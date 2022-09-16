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Как приготовить винегрет по классическому рецепту

16 сентября 2022, 17:37
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить винегрет по классическому рецепту
Источник: Depositphotos

Винегрет — салат, который любят в каждой семье. Готовится он из вареных овощей и заправляется смесью уксуса и растительного масла.

Есть множество вариаций этого салата, но самым вкусным остается классический рецепт. Как приготовить классический винегрет — смотрите в материале Фактов ICTV.

Классический рецепт винегрета

На шесть порций салата вам понадобится:

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  • свекла — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • картофель — 2 шт;
  • соленые огурцы — 1 шт;
  • горошек консервированный — 100 г;
  • лук — 1 шт;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — 3 ст. л;
  • уксус — 1 ст. л.

Фото: Depositphotos

Приготовление:

  1. Картофель, морковь и свеклу тщательно помойте, закиньте в кастрюлю и варите до готовности.
  2. Когда овощи сварятся, их нужно залить холодной водой — так они быстрее остынут и будут лучше чиститься.
  3. Теперь нарежьте сваренные, охлажденные и очищенные овощи на одинаковые по размеру кубики.
  4. Очистите и нарежьте лук.
  5. Соленые огурцы тоже нарезайте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам.
  6. Соедините все порезанные овощи в одной миске и добавьте горошек.
  7. Тщательно перемешайте салат.
  8. В общем, вы можете посолить винегрет и есть без масляно-уксусной заправки. Если же хотите с заправкой — в отдельной посудине соедините масло с уксусом и тщательно перемешайте.
  9. Залейте готовой заправкой винегрет. Можете добавить еще соли.

Классический винегрет готов! Его можно есть как отдельное блюдо, или приготовить еще гарнир.

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Кулінарні рецепти Рецепт салат
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