Два года назад началась работа по реформированию школьного питания под патронатом Елены Зеленской. Тогда беспокоило то, что едят дети вне дома. Дает ли еда из столовой достаточно энергии для умственной и физической активности детей.
— За это время мы поняли, что зона изменений значительно шире, чем школьная столовая, — сказала Елена Зеленская. – Это не только вопрос пользы для детей, это вопрос будущего нашего общества.
Еда – это способ показать любовь, заботу, способ наладить взаимопонимание между поколениями. А для этого мы должны осознавать, что должно быть лучшим для нас и наших близких. Пищевые привычки формируются в семье.
Невозможно изменить пищевое поведение молодого поколения без трансформации мышления всех нас.
Поэтому логичный шаг реформы – ее распространение и формирование здорового подхода к системе питания среди всех украинцев.
Недавно Елена Зеленская рассказала свою историю здорового питания. А теперь она участвует в проекте ЮНИСЕФ в Украине, который призван научить украинцев поменять пищевые привычки в семье.
Начинаем с ланч-бокса для школьников и членов семьи, работающих и путешествующих.
Собрать полезный ланч-бокс (на учебу или на работу) по принципу здоровой тарелки Елене помогала нутрициолог Анастасия Голобородько.
— Я согласна, что работа над изменением пищевых привычек не может ограничиваться только школой и только детьми, — сказала нутрициолог. — Сначала семья, потом сады и школы, окружение формируют отношения детей с едой.
Дети часто путешествуют с родителями, ходят на кружки и перекусывают на ходу разными снеками. Так что важно научить их и себя собирать ланч-боксы для того, чтобы еда вне дома была тоже полезной.
— Питаться полноценно в формате “с собой” реально, если понимаешь правила и принципы здорового питания, — объяснила Анастасия. – Мы приготовим два варианта ланч-бокса. И это конструктор на базе здоровой тарелки. Каждый может менять состав под себя.
Вариант 1
- яблоко (всесезонный фрукт)
- овощи (лучше два или три) — томаты и шпинат
- яйца (запеченная рыба)
- сложные углеводы (гречка, нешлифованный рис)
- зерновой хлеб
- кисломолочный продукт (твердый сыр)
Вариант 2
- апельсин (клубника, абрикосы)
- редис, морковь
- тушеная говядина
- запеченный картофель
- йогурт без сахара и добавленных вкусов
Так что собирать ланч-бокс можно как и здоровую тарелку дома.
Источник: Елена Зеленская