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Как в 43 выглядеть на 20: топ-5 секретов известной фитнес-блогера

21 февраля 2022, 19:02
Александр Козачок фитнес-эксперт
Валерія Крук
Источник: Depositphotos

Как оставаться в форме и сохранить молодость? Женщины истощают себя диетами и обивают пороги косметологических кабинетов, пытаясь достичь идеала. Однако не все рекомендации действуют.

Фитнес-звезда, телеведущая, блогер Валерия Крук в свой 43 день рождения поделилась формулой фантастической формы.

Рекомендации

  • Осознанность

— Быть лучшей версией себя и мотивировать других к работе над собой и позитивным изменениям в жизни, — говорит Валерия Крук.

  • Спорт. Спорт и снова спорт. Режим занятий, питания и сна решает почти все

По ее словам, важны регулярные тренировки и высокая активность.

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  • Хобби

Блогерство и марафоны – это увлечения, которые держат в тонусе, позволяют делиться с людьми своими открытиями, чувствовать себя нужной и постоянно искать новые форматы работы.

Валерия Крук

  • Любовь и семья

Важно проводить больше времени в кругу близких.

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  • Оптимизм

— Всегда верю в самое благоприятное развитие событий. И в результаты честных усилий, — подвела итог Валерия Крук.

В то же время иногда надо прощать себе слабости: недоученный английский, бокал игристого на праздник, грусть и усталость.

Теги
Советы , Фітнес
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