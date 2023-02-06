Каждая девушка мечтает о больших глазах, длинных ресницах и открытом взгляде. К сожалению, природа не всех наградила большими и длинными ресницами, поэтому многие девушки пользуются услугами наращивания.

Наращивание ресниц — это специальная процедура, которая увеличивает объем и длины естественных ресниц с помощью искусственных волосков. В качестве материала для наращивания используют гипоаллергенные синтетические волокна.

Чтобы наращенные ресницы долго держались, мастера советуют придерживаться определенных правил в уходе. Факты ICTV узнавали, как правильно умываться с нарощенными ресницами.

Сейчас смотрят Как умываться с нарощенными ресницами — советы Гигиена и уход очень важны для наращенных ресниц. Как правило, обычного наращивания хватает на месяц, после чего волоски начнут выпадать и вам понадобится коррекция. Ухаживать за нарощенными ресницами не сложно, достаточно придерживаться определенных рекомендаций. Мастера по наращиванию отмечают, что в первые 24 часа после процедуры ресницы нельзя мочить! Клей, который крепит искусственные волоски к натуральным, должен полностью высохнуть. Поэтому, чтобы проносить наращивание как можно дольше, не стоит умываться первые сутки после процедуры. Через 24 часа, вы уже можете начинать процедуру умывания и ежедневного ухода. Чтобы искусственные ресницы не отпали после первого умывания, используйте пенки или легкие пенистые гели. Не стоит использовать агрессивные средства, например, мыло. — Сначала намочите лицо теплой водой, затем нанесите пенку, избегая зоны вокруг глаз. Массажными движениями вымойте лицо от пыли и грязи. Остатки средства смойте водой и промокните лицо полотенцем. Обратите внимание, что глаза во время умывания тереть нельзя! Мастер по наращиванию Наталья Чудакова, советует умывать не только лицо, но и уделять внимание искусственным ресничкам. — Умывать ресницы стоит пенками для лица. Пенка бережно и качественно очищает кожу и проникает в зону между ресницами, но обратите внимание, она должна быть без масел! — говорит Чудакова. Для тщательного мытья искусственных ресниц, Чудакова также советует использовать мягкую кисточку. Мастер добавляет, что пенка + кисточка — это нежное, качественное и тщательное очищение зоны вокруг глаз и между ресницами. Сама процедура довольно проста: Смойте макияж с лица привычным способом (не касаясь глаз). Нанесите немного пенки на руку, промокните в ней мягкую кисточку. Закройте один глаз и нанесите пенку кисточкой на глаз и ресницы. Не стоит крутить кисточкой в разные стороны, двигайтесь от глаза к концу ресниц, будто расчесывая их. После тщательного нанесения, смойте средство водой. — Запомните, только при ежедневном умывании возможно достичь долгого ношения и сохранения здоровья ваших глаз, — отмечает мастер. Кстати, если у вас нет кисточки, процедуру можно выполнять просто пальцем. Переглянути цей допис в Instagram Несколько рекомендаций по уходу за искусственными ресницами Нельзя мочить нарощенные ресницы первые сутки после процедуры.

Не используйте тушь, ее будет очень трудно смыть с искусственных волосков.

Умывайтесь очень осторожно, используя гипоаллергенные пенки и гели.

Не трите глаза.

Масла и жирные компоненты разъедают клей, поэтому не наносите на глаза средства, содержащие масла.

Умывать ресницы нужно каждый день.

Во время умывания не стоит использовать ватные диски или палочки. Ватный спонж обладает способностью цепляться за искусственные ресницы, поэтому есть риск вырвать их.

Не стоит мыть ресницы мицеллярной водой. По словам Чудаковой, мицеллярная вода предназначена для снятия макияжа, а не для очищения кожи. Кроме того, в своем составе она имеет масла и мицеллы, которые вредно влияют на липидный слой кожи. Читайте также: Нужно ли умывать лицо после тканевой маски — ответ косметолога

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