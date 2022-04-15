В составе гуманитарной помощи украинцы получают много макаронных изделий. Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какие интересные блюда можно из них готовить.
Топ-7 рецептов блюд из макарон
- Паста с томатами и чесноком
Отварить макароны и есть их вместе с томатами и чесноком. Это очень простое и вкусное блюдо.
- Запеканка из макарон
К отварным макаронам добавить томаты (или томатную пасту), сыр, зелень и запекать в духовке.
- Спагетти альо-ольо
Это спагетти с чесноком и растительным маслом, а также — еще один простой способ получить вкусное блюдо на обед.
- Паста карбонара
Для этого блюда понадобятся спагетти из твердых сортов пшеницы, яичный желток, зубчик чеснока, творог и сало.
- Пене арабъята
Это паста с добавлением перца чили.
- Спагетти с томатами и мясными болами
К макаронам добавить куриные болы и консервированные томаты. Их можно заменить любым томатным соусом.
- Паста с тунцом и оливками
Такую пасту можно готовить как с тунцом, так и любыми рыбными консервами.
Источник: Клопотенко