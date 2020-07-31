Утолить жажду в жару лучше всего лимонадом домашнего приготовления. Так как в нем используются только натуральные составляющие и минеральная вода. Мы подготовили для вас шесть рецептов лимонада, которые просто приготовить в домашних условиях.

Лимонад с корицей

Ингредиенты:

Лимоны – 10 шт.,

Вода – 0,5-2 л,

Сахар – 300-400 г,

Корица – 1 палочка.

Способ приготовления:

Начинаем с лимонов. Вы должны их очистить, разрезать на две части и выжать сок. Процесс приготовления таков: вскипятить воду, добавить палочку корицы, цедру лимона, сахар и все тщательно перемешать. Процедите настой, он должен охладиться. Можно по желанию добавить тертый корень имбиря.

Малиновый лимонад

Ингредиенты:

Сок малины – 500 мл,

Минеральная вода – 500 мл,

Малина для украшения,

Мята – 1-2 веточки,

Лимон – 0,5 шт.

Способ приготовления:

Очищенный от кожуры, промытый и разрезанный лимон выжать в стакан. Охладить малиновый сок, добавить к нему минеральную воду и сок лимона. Перемешать, на дно бокала положить плоды малины, а сверху напитка – мяту.

Яблочный лимонад

Ингредиенты:

Яблочный сок – 1 часть,

Сок смородины черной – 1 часть,

Сахарный сироп – по вкусу,

Вода простая или газированная – 2-3 части,

Лайм – 1 шт.

Способ приготовления:

Для основы сначала перемешайте сок черной смородины, яблочный сок и питьевую воду. По желанию можно сахарный сироп. Дайте охладиться. В конце порежте тонкими кусочками лайм и положите их на дно. Добавить основу лимонада и перемешать – напиток готов.

Апельсиновый лимонад

Ингредиенты:

Апельсиновый сок – 250 мл,

Газированная вода – 750 мл,

Лимон – 1 шт.,

Апельсиновые дольки – 4-5 шт.

Способ приготовления:

Очистить лимон, выжать из него сок и добавить в стакан охлажденные апельсиновый сок и минеральную воду. Разлить в бокалы и украсить апельсиновыми дольками.

Вишневый лимонад

Ингредиенты:

Вишневый сок (натуральный) – 500 мл,

Лимонный сок – 50 мл,

Сахарный песок – по вкусу,

Вишня для украшения.

Способ приготовления:

Лимонный и вишневый соки смешать с сахаром. Налить в бокал, добавить охлажденную минеральную воду и украсить вишневыми плодами. Подавать можно со льдом.

Пряный лимонад

Ингредиенты:

Мята – 2 веточки,

Тархун – 2 веточки,

Базилик – 2 веточки,

Лимон – 5 шт.,

Вода – 500 мл,

Мятный сироп – по вкусу.

Способ приготовления:

Почистить лимон и выжать сок. Покрошить за рецептом травы и добавить лимонную цедру. Вскипятить воду, дать ей остыть и добавить выжатый лимонный сок и травы. Когда травы настоятся, все смешать. После охлаждения разлить в бокалы.

[read_more_news]