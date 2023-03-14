Овощи являются отличным источником витаминов, которые положительно влияют на наше здоровье. Они содержат много микроэлементов, минералов и антиоксидантов.
Не зря диетологи советуют добавлять к каждому приему пищи свежие или приготовленные овощи! Найти свежие и вкусные овощи в не сезон сложно, поэтому многие люди покупают готовые овощные замороженные смеси.
Факты ICTV узнавали, как приготовить замороженные овощи в мультиварке, а также подготовили для вас несколько вкусных рецептов.
Замороженные овощи в мультиварке — как приготовить
Большое преимущество замороженных овощей в том, что они сохраняют большинство своих полезных свойств и витаминов, а также их можно готовить в любое время года.
Именно замораживание останавливает большинство процессов, которые могут привести к потере питательных веществ овощей, таких как окисление, ферментативная активность и разложение.
Также большой плюс замороженных овощей — их можно очень быстро приготовить. Время приготовления замороженной смеси вдвое короче, чем у сырых овощей.
А приготовление овощей в мультиварке вообще облегчает жизнь хозяйкам, ведь за блюдом не нужно постоянно следить! Главное — установить правильный режим.
Чтобы приготовить вкусные замороженные овощи в мультиварке, пользуйтесь универсальным рецептом:
- Поместите смесь на сеточку для готовки на пару.
- Налейте небольшое количество воды.
- Посолите, поперчите и добавьте любимые приправы к овощам.
- Выберите режим На пару.
- Готовьте овощи около 10 мин.
- По истечению времени проверьте овощи, если они еще сырые, готовьте их еще 5 мин. Важно следить за процессом, чтобы овощи не превратились в пюре!
После приготовления, их можно есть как отдельное блюдо или добавлять к мясу, рыбе, крупам и т.д.
Есть еще один вариант приготовления замороженных овощей в мультиварке:
- В чашу мультиварки наливаем небольшое количество масла (2 ч. л)
- Включите режим Жарки.
- Установите таймер на 20 минут и добавьте овощи.
- Первые 5 мин просто обжаривайте замороженные овощи, постоянно перемешивая.
- Затем налейте в миску немного горячей воды (1/3 стакана).
- Посолите и поперчите овощи, добавьте любимые специи.
- Перемешайте смесь и дождитесь окончательного приготовления.
- Желательно готовить под крышкой, чтобы продукты равномерно проварились.
Нужно ли размораживать овощи перед приготовлением?
Это зависит от того, как именно вы собираетесь готовить их. Обычно их не размораживают, а просто бросают на сковородку, в мультиварку или кипящую воду.
Если вы собираетесь готовить овощи на сковороде или в духовке, то размораживать их не обязательно! Однако, если вы собираетесь добавлять овощи в суп или тушеное мясо, размораживание не повредит.
Также важно обращать внимание на сами овощи, например, шпинат или брокколи в замороженном виде имеют много воды, поэтому опытные повара советуют размораживать их пере добавлением к блюду.
Как готовить замороженные овощи в мультиварке — рецепты
Свинина с замороженными овощами
Ингредиенты:
- Свинина — 500 граммов.
- Смесь замороженных овощей — 500 граммов.
- Соль и специи на ваш вкус.
- Шампиньоны — 4-6 штук.
Приготовление:
- Сперва замаринуйте свинину под любимым соусом.
- Через час порежьте мясо на кусочки и переложите в чашу мультиварки.
- На мультиварке установите режим для тушения блюда.
- Пока мясо готовится, помойте и нарежьте шампиньоны. Когда свинина начнет менять цвет, добавьте грибы.
- Готовьте мясо с грибами около 5-10 мин.
- Когда шампиньоны станут мягкими, а свинина будет почти готова, можно добавлять замороженные овощи.
- Тщательно перемешайте ингредиенты и добавьте любимые специи.
- Готовьте блюдо еще 10-15 мин.
Рис с замороженными овощами
Ингредиенты:
- Рис — 300 г.
- Замороженные овощи — 500 г.
- Специи на свой вкус.
- Масло — 2 ст. л.
- Вода — (1/3 стакана).
Приготовление:
- Налейте в чашу мультиварки масло и включите режим Жарки.
- Установите таймер на 20 минут и добавьте овощи.
- Первые 5 мин просто смажьте овощи (они должны разморозиться). Постоянно перемешивайте блюдо.
- Добавьте в чашу рис и залейте блюдо горячей водой.
- Замените режим на Плов.
- Посолите и поперчите овощи, добавьте любимые специи.
- Перемешайте смесь с рисом и дождитесь окончательного приготовления.
Курица с овощами
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 300 г.
- Шампиньоны — 200 г.
- Лук — 1 штука.
- Овощная смесь — 400 г.
- Прованские травы.
- Соль, перец.
- Масло – 1 ст. л.
Приготовление:
- Лук нарезать небольшими кусочками.
- Включите мультиварку, установите режим Жарки или Выпечка, добавьте масло и лук.
- Параллельно нарежьте грибы, добавьте к луку и тушите до 10 мин.
- Вымойте и нарежьте куриное филе. Добавьте свои любимые специи.
- Переложите филе в мультиварку.
- Через 5-10 мин можно добавлять замороженные овощи.
- Посолите, поперчите, добавьте прованские травы.
- Тщательно перемешайте блюдо и установите режим тушения на 20-30 мин.