Пасха — один из важнейших праздников в христианской религии. Этот день олицетворяет пробуждение природы от сна и освобождение от грехов. Также Пасха символизирует жертву сына Господня за грехи человечества.

В 2024 году праздник выпадает на 5 мая. Традиционным пасхальным блюдом являются паски, которые украшают белой глазурью.

Факты ICTV собрали лучшие рецепты пасок на Пасху 2024.

Рецепт творожной паски без выпекания

Ингредиенты:

перетертый на сите свежий жирный творог — 1 кг

круто сваренные яйца — 5 шт.

мягкое сливочное масло — 200 г

сметана — 200 г

сахар — 1 стакан

ванильный сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления творожной паски:

Растираем желтки, сливочное масло, сметану, сахар и сыр. Добавляем ванильный сахар и полстакана изюма (или цукатов). Вымешав, выкладываем во влажную марлю и помещаем в какую-то форму под гнет, чтобы стекала сыворотка. Форму оставляем на двое суток в холодном месте, затем осторожно вынимаем паску и делаем сверху крест из изюма.

Рецепт заварной паски

Ингредиенты:

мука — 5 стаканов

молоко — 9,5 стаканов

желтки — 7 шт.

сахар — 6 стаканов

дрожжи — 100 г

сливочное масло — 600 г

соль — по вкусу

ванилин — по вкусу

Как приготовить заварную паску:

Муку завариваем горячим молоком. Как остынет, добавляем растертые с половиной нормы сахара желтки, дрожжи, разведенные в полстакана молока. Замешиваем густое тесто, понемногу досыпая муку, даем подойти, добавляем оставшийся сахар, немного соли и ванилина, вымешиваем, добавляем сливочное масло, еще раз вымешиваем и кладем в форму. Когда тесто поднимется, выпекаем в духовке.

Рецепт творожной паски с орехами

Ингредиенты:

творог — 1 кг

яйца — 4 шт.

ваниль — щепотка

сахар — 1 стакан

сливочное масло — 100 г

орехи измельченные — 2 стакана

Способ приготовления творожной пасхи с орехами:

Творог протираем через сито, добавляем сахар, ваниль, яйца, масло, хорошо перемешиваем. Грецкие орехи поджариваем, измельчаем, перемешиваем с творогом, добавляем сливки или сметану, выкладываем в форму и ставим под пресс.

Рецепт паски с изюмом

Ингредиенты:

мука — 800 г

сливочное масло — 200 г

сахар — 200 г

молоко — 1 стакан

яйца — 5 шт.

свежие дрожжи — 50 г

изюм — 200 г

соль — по вкусу

Как приготовить паску з изюмом:

Топим масло, вливаем горячее молоко, добавляем сахар, соль. Перемешиваем и охлаждаем до температуры парного молока, после чего всыпаем муку, вливаем разведенные в небольшом количестве молока вспененные дрожжи, тщательно перемешиваем. Ставим в теплое место. Когда подойдет, добавляем пять желтков, пять взбитых в стойкую пену белков, изюм и вымешиваем. Тесто кладем в хорошо смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Когда тесто станет вровень с краями формы, выпекаем при температуре 180° до готовности.

Рецепт шоколадной паски

Ингредиенты:

творог — 1 кг

сливочное масло — 400 г

густая сметана — 2 стакана

сахар — 1 стакан

сливки — 1 стакан

шоколад — 200 г

желтки — 4 шт.

белки — 2 шт.

ванилин — по вкусу

Как приготовить шоколадную паску: