Майонез — продукт, содержащий идеальный состав для восстановления поврежденных волос. Основные ингредиенты майонеза — яйца, масло и горчица. Именно они насыщают волосы, придавая им невероятный блеск и гладкость.

Горчица — укрепляет волосяные фолликулы и активизирует рост волос, желток придает им естественный блеск, а масло (источник витамина Е) — оказывает увлажняющее действие и влияет на густоту прядей.

Как приготовить маску с майонезом для волос в домашних условиях — далее в материале.

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Рецепт маски для волос с майонезом и майонезом

Ингредиенты:

майонез — 150 мл;

желтки — 3 шт.

Приготовление:

В отдельной посудине взбейте желтки. Добавьте майонез и все тщательно перемешайте. Нанесите маску по всей длине волос. На голову наденьте шапочку для душа или пакетик и закутайте волосы махровым полотенцем. Маско стоит держать 15-45 мин (чем дольше, тем лучше эффект). По истечению времени, смойте майонез с волос с помощью шампуня.

Рецепт маски с майонезом и лимонным соком

Ингредиенты:

майонез — 3 ст. л;

лимонный сок — 1 ст. л;

масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Соединение все ингредиенты и размешайте до однородности. Нанесите маску на жирные волосы, не касаясь корней. Накройте волосы шапочкой для душа и закутайте полотенцем. Выдерживать маску стоит 15-30 мин., после смыть, используя шампунь.

Рецепт маски с майонезом и горчицей

Такой вариант подойдет тем, кто страдает от выпадения волос.

Ингредиенты:

майонез — 2 ст. л;

горчичный порошок — 1 ч. л.

Приготовление:

Соедините и перемешайте до однородности майонез и горчичный порошок. Легкими массажными движениями нанесите маску на корни волос. Остатки маски распределите по всей длине. Накройте волосы полиэтиленовым пакетиком или шапочкой и закутайте полотенцем. Держите маску на волосах 20-30 мин. Вымойте волосы, используя шампунь.

Правила использования майонезных масок для волос

Чтобы маска с майонезом принесла максимальную пользу волосам, стоит придерживаться нескольких простых правил: