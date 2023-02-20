Стройное, здоровое и красиво тело — мечта каждого из нас! Те, кто желает похудеть и привести тело в форму, должны понять, что питание играет 80% в процессе создания идеальной фигуры.
С помощью правильного питания можно не только избавиться от лишних сантиметров, но и наладить работу внутренних органов.
Однако в погоне за желанной фигурой люди начинают активно тренироваться и садятся на жесткие диеты. Такой способ похудения может дать свои результаты, однако считается неэффективным, ведь после окончания диеты лишние килограммы возвращаются!
Факты ICTV узнали, как нужно питаться, чтобы иметь стройное и здоровое тело, а также подготовили рацион на неделю.
Питание при похудении: что нужно есть
Чтобы похудеть, нужно изменить свои пищевые привычки. Это всем известно и понятно! Ведь невозможно сбросить лишние килограммы, питаясь едой, которая помогла вам поправиться.
Также важно изменить свое отношение к похудению. Сбросить лишние килограммы можно вкусно, а главное — без пыток над собственным телом!
Диетолог Наталья Самойленко приводит несколько советов, которые помогут эффективно, а главное безопасно похудеть:
- Самой важной пищей для обменных процессов считается завтрак. Этот прием пищи является обязательным условием работы с лишними килограммами.
- Ведите дневник питания. Купите себе маленькую записную книжку и записывайте туда все, что съели за день. Это помогает понять, сколько всего вы потребили за день и какие продукты были вредными.
- Режим питания – это базовая техника диетологии. Вам необходимо выстроить четкий график приема пищи (определить часы и периоды дня, когда вы будете потреблять завтрак/обед/ужин/перекусы).
- Последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна, а завтрак стоит употребить в первый час после пробуждения.
- Не голодайте и не используйте голодные и сложные диеты! Это наоборот приведет к резкому увеличению веса.
- Вспомните правило экватора: углеводы (каши, фрукты) употребляйте в первой половине дня или вообще на этот период откажитесь от фруктов и сладостей.
- Следите за кратностью питания. Если у вас трехкратный рацион, не стоит подъедать в перерывах между приемами пищи. Если пятикратный, также важно есть только пять раз без перекусов. Каждый орешек или кусочек печенья вне приема пищи осядет на талии.
- Соблюдайте адекватные порции: для женщин — не более 300 г, для мужчин — 350-400 г.
- Устройте себе один разгрузочный день в неделю. При условии, если вы здоровы.
Эти советы помогут начать путь к желанному телу и сделают ваше похудение эффективным!
Диетологи клиники Самойленко разобрали каждый прием пищи (завтрак, обед и ужин), чтобы вы понимали, что нужно есть в течение дня и каких рекомендаций следует придерживаться.
Сбалансированный завтрак
— Когда желательно завтракать? — В течение первого часа после пробуждения.
Диетологи клиники Самойленко отмечают, что для завтрака стоит выбирать комбинированный вариант наполнения тарелки: углеводы + белки с добавлением овощей и полезных жиров.
— На завтрак можно есть каши с овощами или яйца с овощами, — отмечают в клинике.
Сбалансированный обед
— Когда желательно обедать? — Рекомендовано до 15:00.
Этот прием пищи должен быть самый большой по объему: углеводы + белки с добавлением овощей и полезных жиров, но в равной пропорции.
— На обед стоит потреблять белок в виде мяса птиц, красного мяса или рыбы в компании со свежим овощным салатом, — советуют диетологи.
Сбалансированный ужин
— Когда желательно ужинать? — Не позднее чем за 3 ч до сна.
Несмотря на замедление метаболизма и подготовку организма к ночному отдыху, здесь есть некоторые ограничения в выборе продуктов.
— Рекомендуем наполнить тарелку белками на 1/3, остальное приходится на овощи с добавлением полезных жиров.
Диетологи клиники Самойленко советуют на ужин выбирать зеленые овощи — они помогают вывести лишнюю жидкость из организма, а красные овощи и корнеплоды наоборот задерживают ее.
— Овощи сочетайте с легкими белками (морепродукты, яйца, белая рыба) и полезными жирами (авокадо, растительные масла, оливки), — добавляют диетологи.
Также диетологи подготовили список продуктов, которые вы можете использовать для приготовления. Продукты разделены на четыре категории:
Белок:
- Рыба (скумбрия, хек, минтай, дорадо, сибас, окунь, судак, щука, красная рыба).
- Морепродукты (креветки, морской коктейль).
- Птица (курица, индейка, перепелка).
- Мясо (говядина, телятина) охлажденное.
- Субпродукты (печень, язык).
- Яйца.
- Сыр твердый / молодой белый (моцарелла, фета, брынза, сулугуни, творог 5-9%).
- Чечевица (зеленая или красная) /фасоль / нут (в сухом виде).
- Хумус.
- Грибы.
Клетчатка:
- Свежая капуста белокочанная или пекинская.
- Огурец.
- Брокколи.
- Цветная капуста.
- Редиска.
- Перец.
- Томаты.
- Кабачок / цуккини.
- Зелень.
