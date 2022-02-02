Как защитить кожу рук зимой — рекомендации

Зимой из-за мороза и сильного ветра кожа на руках сохнет, шелушится, краснеет. Поэтому за ней нужно правильно ухаживать.

Общие рекомендации:

Мыть руки прохладной водой с мылом, содержащим питательные ингредиенты. В составе средств по уходу должны быть смягчающие компоненты (глицерин, гиалуроновая кислота, церамиды, лецитин). Принимать теплый душ вместо горячего, поскольку слишком горячая вода может смыть естественную защиту кожи. Носить перчатки во время рутинной домашней работы с использованием химических средств (уборка, мытье посуды). Защищать руки во время пребывания на улице. Использовать увлажнитель в помещении. Отказаться от вредных привычек, включая курение.

В случае обострения проблемы следует обратиться к врачу, который поможет определить причину и назначит адекватное лечение.

Также нужно правильно защищать не только кожу рук, но и лицо и губы. Для этого следует использовать специальные средства.

Источник: HARVARD HEALTH