 пачка;

картофель — 3 шт.;

грибы (любые) — 200 гр.;

кунжут — по вкусу;

соль, перец, куркума — по вкусу;

лук — 1/2 шт.;

сливки или молоко — 150 г;

яйца — 1 шт.

Приготовление

Картофель почистите и положите в кастрюлю. Варите в течение 15-20 минут. Когда она станет мягкой, слейте воду, посолите и добавьте кусочек сливочного масла. Разомните картофель картофелемялкой. Куриные голени почистите, поперчите, приправьте и обжарьте до золотистой корочки. Также обжарьте лук на растительном масле, добавьте грибы и залейте сливками, тушите несколько минут. Тесто разморозьте и разделите на шесть частей. Каждую часть слегка раскатайте от середины к краям, оставляя середину более толстой. В центр каждого квадрата положите картофельное пюре и грибы. Поставьте на него вертикально ножку. Пюре облепите вокруг мяса. Края теста поднимите вверх и защипните, сделав мешочек. Косточку оставьте снаружи. Обвяжите ниткой, чтобы мешочек во время выпечки не раскрылся. Сильно не затягивайте. Тесто смажьте желтком, чтобы получилась красивая корочка. Косточку оберните фольгой. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ножки в течение 20-25 минут. В конце снимите с них ниточки.

Куриные голени в мультиварке

Ингредиенты:

куриные голени — 1 кг;

соль — 1 ч. л.;

перец — по вкусу;

подсолнечное масло — 2 ст. л;

орехи — 150 г;

чеснок — по вкусу;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

кинза — 90 г;

гранатовый сок — 600 мл.

Приготовление

Промойте куриные голени и замаринуйте в соли и перце. Налейте в чашу мультиварки подсолнечное масло и включите режим “Жарка” Выложите в мультиварку куриные голени и поджарьте до корочки (8-10 мин). Для соуса измельчите орехи и смешайте их с чесноком, хмели-сунели, кинзой и гранатовым соком. Вылейте готовый соус в мультиварку и переключите ее на режим “Плов”.

Польза куриных голеней

Куриная голень — это нижняя часть ноги птицы без бедра. Ее средняя калорийность — 200,3 ккал на 100 грамм продукта. В составе куриной голени значительное количество животного белка, который обогащен незаменимыми для человеческого организма аминокислотами.