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Красота

Как умываться с наращенными ресницами: советы и что понадобится

6 февраля 2023, 18:00
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как умываться с наращенными ресницами: советы и что понадобится
Источник: Getty Images

Каждая девушка мечтает о больших глазах, длинных ресницах и открытом взгляде. К сожалению, природа не всех наградила большими и длинными ресницами, поэтому многие девушки пользуются услугами наращивания.

Наращивание ресниц — это специальная процедура, которая увеличивает объем и длины естественных ресниц с помощью искусственных волосков. В качестве материала для наращивания используют гипоаллергенные синтетические волокна.

Чтобы наращенные ресницы долго держались, мастера советуют придерживаться определенных правил в уходе. Факты ICTV узнавали, как правильно умываться с нарощенными ресницами.

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Как умываться с нарощенными ресницами — советы

Гигиена и уход очень важны для наращенных ресниц. Как правило, обычного наращивания хватает на месяц, после чего волоски начнут выпадать и вам понадобится коррекция.

Ухаживать за нарощенными ресницами не сложно, достаточно придерживаться определенных рекомендаций.

Мастера по наращиванию отмечают, что в первые 24 часа после процедуры ресницы нельзя мочить! Клей, который крепит искусственные волоски к натуральным, должен полностью высохнуть. Поэтому, чтобы проносить наращивание как можно дольше, не стоит умываться первые сутки после процедуры.

Через 24 часа, вы уже можете начинать процедуру умывания и ежедневного ухода.

Чтобы искусственные ресницы не отпали после первого умывания, используйте пенки или легкие пенистые гели. Не стоит использовать агрессивные средства, например, мыло.

— Сначала намочите лицо теплой водой, затем нанесите пенку, избегая зоны вокруг глаз. Массажными движениями вымойте лицо от пыли и грязи. Остатки средства смойте водой и промокните лицо полотенцем.

Обратите внимание, что глаза во время умывания тереть нельзя! Мастер по наращиванию Наталья Чудакова, советует умывать не только лицо, но и уделять внимание искусственным ресничкам.

— Умывать ресницы стоит пенками для лица. Пенка бережно и качественно очищает кожу и проникает в зону между ресницами, но обратите внимание, она должна быть без масел! — говорит Чудакова.

Для тщательного мытья искусственных ресниц, Чудакова также советует использовать мягкую кисточку. Мастер добавляет, что пенка + кисточка — это нежное, качественное и тщательное очищение зоны вокруг глаз и между ресницами.

Сама процедура довольно проста:

  1. Смойте макияж с лица привычным способом (не касаясь глаз).
  2. Нанесите немного пенки на руку, промокните в ней мягкую кисточку.
  3. Закройте один глаз и нанесите пенку кисточкой на глаз и ресницы.
  4. Не стоит крутить кисточкой в разные стороны, двигайтесь от глаза к концу ресниц, будто расчесывая их.
  5. После тщательного нанесения, смойте средство водой.

— Запомните, только при ежедневном умывании возможно достичь долгого ношения и сохранения здоровья ваших глаз, — отмечает мастер.

Кстати, если у вас нет кисточки, процедуру можно выполнять просто пальцем.

Несколько рекомендаций по уходу за искусственными ресницами

  • Нельзя мочить нарощенные ресницы первые сутки после процедуры.
  • Не используйте тушь, ее будет очень трудно смыть с искусственных волосков.
  • Умывайтесь очень осторожно, используя гипоаллергенные пенки и гели.
  • Не трите глаза.
  • Масла и жирные компоненты разъедают клей, поэтому не наносите на глаза средства, содержащие масла.
  • Умывать ресницы нужно каждый день.
  • Во время умывания не стоит использовать ватные диски или палочки. Ватный спонж обладает способностью цепляться за искусственные ресницы, поэтому есть риск вырвать их.
  • Не стоит мыть ресницы мицеллярной водой. По словам Чудаковой, мицеллярная вода предназначена для снятия макияжа, а не для очищения кожи. Кроме того, в своем составе она имеет масла и мицеллы, которые вредно влияют на липидный слой кожи.
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