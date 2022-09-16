Винегрет — салат, который любят в каждой семье. Готовится он из вареных овощей и заправляется смесью уксуса и растительного масла.
Есть множество вариаций этого салата, но самым вкусным остается классический рецепт. Как приготовить классический винегрет — смотрите в материале Фактов ICTV.
Классический рецепт винегрета
На шесть порций салата вам понадобится:
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- свекла — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- картофель — 2 шт;
- соленые огурцы — 1 шт;
- горошек консервированный — 100 г;
- лук — 1 шт;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — 3 ст. л;
- уксус — 1 ст. л.
Приготовление:
- Картофель, морковь и свеклу тщательно помойте, закиньте в кастрюлю и варите до готовности.
- Когда овощи сварятся, их нужно залить холодной водой — так они быстрее остынут и будут лучше чиститься.
- Теперь нарежьте сваренные, охлажденные и очищенные овощи на одинаковые по размеру кубики.
- Очистите и нарежьте лук.
- Соленые огурцы тоже нарезайте кубиками и добавьте к остальным ингредиентам.
- Соедините все порезанные овощи в одной миске и добавьте горошек.
- Тщательно перемешайте салат.
- В общем, вы можете посолить винегрет и есть без масляно-уксусной заправки. Если же хотите с заправкой — в отдельной посудине соедините масло с уксусом и тщательно перемешайте.
- Залейте готовой заправкой винегрет. Можете добавить еще соли.
Классический винегрет готов! Его можно есть как отдельное блюдо, или приготовить еще гарнир.