Пасха — один из важнейших праздников в христианской религии. Этот день олицетворяет пробуждение природы от сна и освобождение от грехов. Также Пасха символизирует жертву сына Господня за грехи человечества.
В 2024 году праздник выпадает на 5 мая. Традиционным пасхальным блюдом являются паски, которые украшают белой глазурью.
Факты ICTV собрали лучшие рецепты пасок на Пасху 2024.
Рецепт творожной паски без выпекания
Ингредиенты:
- перетертый на сите свежий жирный творог — 1 кг
- круто сваренные яйца — 5 шт.
- мягкое сливочное масло — 200 г
- сметана — 200 г
- сахар — 1 стакан
- ванильный сахар — 1 ч. л.
Способ приготовления творожной паски:
- Растираем желтки, сливочное масло, сметану, сахар и сыр. Добавляем ванильный сахар и полстакана изюма (или цукатов).
- Вымешав, выкладываем во влажную марлю и помещаем в какую-то форму под гнет, чтобы стекала сыворотка.
- Форму оставляем на двое суток в холодном месте, затем осторожно вынимаем паску и делаем сверху крест из изюма.
Рецепт заварной паски
Ингредиенты:
- мука — 5 стаканов
- молоко — 9,5 стаканов
- желтки — 7 шт.
- сахар — 6 стаканов
- дрожжи — 100 г
- сливочное масло — 600 г
- соль — по вкусу
- ванилин — по вкусу
Как приготовить заварную паску:
- Муку завариваем горячим молоком. Как остынет, добавляем растертые с половиной нормы сахара желтки, дрожжи, разведенные в полстакана молока.
- Замешиваем густое тесто, понемногу досыпая муку, даем подойти, добавляем оставшийся сахар, немного соли и ванилина, вымешиваем, добавляем сливочное масло, еще раз вымешиваем и кладем в форму.
- Когда тесто поднимется, выпекаем в духовке.
Рецепт творожной паски с орехами
Ингредиенты:
- творог — 1 кг
- яйца — 4 шт.
- ваниль — щепотка
- сахар — 1 стакан
- сливочное масло — 100 г
- орехи измельченные — 2 стакана
Способ приготовления творожной пасхи с орехами:
- Творог протираем через сито, добавляем сахар, ваниль, яйца, масло, хорошо перемешиваем.
- Грецкие орехи поджариваем, измельчаем, перемешиваем с творогом, добавляем сливки или сметану, выкладываем в форму и ставим под пресс.
Рецепт паски с изюмом
Ингредиенты:
- мука — 800 г
- сливочное масло — 200 г
- сахар — 200 г
- молоко — 1 стакан
- яйца — 5 шт.
- свежие дрожжи — 50 г
- изюм — 200 г
- соль — по вкусу
Как приготовить паску з изюмом:
- Топим масло, вливаем горячее молоко, добавляем сахар, соль. Перемешиваем и охлаждаем до температуры парного молока, после чего всыпаем муку, вливаем разведенные в небольшом количестве молока вспененные дрожжи, тщательно перемешиваем.
- Ставим в теплое место. Когда подойдет, добавляем пять желтков, пять взбитых в стойкую пену белков, изюм и вымешиваем.
- Тесто кладем в хорошо смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины.
- Когда тесто станет вровень с краями формы, выпекаем при температуре 180° до готовности.
Рецепт шоколадной паски
Ингредиенты:
- творог — 1 кг
- сливочное масло — 400 г
- густая сметана — 2 стакана
- сахар — 1 стакан
- сливки — 1 стакан
- шоколад — 200 г
- желтки — 4 шт.
- белки — 2 шт.
- ванилин — по вкусу
Как приготовить шоколадную паску:
- Протираем творог через сито, смешиваем со сливочным маслом и густой сметаной. Затем смешиваем сахар со сливками и шоколадом, натертым на мелкой терке, добавляем ванилин.
- Размешиваем до тех пор, пока не останется крупинок шоколада. Шоколадную массу смешиваем с творогом, хорошо растираем. Взбиваем густые сливки и яичные белки, соединяем с приготовленным творогом.
- Добавляем мелко нарезанные цукаты и изюм. Все перемешиваем, выкладываем в пасочницу, накрываем крышкой, кладем гнет и ставим на сутки в холодное место.