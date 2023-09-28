Старший консультант отделения дерматологии специализированной больницы Нанавати Макс в Израиле Вандана Пенджаби объяснил все преимущества употребления молока для кожи.

— Кальций и витамин D — два важнейших питательных вещества, которые помогают коже выглядеть красиво, а молоко содержит и то, и другое, — отмечает Эксперт.

Кроме того, по словам медика, в молоке много ретинола — формы витамина А, которая обладает антивозрастными свойствами и помогает предотвратить появление прыщей.

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А молочные антиоксиданты, в свою очередь, предотвращают или замедляют признаки старения и повреждения клеток, делая вашу кожу красивой и сияющей.

Однако, говорит Пенджаби, хотя молоко обладает многими полезными для нашей кожи свойствами, оно имеет определенные побочные эффекты, о которых следует знать.

По словам дерматолога, существует множество научных исследований, которые доказывают положительную связь между потреблением молока и риском появления прыщей.

Другая причина, по которой молоко может быть проблематичным для людей, склонных к прыщам, связана с изменениями, которые оно вызывает в гормонах.

Дело в том, что употребление молочных продуктов, таких как молоко, сыр, масло, стимулирует выработку гормонов, таких как инсулин, инсулиноподобный фактор роста 1 и андрогены, которые могут вызвать прыщи.

Таким образом, людям, склонным к прыщам, следует избегать употребления молока. Этой проблеме более подвержены лица в возрасте 7-30 лет, резюмирует эксперт.

Источник: HealthShots