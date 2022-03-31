Если у вас осталось пюре и есть немного муки, можно приготовить вкусный лаваш. По сути, это что-то среднее между блинами и лепешками. Картофельный лаваш может стать заменой хлеба и вкусен как теплым, так и холодным. А главное – на его приготовление не нужно тратить много времени.

Как сделать картофельный лаваш, рассказал эксперт реалити Нового канала На ножах, шеф Алекс Якутов.

Ингредиенты

Картофельное пюре – 350 г, или из 5 крупных картофелин.

Мука – 1 стакан

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Мускатный орех – 0,5 г (по желанию)

Приготовление