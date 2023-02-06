Каждая девушка мечтает о больших глазах, длинных ресницах и открытом взгляде. К сожалению, природа не всех наградила большими и длинными ресницами, поэтому многие девушки пользуются услугами наращивания.
Наращивание ресниц — это специальная процедура, которая увеличивает объем и длины естественных ресниц с помощью искусственных волосков. В качестве материала для наращивания используют гипоаллергенные синтетические волокна.
Чтобы наращенные ресницы долго держались, мастера советуют придерживаться определенных правил в уходе. Факты ICTV узнавали, как правильно умываться с нарощенными ресницами.
Как умываться с нарощенными ресницами — советы
Гигиена и уход очень важны для наращенных ресниц. Как правило, обычного наращивания хватает на месяц, после чего волоски начнут выпадать и вам понадобится коррекция.
Ухаживать за нарощенными ресницами не сложно, достаточно придерживаться определенных рекомендаций.
Мастера по наращиванию отмечают, что в первые 24 часа после процедуры ресницы нельзя мочить! Клей, который крепит искусственные волоски к натуральным, должен полностью высохнуть. Поэтому, чтобы проносить наращивание как можно дольше, не стоит умываться первые сутки после процедуры.
Через 24 часа, вы уже можете начинать процедуру умывания и ежедневного ухода.
Чтобы искусственные ресницы не отпали после первого умывания, используйте пенки или легкие пенистые гели. Не стоит использовать агрессивные средства, например, мыло.
— Сначала намочите лицо теплой водой, затем нанесите пенку, избегая зоны вокруг глаз. Массажными движениями вымойте лицо от пыли и грязи. Остатки средства смойте водой и промокните лицо полотенцем.
Обратите внимание, что глаза во время умывания тереть нельзя! Мастер по наращиванию Наталья Чудакова, советует умывать не только лицо, но и уделять внимание искусственным ресничкам.
— Умывать ресницы стоит пенками для лица. Пенка бережно и качественно очищает кожу и проникает в зону между ресницами, но обратите внимание, она должна быть без масел! — говорит Чудакова.
Для тщательного мытья искусственных ресниц, Чудакова также советует использовать мягкую кисточку. Мастер добавляет, что пенка + кисточка — это нежное, качественное и тщательное очищение зоны вокруг глаз и между ресницами.
Сама процедура довольно проста:
- Смойте макияж с лица привычным способом (не касаясь глаз).
- Нанесите немного пенки на руку, промокните в ней мягкую кисточку.
- Закройте один глаз и нанесите пенку кисточкой на глаз и ресницы.
- Не стоит крутить кисточкой в разные стороны, двигайтесь от глаза к концу ресниц, будто расчесывая их.
- После тщательного нанесения, смойте средство водой.
— Запомните, только при ежедневном умывании возможно достичь долгого ношения и сохранения здоровья ваших глаз, — отмечает мастер.
Кстати, если у вас нет кисточки, процедуру можно выполнять просто пальцем.
Несколько рекомендаций по уходу за искусственными ресницами
- Нельзя мочить нарощенные ресницы первые сутки после процедуры.
- Не используйте тушь, ее будет очень трудно смыть с искусственных волосков.
- Умывайтесь очень осторожно, используя гипоаллергенные пенки и гели.
- Не трите глаза.
- Масла и жирные компоненты разъедают клей, поэтому не наносите на глаза средства, содержащие масла.
- Умывать ресницы нужно каждый день.
- Во время умывания не стоит использовать ватные диски или палочки. Ватный спонж обладает способностью цепляться за искусственные ресницы, поэтому есть риск вырвать их.
- Не стоит мыть ресницы мицеллярной водой. По словам Чудаковой, мицеллярная вода предназначена для снятия макияжа, а не для очищения кожи. Кроме того, в своем составе она имеет масла и мицеллы, которые вредно влияют на липидный слой кожи.