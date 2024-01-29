Как снять наращенные ногти в домашних условиях

Наращенные ногти — это искусственное удлинение и коррекция формы ногтя с помощью различных техник и материалов. Они намного прочнее и практически не отличаются от натуральных.
Процедура наращивания и снятия ногтей делается в салонах опытными мастерами, поскольку для этого используются специальные техники и инструменты. Однако бывают случаи, когда срочно нужно снять наращенный маникюр, а возможности посетить салон нет.
Безопасно ли снимать наращенные ногти в домашних условиях и к каким последствиям это может привести? Об этом Факты ICTV спросили у опытных мастеров по маникюру.
Возможно ли снять наращенные ногти в домашних условиях
Снять наращенные ногти в домашних условиях возможно, особенно когда есть фрезер для маникюра. Но если такого аппарата дома нет, то будет проблематично снять искусственный материал.
Быстрова Марина, мастер маникюра, поделилась опытом и рассказала:
В домашних условиях очень трудно снять наращенные ногти, если нет аппарата и фрез. Поэтому лучше и безопаснее воспользоваться услугой в салоне.
Если ноготь подорвался или отстало покрытие, а возможности посетить салон нет, мастер советует воспользоваться пластырем и обклеить его вокруг ногтя, а при возможности посетить мастера.
Неправильное снятие дома, без соблюдения определенных правил, с использованием подручных средств и без последующего ухода, может навредить и без того ослабленной и истонченной ногтевой платине, находившейся под гелем или акрилом.
Святелик Виктория, мастер маникюра, прокомментировала самостоятельное снятие наращенных ногтей так:
Самостоятельно снять наращенные ногти возможно, но без опыта это будет трудно. Сделать процедуру качественно и максимально безопасно для ногтевой пластины может только опытный мастер.
Поэтому, по мнению, мастера, все же лучше посетить специалиста, но важно, чтобы он был профессионалом и хорошо разбирался в своей профессии.
Безопасно ли снимать наращенные ногти в домашних условиях
Чтобы эта процедура была безопасной, нужно уметь правильно самостоятельно снимать наращенные ногти. Мастер маникюра Марина рассказала, что если девушка самостоятельно снимет наращенный маникюр, то, в лучшем случае, может сильно болеть ногтевая пластина, в худшем — ногтевая пластина может оторваться.
Мастер маникюра Виктория отметила, что самостоятельное снятие наращенных ногтей может быть опасным. Человеку, который не разбирается в этом, очень трудно отличить границу между натуральным ногтем и материалом.
Поэтому очень вероятно повредить верхний слой ногтевой пластины. В дальнейшем это может привести к онихолизису (отслоению ногтя от кожи), а онихолизис, в свою очередь, провоцирует другие проблемы. Это может быть грибок, деформация ногтя и тому подобное.
По мнению мастеров маникюра, лучше не рисковать, а сразу обращаться к профессионалам салона красоты.
Как снять наращенные ногти в домашних условиях
Если вы все же хотите попробовать овладеть навыками самостоятельного снятия наращенных ногтей, придерживайтесь наиболее безопасных способов.
Для снятия гелевых ногтей понадобятся такие материалы:
- пилочка для ногтей грубой абразивности;
- специальный растворитель для акрила, жидкость для снятия лака или ацетон;
- пушер или апельсиновая палочка;
- щеточка;
- ватные диски;
- фольга.
Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно снять наращенные ногти:
- Подготовьте все необходимые инструменты, разрежьте фольгу на небольшие пластинки примерно 10 на 15 мм, чтобы можно было обернуть ими каждый ноготь.
- Аккуратно спилите верхний слой ногтя с помощью пилочки грубой абразивности.
Снять верхний слой будет не так просто, потому что материал, с помощью которого наращивают ногти (акрил или гель), достаточно прочный. Здесь придется постараться.
- Нанесите на ватный диск специальный растворитель для акрила, жидкость для снятия лака или ацетон, накройте каждый ноготь и заверните его в фольгу.
- Подождите примерно 40 минут, потому что акрил очень долго растворяется.
- Снимите фольгу с ногтей. Акрил после применения растворителя должен стать похожим на желеобразную массу. Максимально быстро снимите его пушером или апельсиновой палочкой, пока он не затвердел снова.
- Полностью очистите ногти от остатков искусственного материала.
Тщательно вымойте руки и нанесите специальный крем для рук и ногтей, чтобы увлажнить их.