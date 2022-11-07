Йод считается очень важным микроэлементом для нашего здоровья. Он активно участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, а недостаток йода в организме нередко приводит к заболеваниям, нарушающим обмен веществ.
Чтобы уровень йода в организме был в норме, нужно употреблять пищу с его содержанием.
Список продуктов, содержащих йод, смотрите в нашем материале.
Семейный врач и нутрициолог София Корзунова обращает особое внимание на то, что йод участвует не только в регуляции скорости обмена веществ и росте тканей, а также в деятельности сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной, репродуктивной и нервной систем.
По ее словам, йод не производится организмом, поэтому должен поступать с пищей и в малом количестве с воздухом и водой.
Нормы употребления йода
- Суточная потребность для взрослых — 150 мкг, а для беременных — 220 мкг. Кормящие мамы должны употреблять днем 290 мкг йода, дети 1-8 лет — 90 мкг, а 9-16 — 120 мкг (рекомендации Минздрава).
Самый доступный источник йода – йодированная соль. Однако соль — неустойчивое летучее соединение, требующее особых условий хранения. Солонки должны быть закрытыми, непрозрачными. Солить нужно уже готовые блюда, так как при кипячении соль разрушается.
Признаки дефицита йода
- сонливость и раздражительность;
- низкая работоспособность, быстрая утомляемость;
- ухудшение памяти;
- увеличение массы тела, сложности в похудении;
- отечность;
- склонность к простудным заболеваниям;
- плохая переносимость холода;
- плохая переносимость физических нагрузок;
- сухость кожи, ломкость волос.
Диетолог и семейный врач Олеся Климюк убеждена, что от недостатка йода могут сыпаться волосы, вы можете быть уставшими и даже впасть в депрессию.
Продукты, содержащие йод
- водоросли (морская капуста, вакаме, нори);
- рыба (морская, речная имеет гораздо меньше йода);
- морепродукты (мидии, креветки, кальмары, икра);
- хурма;
- грецкие орехи;
- молочные продукты;
- яйца;
- овощи.