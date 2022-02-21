Как оставаться в форме и сохранить молодость? Женщины истощают себя диетами и обивают пороги косметологических кабинетов, пытаясь достичь идеала. Однако не все рекомендации действуют.

Фитнес-звезда, телеведущая, блогер Валерия Крук в свой 43 день рождения поделилась формулой фантастической формы.

Рекомендации

Осознанность

— Быть лучшей версией себя и мотивировать других к работе над собой и позитивным изменениям в жизни, — говорит Валерия Крук.

Спорт. Спорт и снова спорт. Режим занятий, питания и сна решает почти все

По ее словам, важны регулярные тренировки и высокая активность.

Хобби

Блогерство и марафоны – это увлечения, которые держат в тонусе, позволяют делиться с людьми своими открытиями, чувствовать себя нужной и постоянно искать новые форматы работы.

Любовь и семья

Важно проводить больше времени в кругу близких.

Оптимизм

— Всегда верю в самое благоприятное развитие событий. И в результаты честных усилий, — подвела итог Валерия Крук.

В то же время иногда надо прощать себе слабости: недоученный английский, бокал игристого на праздник, грусть и усталость.