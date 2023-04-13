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Как сделать опару на паску — рецепт на Пасху 2023

13 апреля 2023, 12:16
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Приготування тіста
Источник: Pixabay

Опара — это жидкое тесто, состоящее из муки, дрожжей и воды (или молока), в некоторых случаях еще добавляют сахар. Обычно опару используют для приготовления теста на дрожжах.

Делать ее стоит перед тем, как вы планируете замешивать тесто на паску. Факты ICTV подготовили легкий рецепт опары, который идеально подойдет для приготовления пасок.

Какие продукты понадобятся для приготовления опары?

Вам понадобится:

  • Вода — 450 мл
  • Пшеничная мука — 1 кг
  • Сухие дрожжи — 10 г
  • Сахар — 2 ст. л.

Как готовить опару?

  1. В большой миске смешайте теплую воду (она должна быть где-то 28-30°), дрожжи, муку и сахар.
  2. Тщательно перемешайте массу. Опара должна напоминать по консистенции тесто для оладий. Если получается слишком жидкая, добавте еще муки.
  3. Оставьте опару для брожения где-то на 4,5 ч.
  4. Когда опара будет готова, можно продолжать готовить тесто.
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