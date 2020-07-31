Утолить жажду в жару лучше всего лимонадом домашнего приготовления. Так как в нем используются только натуральные составляющие и минеральная вода. Мы подготовили для вас шесть рецептов лимонада, которые просто приготовить в домашних условиях.
Лимонад с корицей
Ингредиенты:
- Лимоны – 10 шт.,
- Вода – 0,5-2 л,
- Сахар – 300-400 г,
- Корица – 1 палочка.
Способ приготовления:
Начинаем с лимонов. Вы должны их очистить, разрезать на две части и выжать сок. Процесс приготовления таков: вскипятить воду, добавить палочку корицы, цедру лимона, сахар и все тщательно перемешать. Процедите настой, он должен охладиться. Можно по желанию добавить тертый корень имбиря.
Малиновый лимонад
- Ингредиенты:
- Сок малины – 500 мл,
- Минеральная вода – 500 мл,
- Малина для украшения,
- Мята – 1-2 веточки,
- Лимон – 0,5 шт.
Способ приготовления:
Очищенный от кожуры, промытый и разрезанный лимон выжать в стакан. Охладить малиновый сок, добавить к нему минеральную воду и сок лимона. Перемешать, на дно бокала положить плоды малины, а сверху напитка – мяту.
Яблочный лимонад
Ингредиенты:
- Яблочный сок – 1 часть,
- Сок смородины черной – 1 часть,
- Сахарный сироп – по вкусу,
- Вода простая или газированная – 2-3 части,
- Лайм – 1 шт.
Способ приготовления:
Для основы сначала перемешайте сок черной смородины, яблочный сок и питьевую воду. По желанию можно сахарный сироп. Дайте охладиться. В конце порежте тонкими кусочками лайм и положите их на дно. Добавить основу лимонада и перемешать – напиток готов.
Апельсиновый лимонад
Ингредиенты:
- Апельсиновый сок – 250 мл,
- Газированная вода – 750 мл,
- Лимон – 1 шт.,
- Апельсиновые дольки – 4-5 шт.
Способ приготовления:
Очистить лимон, выжать из него сок и добавить в стакан охлажденные апельсиновый сок и минеральную воду. Разлить в бокалы и украсить апельсиновыми дольками.
Вишневый лимонад
Ингредиенты:
- Вишневый сок (натуральный) – 500 мл,
- Лимонный сок – 50 мл,
- Сахарный песок – по вкусу,
- Вишня для украшения.
Способ приготовления:
Лимонный и вишневый соки смешать с сахаром. Налить в бокал, добавить охлажденную минеральную воду и украсить вишневыми плодами. Подавать можно со льдом.
Пряный лимонад
Ингредиенты:
- Мята – 2 веточки,
- Тархун – 2 веточки,
- Базилик – 2 веточки,
- Лимон – 5 шт.,
- Вода – 500 мл,
- Мятный сироп – по вкусу.
Способ приготовления:
Почистить лимон и выжать сок. Покрошить за рецептом травы и добавить лимонную цедру. Вскипятить воду, дать ей остыть и добавить выжатый лимонный сок и травы. Когда травы настоятся, все смешать. После охлаждения разлить в бокалы.
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