Осенью сложно представить что-то более идеальное, чем чашка чая с теплым тертым пирогом с любимой начинкой. Этот десерт можно приготовить с вареньем, творогом или просто любыми фруктами. Как приготовить тертый пирог и что для этого нужно – читайте в материале.

Как приготовить тертый пирог: рецепт пошагово

Ингредиенты:

450 г муки (3 стакана объемом 250 мл);

200 г сливочного масла;

200 г сахара;

2 средних яйца;

2 ст л сметаны;

1/4 ч л соли;

1 ч л соды;

0,5 ст.л. 6% яблочного уксуса или сока лимона;

2 ст варенья из черной смородины или другого густого варенья без косточек.

Способ приготовления:

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В миску просейте муку вместе с содой, добавьте соль, сахар и натрите охлажденное масло на терке. Руками перетрите в крошку. Добавьте сметану, яйца, лимонный сок или уксус и замесить не липкое, мягкое тесто. Разделите тесто на две части. Заверните в пакеты, уложите большую часть в холодильник, а меньшую в морозильную камеру на 40 минут. Разогрейте духовку до 190 градусов. Раскатайте большую часть теста в лепешку по размеру противня между двух листов пергамента, посыпав мукой, чтобы не прилипало. Переместите на противень вместе с пергаментом. По лепешке распределите варенье, оставив с краев по 3 см свободными. Заверните краешки коржа внутрь. Натрите сверху меньшую часть теста. Выпекайте тертый пирог 35-45 минут до золотистого цвета и сухой шпажки. Когда немного остынет, посыпайте сахарной пудрой и нарежьте квадратами.