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Какие продукты содержат йод — список

7 ноября 2022, 19:24
Анна Голишевская Редактор сайта
Продукти
Источник: Unsplash

Йод считается очень важным микроэлементом для нашего здоровья. Он активно участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, а недостаток йода в организме нередко приводит к заболеваниям, нарушающим обмен веществ.

Чтобы уровень йода в организме был в норме, нужно употреблять пищу с его содержанием.

Список продуктов, содержащих йод, смотрите в нашем материале.

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Семейный врач и нутрициолог София Корзунова обращает особое внимание на то, что йод участвует не только в регуляции скорости обмена веществ и росте тканей, а также в деятельности сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной, репродуктивной и нервной систем.

По ее словам, йод не производится организмом, поэтому должен поступать с пищей и в малом количестве с воздухом и водой.

Нормы употребления йода

  • Суточная потребность для взрослых — 150 мкг, а для беременных — 220 мкг. Кормящие мамы должны употреблять днем ​​290 мкг йода, дети 1-8 лет — 90 мкг, а 9-16 — 120 мкг (рекомендации Минздрава).

Самый доступный источник йода – йодированная соль. Однако соль — неустойчивое летучее соединение, требующее особых условий хранения. Солонки должны быть закрытыми, непрозрачными. Солить нужно уже готовые блюда, так как при кипячении соль разрушается.

Признаки дефицита йода

  • сонливость и раздражительность;
  • низкая работоспособность, быстрая утомляемость;
  • ухудшение памяти;
  • увеличение массы тела, сложности в похудении;
  • отечность;
  • склонность к простудным заболеваниям;
  • плохая переносимость холода;
  • плохая переносимость физических нагрузок;
  • сухость кожи, ломкость волос.

Диетолог и семейный врач Олеся Климюк убеждена, что от недостатка йода могут сыпаться волосы, вы можете быть уставшими и даже впасть в депрессию.

Продукты, содержащие йод

  • водоросли (морская капуста, вакаме, нори);
  • рыба (морская, речная имеет гораздо меньше йода);
  • морепродукты (мидии, креветки, кальмары, икра);
  • хурма;
  • грецкие орехи;
  • молочные продукты;
  • яйца;
  • овощи.
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