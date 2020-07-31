Как правильно выбрать спелый арбуз: основные советы

Лето ассоциируется у нас со вкусом свежих ягод, фруктов и овощей, поэтому после середины лета, когда закончилась клубника, черешня, черника, на прилавках появляются арбузы. Когда их можно покупать, как выбрать сладкий, какой сорт самый вкусный, и как отличить мальчика от девочки помогут советы Факты ICTV.

Когда покупать?

Ранние арбузы, которые продают еще с начала июля, выращены в тепличных условиях и с большим количеством нитратов могут привести к дисбактериозу и даже гастриту, потому даже если сильно хочется, лучше воздержаться и подождать несколько недель.

Лучше всего покупать арбуз в середине августа, тогда он выращен в естественных условиях и с минимальным количеством нитратов и нитритов.

Где лучше покупать?

на агропродовольственных рынках

в магазинах, супермаркетах

на специализированных ярмарках, утвержденных местной администрацией

Покупая арбуз на стихийных рынках и около дороги, вы не контролируете качество, потому съедение этого плода может нанести больше вреда, чем пользы. Обязательно спрашивайте у продавца документы на его товар!

Читайте: Как правильно выбирать фрукты: советы эксперта – Сытый в7

Какие сорта арбузов вкуснее всего?

Есть сорта арбузов, которые доставляют в Украину из-за границы, но фермеры говорят, что арбуз как ягода – вкусный пока свежий, потому лучше выбирать украинский плод. На нашем рынке наибольший спрос имеют арбузы сортов: «Альянс», «Княжич», «Таврический» и «Голопристанский», поэтому перед покупкой спросите у продавца название сорта.

Как выбрать арбуз?

Действительно спелый арбуз должен быть средних размеров 5-8 килограммов, часто большие арбузы бывают невкусными. По виду шкурка должна быть контрастной, темные и светлые полосы четкими, это свидетельствует о зрелости. Чем ярче и четче узор – тем больше шансов, что перед вами естественно выращенный арбуз. Также у спелого арбуза шкурка должна быть достаточно плотной, такой, что ногтем не проколиться. Пятно на месте контакта арбуза с землей должно быть желтого цвета, или темно оранжевого, но никоим образом не белым. Постучите по нему, если звук глухой – арбуз не спелый, если звонкий – это спелая и сладкая ягода. Если разрезав его видно желтые, или белые волокна – такой плод будет не вкусным.

Хвостик

Хвостик должен быть сухим. Главное посмотреть на переход хвостика в арбуз, если края так называемой «пуговицы» сухие, то он хорошо созрел. Зеленый и влажный хвостик это гарантия того, что арбуз не созрел.

Мальчик или девочка?

Арбузы делят на мальчиков и девочек. Последних считают более сладкими и с меньшим количеством косточек, потому их выбирают чаще. У мальчика низ ягоды более выпуклый и кружок маленький, а у девочек плоский с большими кружочком.

Также напомним, что в Украине был выращен самый большой арбуз весом 119 кг.