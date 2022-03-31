Если у вас осталось пюре и есть немного муки, можно приготовить вкусный лаваш. По сути, это что-то среднее между блинами и лепешками. Картофельный лаваш может стать заменой хлеба и вкусен как теплым, так и холодным. А главное – на его приготовление не нужно тратить много времени.
Как сделать картофельный лаваш, рассказал эксперт реалити Нового канала На ножах, шеф Алекс Якутов.
Ингредиенты
- Картофельное пюре – 350 г, или из 5 крупных картофелин.
- Мука – 1 стакан
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Мускатный орех – 0,5 г (по желанию)
Приготовление
- Соединяем муку и разрыхлитель.
- В пюре добавляем масло и перемешиваем.
- Соединяем пюре с мукой и замешиваем тесто. Оно будет эластичным, но не должно липнуть к рукам.
- Тесто разделяем на средние кусочки и формируем лаваш. По желанию можно добавить любую зелень: укроп, петрушку.
- Есть два варианта приготовления лаваша. Первый – в духовке. Для этого формируем тесто средней толщины. Разогреваем духовку до 180 градусов, выкладываем лаваш на противень и отправляем готовиться на 10-15 минут. Во время запекания он немного поднимется, но потом осядет. Такой лаваш можно есть вместо хлеба или готовить с ним бутерброды.
- Второй вариант – приготовить его на сухой сковороде. Для этого формируем тоненький слой теста, кладем на раскаленную сковороду лепешки и жарим с каждой стороны до румяности. В такой лаваш классно заворачивать тушеную капусту, овощи или любую другую начинку, которая есть у вас в холодильнике.