Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Как приготовить тертый пирог в домашних условиях: быстрый рецепт

11 сентября 2023, 18:39
Анна Голишевская редактор ленты
Как приготовить тертый пирог в домашних условиях: быстрый рецепт
Источник: Unsplash

Осенью сложно представить что-то более идеальное, чем чашка чая с теплым тертым пирогом с любимой начинкой. Этот десерт можно приготовить с вареньем, творогом или просто любыми фруктами. Как приготовить тертый пирог и что для этого нужно – читайте в материале.

Как приготовить тертый пирог: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • 450 г муки (3 стакана объемом 250 мл);
  • 200 г сливочного масла;
  • 200 г сахара;
  • 2 средних яйца;
  • 2 ст л сметаны;
  • 1/4 ч л соли;
  • 1 ч л соды;
  • 0,5 ст.л. 6% яблочного уксуса или сока лимона;
  • 2 ст варенья из черной смородины или другого густого варенья без косточек.

Способ приготовления:

Сейчас смотрят
  1. В миску просейте муку вместе с содой, добавьте соль, сахар и натрите охлажденное масло на терке. Руками перетрите в крошку.
  2. Добавьте сметану, яйца, лимонный сок или уксус и замесить не липкое, мягкое тесто.
  3. Разделите тесто на две части. Заверните в пакеты, уложите большую часть в холодильник, а меньшую в морозильную камеру на 40 минут.
  4. Разогрейте духовку до 190 градусов. Раскатайте большую часть теста в лепешку по размеру противня между двух листов пергамента, посыпав мукой, чтобы не прилипало.
  5. Переместите на противень вместе с пергаментом. По лепешке распределите варенье, оставив с краев по 3 см свободными.
  6. Заверните краешки коржа внутрь. Натрите сверху меньшую часть теста.
  7. Выпекайте тертый пирог 35-45 минут до золотистого цвета и сухой шпажки.
  8. Когда немного остынет, посыпайте сахарной пудрой и нарежьте квадратами.
Читайте также:
шарлоткаПростой пирог на кефире с яблоками

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь