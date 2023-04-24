Самый легкий способ быстро избавиться от седины – просто закрасить ее. Но часто бывают моменты, что корни уже поблескивают серебром, а до салона добраться нет времени. Как скрыть седину в волосах в домашних условиях – читайте в материале.

Как скрыть седину в волосах и подобрать правильный уход

По словам парикмахера Юлии Созонович, седые волосы не содержат в своей структуре меланин, отвечающий за цвет. Именно поэтому они становятся более сухими и жесткими. Меняется структура волос, они часто становятся пористыми.

Поэтому если вы заметили у себя значительное количество седых волосков (около 30%), стоит начать с замены шампуня и кондиционера, выбрать средства для сухих волос.

Минимизируйте влияние температур, это поможет сохранить состояние волос и не пересушивать их. Также важно вовремя ходить к мастеру. Сухие волосы чаще ломаются и секутся, нужно их подстригать для получения ухоженного вида.

Красящий пигмент заметно уплотняет пустой волос, делает его блестящим. Если 40 или более процентов волос седые, то лучшим вариантом будет перманентное окрашивание. Если седых волос менее 30%, то достаточно использовать временные красители или тонирование.

Ну и независимо от цвета, делайте уходовые процедуры, которые создают дополнительную пленку вокруг волоса и придают ему эластичность.

Главное – не боятся седых волосков, а просто найти к ним подход.

Временные способы замаскировать седину

Тоники, кондиционеры и красящие шампуни. Временный способ придать волосам желаемый оттенок хорошо подходит и для седых волос. Спреи временного окрашивания и мелки для волос. Удобный способ временно замаскировать седину между окрашиваниями: например, закрасить седой пробор или небольшие очаговые участки седины.

Как спрятать седину без традиционного окрашивания