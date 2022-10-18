Британский визажист Саффрон Хьюз рассказали о наиболее распространенных ошибках при нанесении макияжа, которые визуально делают нас старше.

Глаза

По словам Саффрон Хьюз, некоторым женщинам нравится наносить яркий макияж глаз. Однако эксперт считает, что этого следует избегать любой ценой.

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— Толстая подводка может состарить, а более темные цвета не только уменьшают глаза, но и создают вокруг них более темные тени, создавая впечатление усталости, — говорит визажист.

По ее словам, чтобы выглядеть моложе, глаза должны быть большими и яркими. Добавление телесной или бледной подводки для глаз на ватерлинию может сделать белки глаз ярче.

Однако Саффрон советует держаться подальше от таких формул, как гелевая подводка для глаз, так как в течение дня они образовывают тонкие морщинки вокруг глаз.

— Вместо этого нанесите дымчато-коричневые тени на маленькую кисточку-карандаш, чтобы получить точную, но четкую линию, — советует профессионал.

Брови

По словам эксперта, брови — это верный способ определить возраст, потому, что с возрастом они естественным образом истончаются. Но как женщинам это исправить?

— Чтобы брови выглядели моложе, возьмите тонкий карандаш для бровей и нанесите небольшие штрихи, чтобы создать иллюзию полных и слегка изогнутых бровей, которые приподнимут лицо, — рекомендует визажист.

По ее словам, нанесение на волоски бровей таких штрихов делает их более реалистичными, чем использование порошковых или гелевых формул.

— Это займет немного больше времени, но разница будет волшебной, — уверяет Саффрон.

Губы

По словам визажиста, губы также с возрастом становятся тоньше и теряют свою четкость. Но если возникнет соблазн создать иллюзию более пухлых губ, лучше отказаться от более темных оттенков.

— Возьмите помаду на один или два тона ярче, чем естественный цвет губ, а затем нанесите блеск, который создаст иллюзию полных и молодых губ, — объяснила эксперт по красоте.

Тональный крем

По словам визажиста, по мере взросления кожи женщины все чаще прибегают к тональному крему.

Использование более плотной тоналки на кремовой основе может привести к тому, что макияж образует тонкие морщинки и складки, подчеркивая любые недостатки.

Поэтому очень важно выбрать тональный крем на основе сыворотки или оттеночный увлажняющий крем, который создает иллюзию увлажненной и сияющей кожи.

Тогда вы будете выглядеть бодрее, моложе и сможете скрыть несовершенства, пояснила визажист.

Источник: Express