- Овощные смеси (замороженные).
Жиры:
- Масло (оливковое).
- Тыквенные семечки / кунжут /лен.
- Орехи (грецкий, миндаль, фундук, кедровый) или смесь орехов.
- Авокадо.
- Пармезан (выдержанный сыр).
- Сметана 15-20%.
- Оливки / маслины (желательно в масле).
- Сливочное масло 82%.
- Печень трески.
Углеводы:
- Каша (гречневая, пшено, дикий рис, перловая, киноа, кукурузная).
- Макароны твердых сортов.
- Картофель.
- Свекла.
- Морковь.
- Хлеб цельнозерновой (grano).
- Хлебцы.
- Фрукты / ягоды.
- Сухофрукты.
- Черный шоколад 85% и более.
Для приготовления пищи лучше использовать оливковое или другое растительное масло.
Количество соли в блюдах следует уменьшить. Используйте специи. Имбирь, кориандр, куркума, ароматные травы не только сделают вашу еду вкусной, но и улучшат самочувствие.
Пример меню на неделю для похудения
День 1
- Завтрак: два вареных яйца и салат из сырых овощей (общая порция не должна превышать 300 г).
- Перекус: 200-300 г ягод.
- Обед: овощной суп + запеченная курица + овощи (порция не более 450 г).
- Перекус: 20-40 г орехов.
- Ужин: запеченная рыба + овощи.
День 2
- Завтрак: фрукты 150 г + салат с адыгейским сыром (адыгейский сыр 100 г, свежий или запеченный сладкий перец 150 г, зелень, 4-5 оливок, 1 ч.л оливкового масла, 1 ст.л кунжута).
- Обед: постный борщ 200 мл + кролик тушеный с луком и чесноком 150 г (специи + 1 ч.л оливкового масла) + салат из капусты, огурцов и укропа 200 г + ½ авокадо.
- Ужин: тушеная капуста с луком 200 г и грибами 150 г на оливковом масле + 1 ст.л тыквенных семечек.
День 3
- Завтрак: булгур + овощной салат, заправленный соусом из хумуса, лимонного сока и оливкового масла 200 г (огурец, болгарский перец, листья салата/шпинат) + 1 ст.л грецких орехов.
- Обед: кролик запеченный на овощной подушке (картофель + морковь + лук) 200 г + салат 200 г (капуста белокочанная, морковь, зелень) с оливковым маслом.
- Ужин: капуста тушеная белокочанная с грибами (капуста + ½ лука) 200 г, грибы 200 г + 1 ст.л оливкового масла.
День 4
- Завтрак: моцарелла 150 г + помидор + огурцы 150 г + авокадо ½ шт. + 1 ст. грецких орехов + 2 ч.л оливкового масла.
- Обед: запеченный картофель 200 г + рулетики из куриного филе 150 г со шпинатом и томатами, свежая овощная нарезка 200 г.
- Ужин: мидии 150 г, тушеные на 1 ч.л оливкового масла со специями + овощное рагу 250 г (баклажан, томаты, лук) + 1 ч.л кунжутного/оливкового масла.
День 5
- Завтрак: гречка 100 г + шакшука (2 яйца, овощи 150 г — помидоры, лук, сладкий перец или кабачок, томатная паста без сахара, зелень, чеснок, + 1 ч.л сливочного масла).
- Обед: курица 150 г, запеченная в фольге с тыквой 150 г и специями и пряными травами + салат из огурцов, перца и помидоров + 1 ст.л льна и 2 ч.л оливкового масла.
- Ужин: скумбрия запеченная 150 г + запеченные овощи 200 г (цуккини, баклажан, сладкий перец) + 1 ст.л соуса песто + 1 ст.л кунжута.
День 6
- Завтрак: гречка 100 г + салат с яйцом и авокадо (2 яйца, помидоры черри и шпинат — 150 г, ½ авокадо, 1 ч.л оливкового масла).
- Обед: винегрет 150 г + куриное бедро на гриле 150 г со специями + салат из пекинской капусты, томатов черри и рукколы 200 г с 1 ч.л оливкового масла.
- Ужин: филе хека, тушеное в томатном соусе 150 г (соус томатная паста без сахара со специями + 1 ч.л сливочного масла) + овощной салат (помидоры, огурцы, зелень) 200 г с 1 ч.л льняного масла.
День 7
- Завтрак: омлет без молока (яйца 2 шт.) + овощи и зелень (томат, перец, базилик/руккола) 250 г + 1 ч.л оливкового масла + 1 ст.л тертого пармезана.
- Обед: паста из твердых сортов пшеницы 200 г + томатная паста + куриное бедро запеченное 150 г + зеленый микс-салат 200 г (авокадо, помидоры, огурцы, листья салата) + 1 ч.л оливкового масла + 1 ст.л тыквенных семечек.
- Ужин: карп запеченный с травами 150 г на подушке из цветной капусты 250 г + заправленный соусом из сока лимона и свежей петрушки.
Помните, что перед любой диетой или новшествами в своем рационе нужно обязательно проконсультироваться с врачом!