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Еда

С томатами, мясом и консервами: топ-7 блюд из макарон

15 апреля 2022, 21:10
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
спагеті

В составе гуманитарной помощи украинцы получают много макаронных изделий. Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какие интересные блюда можно из них готовить.

Топ-7 рецептов блюд из макарон

  • Паста с томатами и чесноком

Отварить макароны и есть их вместе с томатами и чесноком. Это очень простое и вкусное блюдо.

  • Запеканка из макарон

К отварным макаронам добавить томаты (или томатную пасту), сыр, зелень и запекать в духовке.

  • Спагетти альо-ольо

Это спагетти с чесноком и растительным маслом, а также — еще один простой способ получить вкусное блюдо на обед.

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  • Паста карбонара

Для этого блюда понадобятся спагетти из твердых сортов пшеницы, яичный желток, зубчик чеснока, творог и сало.

  • Пене арабъята

Это паста с добавлением перца чили.

  • Спагетти с томатами и мясными болами

К макаронам добавить куриные болы и консервированные томаты. Их можно заменить любым томатным соусом.

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  • Паста с тунцом и оливками

Такую пасту можно готовить как с тунцом, так и любыми рыбными консервами.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко , Здоровое питание , Кулінарні рецепти
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