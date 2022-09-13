Майонез — продукт, содержащий идеальный состав для восстановления поврежденных волос. Основные ингредиенты майонеза — яйца, масло и горчица. Именно они насыщают волосы, придавая им невероятный блеск и гладкость.
Горчица — укрепляет волосяные фолликулы и активизирует рост волос, желток придает им естественный блеск, а масло (источник витамина Е) — оказывает увлажняющее действие и влияет на густоту прядей.
Как приготовить маску с майонезом для волос в домашних условиях — далее в материале.
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Рецепт маски для волос с майонезом и майонезом
Ингредиенты:
- майонез — 150 мл;
- желтки — 3 шт.
Приготовление:
- В отдельной посудине взбейте желтки.
- Добавьте майонез и все тщательно перемешайте.
- Нанесите маску по всей длине волос.
- На голову наденьте шапочку для душа или пакетик и закутайте волосы махровым полотенцем.
- Маско стоит держать 15-45 мин (чем дольше, тем лучше эффект).
- По истечению времени, смойте майонез с волос с помощью шампуня.
Рецепт маски с майонезом и лимонным соком
Ингредиенты:
- майонез — 3 ст. л;
- лимонный сок — 1 ст. л;
- масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Соединение все ингредиенты и размешайте до однородности.
- Нанесите маску на жирные волосы, не касаясь корней.
- Накройте волосы шапочкой для душа и закутайте полотенцем.
- Выдерживать маску стоит 15-30 мин., после смыть, используя шампунь.
Рецепт маски с майонезом и горчицей
Такой вариант подойдет тем, кто страдает от выпадения волос.
Ингредиенты:
- майонез — 2 ст. л;
- горчичный порошок — 1 ч. л.
Приготовление:
- Соедините и перемешайте до однородности майонез и горчичный порошок.
- Легкими массажными движениями нанесите маску на корни волос.
- Остатки маски распределите по всей длине.
- Накройте волосы полиэтиленовым пакетиком или шапочкой и закутайте полотенцем.
- Держите маску на волосах 20-30 мин.
- Вымойте волосы, используя шампунь.
Правила использования майонезных масок для волос
Чтобы маска с майонезом принесла максимальную пользу волосам, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- Наносите маску нужно на всю длину.
- Обязательно нужно утеплять волосы полиэтиленовым пакетиком и махровым полотенцем.
- Средство нужно выдерживать около 30 мин.
- Смывать маску нужно шампунем.
- Если волосы пахнут майонезом, используйте бальзам.
- Наносить маску стоит раз в неделю.
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