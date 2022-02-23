Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Еда

Как изменить пищевые привычки в семье и собрать здоровый ланч-бокс – советы Зеленской

23 февраля 2022, 11:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ланчбокс
Источник: Depositphotos

Два года назад началась работа по реформированию школьного питания под патронатом Елены Зеленской. Тогда беспокоило то, что едят дети вне дома. Дает ли еда из столовой достаточно энергии для умственной и физической активности детей.

— За это время мы поняли, что зона изменений значительно шире, чем школьная столовая, — сказала Елена Зеленская. – Это не только вопрос пользы для детей, это вопрос будущего нашего общества.

Еда – это способ показать любовь, заботу, способ наладить взаимопонимание между поколениями. А для этого мы должны осознавать, что должно быть лучшим для нас и наших близких. Пищевые привычки формируются в семье.

Невозможно изменить пищевое поведение молодого поколения без трансформации мышления всех нас.

Поэтому логичный шаг реформы – ее распространение и формирование здорового подхода к системе питания среди всех украинцев.

Недавно Елена Зеленская рассказала свою историю здорового питания. А теперь она участвует в проекте ЮНИСЕФ в Украине, который призван научить украинцев поменять пищевые привычки в семье.

Начинаем с ланч-бокса для школьников и членов семьи, работающих и путешествующих.

Собрать полезный ланч-бокс (на учебу или на работу) по принципу здоровой тарелки Елене помогала нутрициолог Анастасия Голобородько.

— Я согласна, что работа над изменением пищевых привычек не может ограничиваться только школой и только детьми, — сказала нутрициолог. — Сначала семья, потом сады и школы, окружение формируют отношения детей с едой.

Дети часто путешествуют с родителями, ходят на кружки и перекусывают на ходу разными снеками. Так что важно научить их и себя собирать ланч-боксы для того, чтобы еда вне дома была тоже полезной.

— Питаться полноценно в формате “с собой” реально, если понимаешь правила и принципы здорового питания, — объяснила Анастасия. – Мы приготовим два варианта ланч-бокса. И это конструктор на базе здоровой тарелки. Каждый может менять состав под себя.

Читайте также:
Олена Зеленська”Жесткая диета лишила меня 10 кг и одновременно энергии”. Елена Зеленская о здоровом питании

Вариант 1

  • яблоко (всесезонный фрукт)
  • овощи (лучше два или три) — томаты и шпинат
  • яйца (запеченная рыба)
  • сложные углеводы (гречка, нешлифованный рис)
  • зерновой хлеб
  • кисломолочный продукт (твердый сыр)

Вариант 2

  • апельсин (клубника, абрикосы)
  • редис, морковь
  • тушеная говядина
  • запеченный картофель
  • йогурт без сахара и добавленных вкусов

Так что собирать ланч-бокс можно как и здоровую тарелку дома.

Источник: Елена Зеленская

Теги
здорова їжа , Елена Зеленская , Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь