В составе гуманитарной помощи украинцы получают много макаронных изделий. Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какие интересные блюда можно из них готовить.

Топ-7 рецептов блюд из макарон

Паста с томатами и чесноком

Отварить макароны и есть их вместе с томатами и чесноком. Это очень простое и вкусное блюдо.

Запеканка из макарон

К отварным макаронам добавить томаты (или томатную пасту), сыр, зелень и запекать в духовке.

Спагетти альо-ольо

Это спагетти с чесноком и растительным маслом, а также — еще один простой способ получить вкусное блюдо на обед.

Паста карбонара

Для этого блюда понадобятся спагетти из твердых сортов пшеницы, яичный желток, зубчик чеснока, творог и сало.

Пене арабъята

Это паста с добавлением перца чили.

Спагетти с томатами и мясными болами

К макаронам добавить куриные болы и консервированные томаты. Их можно заменить любым томатным соусом.

Паста с тунцом и оливками

Такую пасту можно готовить как с тунцом, так и любыми рыбными консервами.

Источник: Клопотенко