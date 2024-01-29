Как снять наращенные ногти в домашних условиях

Наращенные ногти — это искусственное удлинение и коррекция формы ногтя с помощью различных техник и материалов. Они намного прочнее и практически не отличаются от натуральных.

Процедура наращивания и снятия ногтей делается в салонах опытными мастерами, поскольку для этого используются специальные техники и инструменты. Однако бывают случаи, когда срочно нужно снять наращенный маникюр, а возможности посетить салон нет.

Безопасно ли снимать наращенные ногти в домашних условиях и к каким последствиям это может привести? Об этом Факты ICTV спросили у опытных мастеров по маникюру.

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Возможно ли снять наращенные ногти в домашних условиях

Снять наращенные ногти в домашних условиях возможно, особенно когда есть фрезер для маникюра. Но если такого аппарата дома нет, то будет проблематично снять искусственный материал.

Быстрова Марина, мастер маникюра, поделилась опытом и рассказала:

В домашних условиях очень трудно снять наращенные ногти, если нет аппарата и фрез. Поэтому лучше и безопаснее воспользоваться услугой в салоне.

Если ноготь подорвался или отстало покрытие, а возможности посетить салон нет, мастер советует воспользоваться пластырем и обклеить его вокруг ногтя, а при возможности посетить мастера.

Неправильное снятие дома, без соблюдения определенных правил, с использованием подручных средств и без последующего ухода, может навредить и без того ослабленной и истонченной ногтевой платине, находившейся под гелем или акрилом.

Святелик Виктория, мастер маникюра, прокомментировала самостоятельное снятие наращенных ногтей так:

Самостоятельно снять наращенные ногти возможно, но без опыта это будет трудно. Сделать процедуру качественно и максимально безопасно для ногтевой пластины может только опытный мастер.

Поэтому, по мнению, мастера, все же лучше посетить специалиста, но важно, чтобы он был профессионалом и хорошо разбирался в своей профессии.

Безопасно ли снимать наращенные ногти в домашних условиях

Чтобы эта процедура была безопасной, нужно уметь правильно самостоятельно снимать наращенные ногти. Мастер маникюра Марина рассказала, что если девушка самостоятельно снимет наращенный маникюр, то, в лучшем случае, может сильно болеть ногтевая пластина, в худшем — ногтевая пластина может оторваться.

Мастер маникюра Виктория отметила, что самостоятельное снятие наращенных ногтей может быть опасным. Человеку, который не разбирается в этом, очень трудно отличить границу между натуральным ногтем и материалом.

Поэтому очень вероятно повредить верхний слой ногтевой пластины. В дальнейшем это может привести к онихолизису (отслоению ногтя от кожи), а онихолизис, в свою очередь, провоцирует другие проблемы. Это может быть грибок, деформация ногтя и тому подобное.

По мнению мастеров маникюра, лучше не рисковать, а сразу обращаться к профессионалам салона красоты.

Как снять наращенные ногти в домашних условиях

Если вы все же хотите попробовать овладеть навыками самостоятельного снятия наращенных ногтей, придерживайтесь наиболее безопасных способов.

Для снятия гелевых ногтей понадобятся такие материалы:

пилочка для ногтей грубой абразивности;

специальный растворитель для акрила, жидкость для снятия лака или ацетон;

пушер или апельсиновая палочка;

щеточка;

ватные диски;

фольга.

Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно снять наращенные ногти:

Подготовьте все необходимые инструменты, разрежьте фольгу на небольшие пластинки примерно 10 на 15 мм, чтобы можно было обернуть ими каждый ноготь.

Аккуратно спилите верхний слой ногтя с помощью пилочки грубой абразивности.

Снять верхний слой будет не так просто, потому что материал, с помощью которого наращивают ногти (акрил или гель), достаточно прочный. Здесь придется постараться.

Нанесите на ватный диск специальный растворитель для акрила, жидкость для снятия лака или ацетон, накройте каждый ноготь и заверните его в фольгу.

Подождите примерно 40 минут, потому что акрил очень долго растворяется.

Снимите фольгу с ногтей. Акрил после применения растворителя должен стать похожим на желеобразную массу. Максимально быстро снимите его пушером или апельсиновой палочкой, пока он не затвердел снова.

Полностью очистите ногти от остатков искусственного материала.

Тщательно вымойте руки и нанесите специальный крем для рук и ногтей, чтобы увлажнить их.