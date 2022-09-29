Очень часто жир живота доставляет хлопоты людям, которые хотят похудеть, и долго не исчезает. Он оказывает влияние не только на самооценку, но и на работу многих органов.

Не всегда жир на животе удается убрать с помощью физических нагрузок и массажей в этом участке тела. Поэтому многие люди прибегают к употреблению продуктов, которые помогают худеть.

Какие продукты сжигают жир на животе – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Какие продукты сжигают жир: список

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Диетолог-нутрициолог Галина Довидная уверена, что в природе не существует конкретных продуктов, которые могут сжигать жир.

Однако, по ее словам, есть натуральные ингредиенты, которые могут улучшать и повышать метаболизм. К этим продуктам относятся антиоксиданты:

корица

имбирь

перец

куркума

желтая горчица

мускатный орех

сухой чеснок

Эти ингредиенты нужно добавлять в пищу каждый день, если вы хотите похудеть. Также нужно употреблять в рационе еду, обогащенную клетчаткой. Именно она хорошо насыщает наш организм, и мы не переедаем, не создаем еще больше жировых тканей. 50% тарелки должны быть обогащены плотной клетчаткой.

— То есть разнообразной зеленью, цветной капустой, брокколи, спаржевой фасолью. Все это способствует насыщению организма и помогает создать объем желудка. В результате этого человек не поедает дополнительно калорийные продукты, потому что имеет качественное насыщение, – говорит Галина Довидная.

Эксперт считает, что для того, чтобы похудеть без вреда для здоровья, каждый основной прием пищи должен быть правильным.

Если ваша тарелка будет сбалансированной, ¼ белка, ¼ углеводов и 50% клетчатки, заправленных полезными жирами (нерафинированным маслом), то качественное насыщение будет длиться долго, вы не будете переедать и лишние жиры сами будут уходить из организма.

Если у вас будет определенный график приема пищи, не поедаете продукты хаотично, то лишний вес не будет держаться. Он будет таять без следа.

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В интернете можно увидеть много материалов о том, что грейпфрут и ананас помогают похудению. Однако это – тоже миф. По словам диетолога, в грейпфруте содержится витамин С, который помогает жирам расщепиться.

Но витамин С находится не только в грейпфруте, но и в других продуктах, таких как квашеная капуста, болгарский перец и т.д.

А вот в ананасе за похудение отвечает компонент бромелайн, способный активизировать расщепление сложных липидов. Однако на ананас не нужно налегать, ведь он содержит фруктозу.

Она, в свою очередь, превращается в углеводы еще быстрее, чем глюкоза. Ананас можно употреблять также в комбинированной тарелке, но в меру, а не вместо приема пищи.

Он будет качественно насыщать и наполнять вкусовые ощущения, способствовать похудению.