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Еда

Вместо хлеба: как приготовить картофельный лаваш на скорую руку

31 марта 2022, 15:38
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
лаваш
Источник: Pixabay

Если у вас осталось пюре и есть немного муки, можно приготовить вкусный лаваш. По сути, это что-то среднее между блинами и лепешками. Картофельный лаваш может стать заменой хлеба и вкусен как теплым, так и холодным. А главное – на его приготовление не нужно тратить много времени.

Как сделать картофельный лаваш, рассказал эксперт реалити Нового канала На ножах, шеф Алекс Якутов.

Ингредиенты

  • Картофельное пюре – 350 г, или из 5 крупных картофелин.
  • Мука – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Мускатный орех – 0,5 г (по желанию)
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Приготовление

  1. Соединяем муку и разрыхлитель.
  2. В пюре добавляем масло и перемешиваем.
  3. Соединяем пюре с мукой и замешиваем тесто. Оно будет эластичным, но не должно липнуть к рукам.
  4. Тесто разделяем на средние кусочки и формируем лаваш. По желанию можно добавить любую зелень: укроп, петрушку.
  5. Есть два варианта приготовления лаваша. Первый – в духовке. Для этого формируем тесто средней толщины. Разогреваем духовку до 180 градусов, выкладываем лаваш на противень и отправляем готовиться на 10-15 минут. Во время запекания он немного поднимется, но потом осядет. Такой лаваш можно есть вместо хлеба или готовить с ним бутерброды.
  6. Второй вариант – приготовить его на сухой сковороде. Для этого формируем тоненький слой теста, кладем на раскаленную сковороду лепешки и жарим с каждой стороны до румяности. В такой лаваш классно заворачивать тушеную капусту, овощи или любую другую начинку, которая есть у вас в холодильнике.

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Хлеб
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