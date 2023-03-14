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Замороженные овощи в мультиварке: как правильно готовить и рецепты

14 марта 2023, 13:55
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Заморожені овочі
Источник: Depositphotos

Овощи являются отличным источником витаминов, которые положительно влияют на наше здоровье. Они содержат много микроэлементов, минералов и антиоксидантов.

Не зря диетологи советуют добавлять к каждому приему пищи свежие или приготовленные овощи! Найти свежие и вкусные овощи в не сезон сложно, поэтому многие люди покупают готовые овощные замороженные смеси.

Факты ICTV узнавали, как приготовить замороженные овощи в мультиварке, а также подготовили для вас несколько вкусных рецептов.

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Замороженные овощи в мультиварке — как приготовить

Большое преимущество замороженных овощей в том, что они сохраняют большинство своих полезных свойств и витаминов, а также их можно готовить в любое время года.

Именно замораживание останавливает большинство процессов, которые могут привести к потере питательных веществ овощей, таких как окисление, ферментативная активность и разложение.

Также большой плюс замороженных овощей — их можно очень быстро приготовить. Время приготовления замороженной смеси вдвое короче, чем у сырых овощей.

А приготовление овощей в мультиварке вообще облегчает жизнь хозяйкам, ведь за блюдом не нужно постоянно следить! Главное — установить правильный режим.

Чтобы приготовить вкусные замороженные овощи в мультиварке, пользуйтесь универсальным рецептом:

  • Поместите смесь на сеточку для готовки на пару.
  • Налейте небольшое количество воды.
  • Посолите, поперчите и добавьте любимые приправы к овощам.
  • Выберите режим На пару.
  • Готовьте овощи около 10 мин.
  • По истечению времени проверьте овощи, если они еще сырые, готовьте их еще 5 мин. Важно следить за процессом, чтобы овощи не превратились в пюре!

После приготовления, их можно есть как отдельное блюдо или добавлять к мясу, рыбе, крупам и т.д.

Есть еще один вариант приготовления замороженных овощей в мультиварке:

  • В чашу мультиварки наливаем небольшое количество масла (2 ч. л)
  • Включите режим Жарки.
  • Установите таймер на 20 минут и добавьте овощи.
  • Первые 5 мин просто обжаривайте замороженные овощи, постоянно перемешивая.
  • Затем налейте в миску немного горячей воды (1/3 стакана).
  • Посолите и поперчите овощи, добавьте любимые специи.
  • Перемешайте смесь и дождитесь окончательного приготовления.
  • Желательно готовить под крышкой, чтобы продукты равномерно проварились.

Нужно ли размораживать овощи перед приготовлением?

Это зависит от того, как именно вы собираетесь готовить их. Обычно их не размораживают, а просто бросают на сковородку, в мультиварку или кипящую воду.

Если вы собираетесь готовить овощи на сковороде или в духовке, то размораживать их не обязательно! Однако, если вы собираетесь добавлять овощи в суп или тушеное мясо, размораживание не повредит.

Также важно обращать внимание на сами овощи, например, шпинат или брокколи в замороженном виде имеют много воды, поэтому опытные повара советуют размораживать их пере добавлением к блюду.

Как готовить замороженные овощи в мультиварке — рецепты

Свинина с замороженными овощами

Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 

  • Свинина — 500 граммов.
  • Смесь замороженных овощей — 500 граммов.
  • Соль и специи на ваш вкус.
  • Шампиньоны — 4-6 штук.

Приготовление: 

  1. Сперва замаринуйте свинину под любимым соусом.
  2. Через час порежьте мясо на кусочки и переложите в чашу мультиварки.
  3. На мультиварке установите режим для тушения блюда.
  4. Пока мясо готовится, помойте и нарежьте шампиньоны. Когда свинина начнет менять цвет, добавьте грибы.
  5. Готовьте мясо с грибами около 5-10 мин.
  6. Когда шампиньоны станут мягкими, а свинина будет почти готова, можно добавлять замороженные овощи.
  7. Тщательно перемешайте ингредиенты и добавьте любимые специи.
  8. Готовьте блюдо еще 10-15 мин.

Рис с замороженными овощами

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Рис — 300 г.
  • Замороженные овощи — 500 г.
  • Специи на свой вкус.
  • Масло — 2 ст. л.
  • Вода — (1/3 стакана).

Приготовление: 

  1. Налейте в чашу мультиварки масло и включите режим Жарки.
  2. Установите таймер на 20 минут и добавьте овощи.
  3. Первые 5 мин просто смажьте овощи (они должны разморозиться). Постоянно перемешивайте блюдо.
  4. Добавьте в чашу рис и залейте блюдо горячей водой.
  5. Замените режим на Плов.
  6. Посолите и поперчите овощи, добавьте любимые специи.
  7. Перемешайте смесь с рисом и дождитесь окончательного приготовления.

Курица с овощами

Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 

  • Куриная грудка — 300 г.
  • Шампиньоны — 200 г.
  • Лук — 1 штука.
  • Овощная смесь — 400 г.
  • Прованские травы.
  • Соль, перец.
  • Масло – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Лук нарезать небольшими кусочками.
  2. Включите мультиварку, установите режим Жарки или Выпечка, добавьте масло и лук.
  3. Параллельно нарежьте грибы, добавьте к луку и тушите до 10 мин.
  4. Вымойте и нарежьте куриное филе. Добавьте свои любимые специи.
  5. Переложите филе в мультиварку.
  6. Через 5-10 мин можно добавлять замороженные овощи.
  7. Посолите, поперчите, добавьте прованские травы.
  8. Тщательно перемешайте блюдо и установите режим тушения на 20-30 мин.
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