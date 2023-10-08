Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, как с помощью специального домашнего скраба сделать кожу более здоровой и гладкой.

— Многие украинцы знают, как здорово и привлекательно выглядит их кожа после отпуска, проведенного у моря. К сожалению, из-за войны это удовольствие доступно далеко не всем, — отмечает медик.

Однако, по словам терапевта, есть простой и эффективный способ оздоровить кожу в домашних условиях с помощью скраба из морской соли.

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Дело в том, что такой скраб, подобно морской воде, насыщен минералами и питательными веществами, которые так важны для оздоровления и защиты не только кожи, но и всего организма.

Людмила Сердюк объяснила, что в отличие от обыкновенной, морская соль богата калием, кальцием, магнием и натрием, без которых невозможно говорить о здоровой, гладкой, эластичной коже.

Такой скраб рекомендован при угревой сыпи и чрезмерной сухости кожи.

По словам врача, сделать скарб очень просто: для этого потребуется тщательно перемешать половину стакана морской соли, предварительно измельченной в кофемолке, со стаканом кокосового масла и десятью каплями любимого эфирного масла.

Эфирное масло можно заменить растворимым кофе, который придаст неповторимый аромат.