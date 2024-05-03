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Какие паски приготовить на Пасху 2024 — пять рецептов

3 мая 2024, 22:34
Владислава Ткаченко SEO-специалист
Паски
Источник: Pixabay

Пасха — один из важнейших праздников в христианской религии. Этот день олицетворяет пробуждение природы от сна и освобождение от грехов. Также Пасха символизирует жертву сына Господня за грехи человечества.

В 2024 году праздник выпадает на 5 мая. Традиционным пасхальным блюдом являются паски, которые украшают белой глазурью.

Факты ICTV собрали лучшие рецепты пасок на Пасху 2024.

Рецепт творожной паски без выпекания

Ингредиенты:

  • перетертый на сите свежий жирный творог — 1 кг
  • круто сваренные яйца — 5 шт.
  • мягкое сливочное масло — 200 г
  • сметана — 200 г
  • сахар — 1 стакан
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
сирна паска

Фото: Pixabay

Способ приготовления творожной паски: 

  1. Растираем желтки, сливочное масло, сметану, сахар и сыр. Добавляем ванильный сахар и полстакана изюма (или цукатов).
  2. Вымешав, выкладываем во влажную марлю и помещаем в какую-то форму под гнет, чтобы стекала сыворотка.
  3. Форму оставляем на двое суток в холодном месте, затем осторожно вынимаем паску и делаем сверху крест из изюма.
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Рецепт заварной паски

Ингредиенты:

  • мука — 5 стаканов
  • молоко — 9,5 стаканов
  • желтки — 7 шт.
  • сахар — 6 стаканов
  • дрожжи — 100 г
  • сливочное масло — 600 г
  • соль — по вкусу
  • ванилин — по вкусу

Как приготовить заварную паску:

  1. Муку завариваем горячим молоком. Как остынет, добавляем растертые с половиной нормы сахара желтки, дрожжи, разведенные в полстакана молока.
  2. Замешиваем густое тесто, понемногу досыпая муку, даем подойти, добавляем оставшийся сахар, немного соли и ванилина, вымешиваем, добавляем сливочное масло, еще раз вымешиваем и кладем в форму.
  3. Когда тесто поднимется, выпекаем в духовке.

Рецепт творожной паски с орехами

Ингредиенты:

  • творог — 1 кг
  • яйца — 4 шт.
  • ваниль — щепотка
  • сахар — 1 стакан
  • сливочное масло — 100 г
  • орехи измельченные — 2 стакана

Способ приготовления творожной пасхи с орехами:

  1. Творог протираем через сито, добавляем сахар, ваниль, яйца, масло, хорошо перемешиваем.
  2. Грецкие орехи поджариваем, измельчаем, перемешиваем с творогом, добавляем сливки или сметану, выкладываем в форму и ставим под пресс.

Рецепт паски с изюмом

Ингредиенты:

  • мука — 800 г
  • сливочное масло — 200 г
  • сахар — 200 г
  • молоко — 1 стакан
  • яйца — 5 шт.
  • свежие дрожжи — 50 г
  • изюм — 200 г
  • соль — по вкусу

Как приготовить паску з изюмом: 

  1. Топим масло, вливаем горячее молоко, добавляем сахар, соль. Перемешиваем и охлаждаем до температуры парного молока, после чего всыпаем муку, вливаем разведенные в небольшом количестве молока вспененные дрожжи, тщательно перемешиваем.
  2. Ставим в теплое место. Когда подойдет, добавляем пять желтков, пять взбитых в стойкую пену белков, изюм и вымешиваем.
  3. Тесто кладем в хорошо смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины.
  4. Когда тесто станет вровень с краями формы, выпекаем при температуре 180° до готовности.

Рецепт шоколадной паски

сирна паска

Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • творог — 1 кг
  • сливочное масло — 400 г
  • густая сметана — 2 стакана
  • сахар — 1 стакан
  • сливки — 1 стакан
  • шоколад — 200 г
  • желтки — 4 шт.
  • белки — 2 шт.
  • ванилин — по вкусу

Как приготовить шоколадную паску:

  1. Протираем творог через сито, смешиваем со сливочным маслом и густой сметаной. Затем смешиваем сахар со сливками и шоколадом, натертым на мелкой терке, добавляем ванилин.
  2. Размешиваем до тех пор, пока не останется крупинок шоколада. Шоколадную массу смешиваем с творогом, хорошо растираем. Взбиваем густые сливки и яичные белки, соединяем с приготовленным творогом.
  3. Добавляем мелко нарезанные цукаты и изюм. Все перемешиваем, выкладываем в пасочницу, накрываем крышкой, кладем гнет и ставим на сутки в холодное место.
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Пасха Кулінарні рецепти Рецепти
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