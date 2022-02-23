Два года назад началась работа по реформированию школьного питания под патронатом Елены Зеленской. Тогда беспокоило то, что едят дети вне дома. Дает ли еда из столовой достаточно энергии для умственной и физической активности детей.

— За это время мы поняли, что зона изменений значительно шире, чем школьная столовая, — сказала Елена Зеленская. – Это не только вопрос пользы для детей, это вопрос будущего нашего общества.

Еда – это способ показать любовь, заботу, способ наладить взаимопонимание между поколениями. А для этого мы должны осознавать, что должно быть лучшим для нас и наших близких. Пищевые привычки формируются в семье.

Невозможно изменить пищевое поведение молодого поколения без трансформации мышления всех нас.

Поэтому логичный шаг реформы – ее распространение и формирование здорового подхода к системе питания среди всех украинцев.

Недавно Елена Зеленская рассказала свою историю здорового питания. А теперь она участвует в проекте ЮНИСЕФ в Украине, который призван научить украинцев поменять пищевые привычки в семье.

Начинаем с ланч-бокса для школьников и членов семьи, работающих и путешествующих.

Собрать полезный ланч-бокс (на учебу или на работу) по принципу здоровой тарелки Елене помогала нутрициолог Анастасия Голобородько.

— Я согласна, что работа над изменением пищевых привычек не может ограничиваться только школой и только детьми, — сказала нутрициолог. — Сначала семья, потом сады и школы, окружение формируют отношения детей с едой.

Дети часто путешествуют с родителями, ходят на кружки и перекусывают на ходу разными снеками. Так что важно научить их и себя собирать ланч-боксы для того, чтобы еда вне дома была тоже полезной.

— Питаться полноценно в формате “с собой” реально, если понимаешь правила и принципы здорового питания, — объяснила Анастасия. – Мы приготовим два варианта ланч-бокса. И это конструктор на базе здоровой тарелки. Каждый может менять состав под себя.

Вариант 1

яблоко (всесезонный фрукт)

овощи (лучше два или три) — томаты и шпинат

яйца (запеченная рыба)

сложные углеводы (гречка, нешлифованный рис)

зерновой хлеб

кисломолочный продукт (твердый сыр)

Вариант 2

апельсин (клубника, абрикосы)

редис, морковь

тушеная говядина

запеченный картофель

йогурт без сахара и добавленных вкусов

Так что собирать ланч-бокс можно как и здоровую тарелку дома.

Источник: Елена Зеленская