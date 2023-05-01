Уже несколько сезонов широкие, густые, а главное, натуральные брови – являются модным трендом. При этом совсем не обязательно постоянно пользоваться косметикой или делать татуаж — отрастить стильные брови можно и в домашних условиях. Как отрастить брови – читайте в материале.

Как отрастить брови: простые и надежные способы

Мастер-бровист Кристина Вацик считает, что сегодня эталоном женской ухоженности считаются густые широкие и натуральные брови, поэтому такой запрос, как отрастить брови, становится все более актуальным. Для того чтобы качественно отрастить волоски, следуйте следующим правилам:

Полностью откажитесь от пинцета. Это будет нелегко сделать, особенно если есть привычка выщипывать лишние волоски у вас – еженедельно. Однако если вы не откажетесь от него хотя бы на два месяца, то не поймете, каков потенциал роста у ваших бровей. Брови тоже любят чистоту. Уделяйте свое внимание тщательной очистке бровей. Это не будет создавать барьер для луковиц, и волосам будет гораздо проще расти. Используйте растительные масла. Разнообразные масла – одно из лучших натуральных средств помочь бровям. В касторовом, оливковом, кокосовом, репейном маслах содержатся важные для роста волос витамины, протеины, антиоксиданты и аминокислоты, оказывающие целебное влияние на волосяные луковицы. Скрабируйте кожу бровей. Ороговевшие частицы и остатки косметики закупоривают поры и препятствуют росту волос. Наберитесь терпения. Рост волос – это длительный процесс, который может длиться от 2 месяцев. Делайте массаж бровей. Массируйте брови легкими движениями по линии роста, уделяя каждой по 2-3 минуты. Используйте стимулятор для роста бровей. Хорошо работает масло листьев усьмы. Наносится в разбавленном (с любым базовым маслом) виде на брови и ресницы в ночное время, смывается утром.

Как отрастить брови и почему иногда не получается этого сделать

Эксперт отмечает, что кроме того, что девушки выщипывают брови раньше сроков, существует еще одна проблема – генетический фактор.

К сожалению, то, что заложено в организме человека генетически, исправить если невозможно, то довольно сложно.

Это касается и унаследованных от предков родных бровей. В этом случае кардинально изменить плотность волосков вряд ли получится. Однако приложив усилия, вполне можно добиться улучшения состояния бровей.