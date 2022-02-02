Как защитить кожу рук зимой — рекомендации

Зимой из-за мороза и сильного ветра кожа на руках сохнет, шелушится, краснеет. Поэтому за ней нужно правильно ухаживать.
Общие рекомендации:
- Мыть руки прохладной водой с мылом, содержащим питательные ингредиенты.
- В составе средств по уходу должны быть смягчающие компоненты (глицерин, гиалуроновая кислота, церамиды, лецитин).
- Принимать теплый душ вместо горячего, поскольку слишком горячая вода может смыть естественную защиту кожи.
- Носить перчатки во время рутинной домашней работы с использованием химических средств (уборка, мытье посуды).
- Защищать руки во время пребывания на улице.
- Использовать увлажнитель в помещении.
- Отказаться от вредных привычек, включая курение.
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В случае обострения проблемы следует обратиться к врачу, который поможет определить причину и назначит адекватное лечение.
Также нужно правильно защищать не только кожу рук, но и лицо и губы. Для этого следует использовать специальные средства.
Источник: HARVARD HEALTH