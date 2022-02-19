Куриные голени — часть птицы, которую можно легко и быстро приготовить. На них мясо достаточно нежное и нежирное, что подходит для людей на диете или правильном питании.
Факты ICTV подготовили топ-3 рецепта диетических куриных голеней, которые с легкостью впишутся в ваш рацион.
Диетические куриные ножки на сковороде
Ингредиенты:
- куриные ножки — 1 упаковка (примерно 7 ножек);
- картофель — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- цветная капуста (свежая или замороженная) — по объему столько же, сколько картофеля;
- стручковая фасоль — по объему столько же, сколько картофеля;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.;
- чеснок — 1 зубч.;
- соль, перец — по вкусу;
- свежая или сушеная зелень — по вкусу.
Приготовление
- Промойте голени и слегка обсушите бумажным полотенцем.
- Промойте и почистите картофель и нарежьте на кусочки примерно 1 см.
- Помойте стручковую фасоль, цветную капусту, последнюю нарежьте на мелкие соцветия.
- Нагрейте сковороду на высоком огне, налейте масло и выложите голени, картофель, цветную капусту и фасоль. Жарьте в течение 5 минут. Можно немного уменьшить огонь.
- Почистите морковь, нарежьте длинными брусочками и закиньте на сковороду к остальным овощам, перемешайте и жарьте еще минут 10, периодически помешивайте.
- Чеснок мелко нарежьте, добавьте к овощам. Посолите, поперчите.
- Посыпьте мелко нарезанной или сушеной зеленью и перемешайте.
- Переложите готовые голени на тарелку.
Куриные голени в тесте
Ингредиенты:
- куриные голени — 600 г;
- тесто слоеное бездрожжевое — 1 пачка;
- картофель — 3 шт.;
- грибы (любые) — 200 гр.;
- кунжут — по вкусу;
- соль, перец, куркума — по вкусу;
- лук — 1/2 шт.;
- сливки или молоко — 150 г;
- яйца — 1 шт.
Приготовление
- Картофель почистите и положите в кастрюлю. Варите в течение 15-20 минут. Когда она станет мягкой, слейте воду, посолите и добавьте кусочек сливочного масла. Разомните картофель картофелемялкой.
- Куриные голени почистите, поперчите, приправьте и обжарьте до золотистой корочки.
- Также обжарьте лук на растительном масле, добавьте грибы и залейте сливками, тушите несколько минут.
- Тесто разморозьте и разделите на шесть частей. Каждую часть слегка раскатайте от середины к краям, оставляя середину более толстой.
- В центр каждого квадрата положите картофельное пюре и грибы. Поставьте на него вертикально ножку. Пюре облепите вокруг мяса.
- Края теста поднимите вверх и защипните, сделав мешочек. Косточку оставьте снаружи.
- Обвяжите ниткой, чтобы мешочек во время выпечки не раскрылся. Сильно не затягивайте.
- Тесто смажьте желтком, чтобы получилась красивая корочка. Косточку оберните фольгой.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте ножки в течение 20-25 минут. В конце снимите с них ниточки.
Куриные голени в мультиварке
Ингредиенты:
- куриные голени — 1 кг;
- соль — 1 ч. л.;
- перец — по вкусу;
- подсолнечное масло — 2 ст. л;
- орехи — 150 г;
- чеснок — по вкусу;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- кинза — 90 г;
- гранатовый сок — 600 мл.
Приготовление
- Промойте куриные голени и замаринуйте в соли и перце. Налейте в чашу мультиварки подсолнечное масло и включите режим “Жарка”
- Выложите в мультиварку куриные голени и поджарьте до корочки (8-10 мин).
- Для соуса измельчите орехи и смешайте их с чесноком, хмели-сунели, кинзой и гранатовым соком.
- Вылейте готовый соус в мультиварку и переключите ее на режим “Плов”.
Польза куриных голеней
Куриная голень — это нижняя часть ноги птицы без бедра. Ее средняя калорийность — 200,3 ккал на 100 грамм продукта. В составе куриной голени значительное количество животного белка, который обогащен незаменимыми для человеческого организма аминокислотами.
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