Осенью сложно представить что-то более идеальное, чем чашка чая с теплым тертым пирогом с любимой начинкой. Этот десерт можно приготовить с вареньем, творогом или просто любыми фруктами. Как приготовить тертый пирог и что для этого нужно – читайте в материале.
Как приготовить тертый пирог: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 450 г муки (3 стакана объемом 250 мл);
- 200 г сливочного масла;
- 200 г сахара;
- 2 средних яйца;
- 2 ст л сметаны;
- 1/4 ч л соли;
- 1 ч л соды;
- 0,5 ст.л. 6% яблочного уксуса или сока лимона;
- 2 ст варенья из черной смородины или другого густого варенья без косточек.
Способ приготовления:
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- В миску просейте муку вместе с содой, добавьте соль, сахар и натрите охлажденное масло на терке. Руками перетрите в крошку.
- Добавьте сметану, яйца, лимонный сок или уксус и замесить не липкое, мягкое тесто.
- Разделите тесто на две части. Заверните в пакеты, уложите большую часть в холодильник, а меньшую в морозильную камеру на 40 минут.
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Раскатайте большую часть теста в лепешку по размеру противня между двух листов пергамента, посыпав мукой, чтобы не прилипало.
- Переместите на противень вместе с пергаментом. По лепешке распределите варенье, оставив с краев по 3 см свободными.
- Заверните краешки коржа внутрь. Натрите сверху меньшую часть теста.
- Выпекайте тертый пирог 35-45 минут до золотистого цвета и сухой шпажки.
- Когда немного остынет, посыпайте сахарной пудрой и нарежьте квадратами.
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