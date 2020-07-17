Правильное питание – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но оно того стоит: вы распрощаетесь с лишним весом, приведете организм в тонус, укрепите иммунитет и почувствуете прилив сил.

Несколько простых советов, как начать правильно питаться – смотрите в материале Фактов ICTV.

1. Ставьте реальную цель

Вначале вы должны точно понять, зачем вам правильно питаться. Это должна быть четкая цель, а не навязанное извне желание, не попытка следовать модным трендам, не стремление подражать популярным блогерам или знаменитостям.

Поставьте реальную цель, например, начать правильно питаться, чтобы сбросить лишний вес, родить здорового ребенка, пробежать марафон, избавиться от отдышки и т.д. Не забывайте обозначать четкие временные рамки, например, похудеть за шесть месяцев.

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2. Наберитесь терпения

Психологи утверждают, что привычка формируется за три недели, а затем нужно еще три месяца, чтобы она закрепилась. Но когда дела касаются кулинарных привычек, которые прочно закрепились в нашем сознании еще в детстве, может потребоваться еще больше времени – до восьми месяцев.

Наберитесь терпения и не ждите, что уже через месяц удастся полностью изменить рацион и полностью отказаться от вредной пищи.

3.Переходите на новое меню постепенно

Основная ошибка новичков – начать правильно питаться немедленно, здесь и сейчас. Стремление в одночасье исключить сладкое, мучное, жареное приведет к тому, что уже на второй – третий день вы не выдержите и вернетесь к привычному рациону.

Резкая смена привычек питания – серьезный удар для организма, который неминуемо приведет к срыву и перееданию. Исключайте вредные продукты постепенно и помните, что правильное питание – это вовсе не повод навсегда отказываться от любимой еды. Торт, шашлык и новогодние салаты могут присутствовать на вашем праздничном столе. Главное – во всем знать меру.

Это правило касается и введения новых продуктов в рацион. Так, если вы не съедаете 500 грамм овощей и фруктов, не нужно сразу пытаться за день съесть эти полкилограмма. Начните с одного фрукта и постепенно добавляйте другие плоды, распределяя их между приемами пищи.

4. Кушайте из маленьких тарелок

Психологи считают, что размер съеденной порции зависит от размера тарелки. Желательно, чтобы диаметр посуды был не более 25 см. Маленькая тарелка с едой смотрится наполненной, и это способствует лучшему насыщению. Визуально этот принцип изображен на рисунке.

И не забывайте о правиле половины тарелки. Диетологи советуют, что овощи, фрукты, зелень должны занимать половину тарелки, а вторую половину – вся остальная еда.

5. Соблюдайте правила хранения еды

Храните полезные продуты на видном месте, а вредные где-нибудь подальше, например, на самой верхней полке, куда нелегко дотянуться. Поставьте на столе вазу с фруктами – так у вас чаще будет возникать желание перекусить полезной едой, а не бутербродами.

Чтобы было меньше соблазнов, храните вредную калорийную пищу небольшими порциями в маленьких закрытых контейнерах или в фольге. Полезную еду разместите в больших прозрачных контейнерах и храните в холодильнике на уровне глаз. Здесь работает принцип с глаз долой из сердца вон. Вы будете в первую очередь обращать внимание на полезную еду и меньше кушать что-то вкусное, но вредное.

6. Составляйте список покупок

Отправляясь в магазин, составляйте список покупок и четко следуйте ему. Так вы сможете делать меньше спонтанных покупок, которыми обычно становятся вредные продукты: сладости, мучные изделия, газировка, копчености и т.д.

Используйте правило внешнего кольца: обходите супермаркет по периметру. Там, как правило, размещаете полезная еда: фрукты, овощи, рыба, мясо.

7. Считайте калории

Рассчитывайте количество потребляемых калорий, чтобы организм получал достаточно энергии, полезных веществ и не испытывал чувства голода. В интернете есть много таблиц с калорийностью продуктов. Можно также использовать мобильные приложения, которые подсчитывают калории автоматически и сохраняют историю.

8. Чаще питайтесь дома

Ограничьте посещение кафе и ресторанов. Это не только сэкономит семейный бюджет, но оградит вас от соблазна заказать калорийное жирное блюдо. К тому же вы никогда не можете быть уверены в качестве еды, которую приготовили не сами.

На работу можно брать домашнюю еду в ланч-боксах. Это не только полезно, но и здорово сэкономит время. Вам не придется в обеденный перерыв искать фаст-фуд или стоять в очереди в столовую.

9. Найдите единомышленников

Человеку всегда важна поддержка. Найдите единомышленников. Это могут быть ваши родные, друзья или просто чужие люди из социальных сетей (в любой социальной сети есть много групп для сторонников правильного питания). Вы сможете советоваться, делиться успехами и находить мотивацию.

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