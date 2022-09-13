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Красота

С желтками, горчицей или лимоном: рецепты действенных масок для волос с майонезом

13 сентября 2022, 13:09
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
С желтками, горчицей или лимоном: рецепты действенных масок для волос с майонезом
Источник: Depositphotos

Майонез — продукт, содержащий идеальный состав для восстановления поврежденных волос. Основные ингредиенты майонеза — яйца, масло и горчица. Именно они насыщают волосы, придавая им невероятный блеск и гладкость.

Горчица — укрепляет волосяные фолликулы и активизирует рост волос, желток придает им естественный блеск, а масло (источник витамина Е) — оказывает увлажняющее действие и влияет на густоту прядей.

Как приготовить маску с майонезом для волос в домашних условиях — далее в материале.

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Рецепт маски для волос с майонезом и майонезом

Ингредиенты: 

  • майонез — 150 мл;
  • желтки — 3 шт.

Приготовление:

  1. В отдельной посудине взбейте желтки.
  2. Добавьте майонез и все тщательно перемешайте.
  3. Нанесите маску по всей длине волос.
  4. На голову наденьте шапочку для душа или пакетик и закутайте волосы махровым полотенцем.
  5. Маско стоит держать 15-45 мин (чем дольше, тем лучше эффект).
  6. По истечению времени, смойте майонез с волос с помощью шампуня.

Рецепт маски с майонезом и лимонным соком

Ингредиенты: 

  • майонез — 3 ст. л;
  • лимонный сок — 1 ст. л;
  • масло — 1 ст. л.

Приготовление: 

  1. Соединение все ингредиенты и размешайте до однородности.
  2. Нанесите маску на жирные волосы, не касаясь корней.
  3. Накройте волосы шапочкой для душа и закутайте полотенцем.
  4. Выдерживать маску стоит 15-30 мин., после смыть, используя шампунь.

Фото: Depositphotos

Рецепт маски с майонезом и горчицей

Такой вариант подойдет тем, кто страдает от выпадения волос.

Ингредиенты:

  • майонез — 2 ст. л;
  • горчичный порошок — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Соедините и перемешайте до однородности майонез и горчичный порошок.
  2. Легкими массажными движениями нанесите маску на корни волос.
  3. Остатки маски распределите по всей длине.
  4. Накройте волосы полиэтиленовым пакетиком или шапочкой и закутайте полотенцем.
  5. Держите маску на волосах 20-30 мин.
  6. Вымойте волосы, используя шампунь.

Правила использования майонезных масок для волос

Чтобы маска с майонезом принесла максимальную пользу волосам, стоит придерживаться нескольких простых правил:

  1. Наносите маску нужно на всю длину.
  2. Обязательно нужно утеплять волосы полиэтиленовым пакетиком и махровым полотенцем.
  3. Средство нужно выдерживать около 30 мин.
  4. Смывать маску нужно шампунем.
  5. Если волосы пахнут майонезом, используйте бальзам.
  6. Наносить маску стоит раз в неделю.
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