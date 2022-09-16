Винегрет — салат, который любят в каждой семье. Готовится он из вареных овощей и заправляется смесью уксуса и растительного масла.

Есть множество вариаций этого салата, но самым вкусным остается классический рецепт. Как приготовить классический винегрет — смотрите в материале Фактов ICTV.

Классический рецепт винегрета

На шесть порций салата вам понадобится:

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свекла — 1 шт;

морковь — 1 шт;

картофель — 2 шт;

соленые огурцы — 1 шт;

горошек консервированный — 100 г;

лук — 1 шт;

соль — по вкусу;

растительное масло — 3 ст. л;

уксус — 1 ст. л.

Приготовление:

Картофель, морковь и свеклу тщательно помойте, закиньте в кастрюлю и варите до готовности. Когда овощи сварятся, их нужно залить холодной водой — так они быстрее остынут и будут лучше чиститься. Теперь нарежьте сваренные, охлажденные и очищенные овощи на одинаковые по размеру кубики. Очистите и нарежьте лук. Соленые огурцы тоже нарезайте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам. Соедините все порезанные овощи в одной миске и добавьте горошек. Тщательно перемешайте салат. В общем, вы можете посолить винегрет и есть без масляно-уксусной заправки. Если же хотите с заправкой — в отдельной посудине соедините масло с уксусом и тщательно перемешайте. Залейте готовой заправкой винегрет. Можете добавить еще соли.

Классический винегрет готов! Его можно есть как отдельное блюдо, или приготовить еще гарнир.