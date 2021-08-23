Начать день идеально со стакана чистой воды комнатной температуры. А с учетом того, что безвредная для организма доза кофеина всего две чашечки средней крепости в день, активировать нервную с систему можно при помощи других полезных и бодрящих напитков. Попробуйте – вам обязательно понравится.

— Кофе может заменить по утрам стакан воды с ложечкой меда. Это отлично запустит обмен веществ и послужит прекрасным легким энергетиком, после которого захочется жить и творить, — уверяет семейный врач поликлиники Оболонского района Киев Людмила Сердюк.

Здесь следует учитывать, что чрезмерное количество кофе дает эффект, обратный ожидаемому. К тому же активно вымывает из организма кальций, от чего кожа становится сухой и тусклой.

Эта максима особенно актуальна для летнего сезона, когда организм следует всемерно увлажнять – как снаружи, так и изнутри.

А в течение дня чтобы взбодриться, по словам Людмилы Сердюк, кофе можно заменить такими прекрасными напитками:

Цикорий – доступный, дешевый, очень похожий на кофе, но без кофеина, зато в достаточном количестве витамины группы РР, В и витамин С, а также кальций, калий и магний, которые благоприятно влияют на организм.

Чай, некрепкий черный или зеленый, в том числе и масала – содержащийся в нем теин гораздо круче кофеина, держит заряд бодрости до 5 часов и при этом безобидный для организма.

Какао – конечно, не энергетик, но суперприятная вкусняшка очень похожая на кофе и содержащая массу полезностей, в том числе магний, кальций, цинк, железо и калий для сердца и сосудов.

Имбирь – совсем уж не кофе, зато отлично бодрит и укрепляет иммунитет. А если добавить в горячий имбирный чай немного свежего апельсинового или мандаринового сока, вкус вас приятно удивит.

Апельсиновый сок – фреш из двух средних апельсинов даст фору всему кофе мира. Освежающий вкус и витамин С отлично стимулирует мозговую активность, дарит энергию и вдохновение.

От этих напитков можно получить не меньший заряд энергии, чем от перемолотых и сваренных зерен Арабики. Зато пользы для здоровья – несравненно больше.

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