Овощи являются отличным источником витаминов, которые положительно влияют на наше здоровье. Они содержат много микроэлементов, минералов и антиоксидантов.

Не зря диетологи советуют добавлять к каждому приему пищи свежие или приготовленные овощи! Найти свежие и вкусные овощи в не сезон сложно, поэтому многие люди покупают готовые овощные замороженные смеси.

Факты ICTV узнавали, как приготовить замороженные овощи в мультиварке, а также подготовили для вас несколько вкусных рецептов.

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Замороженные овощи в мультиварке — как приготовить

Большое преимущество замороженных овощей в том, что они сохраняют большинство своих полезных свойств и витаминов, а также их можно готовить в любое время года.

Именно замораживание останавливает большинство процессов, которые могут привести к потере питательных веществ овощей, таких как окисление, ферментативная активность и разложение.

Также большой плюс замороженных овощей — их можно очень быстро приготовить. Время приготовления замороженной смеси вдвое короче, чем у сырых овощей.

А приготовление овощей в мультиварке вообще облегчает жизнь хозяйкам, ведь за блюдом не нужно постоянно следить! Главное — установить правильный режим.

Чтобы приготовить вкусные замороженные овощи в мультиварке, пользуйтесь универсальным рецептом:

Поместите смесь на сеточку для готовки на пару.

Налейте небольшое количество воды.

Посолите, поперчите и добавьте любимые приправы к овощам.

Выберите режим На пару .

. Готовьте овощи около 10 мин.

По истечению времени проверьте овощи, если они еще сырые, готовьте их еще 5 мин. Важно следить за процессом, чтобы овощи не превратились в пюре!

После приготовления, их можно есть как отдельное блюдо или добавлять к мясу, рыбе, крупам и т.д.

Есть еще один вариант приготовления замороженных овощей в мультиварке:

В чашу мультиварки наливаем небольшое количество масла (2 ч. л)

Включите режим Жарки.

Установите таймер на 20 минут и добавьте овощи.

Первые 5 мин просто обжаривайте замороженные овощи, постоянно перемешивая.

Затем налейте в миску немного горячей воды (1/3 стакана).

Посолите и поперчите овощи, добавьте любимые специи.

Перемешайте смесь и дождитесь окончательного приготовления.

Желательно готовить под крышкой, чтобы продукты равномерно проварились.

Нужно ли размораживать овощи перед приготовлением?

Это зависит от того, как именно вы собираетесь готовить их. Обычно их не размораживают, а просто бросают на сковородку, в мультиварку или кипящую воду.

Если вы собираетесь готовить овощи на сковороде или в духовке, то размораживать их не обязательно! Однако, если вы собираетесь добавлять овощи в суп или тушеное мясо, размораживание не повредит.

Также важно обращать внимание на сами овощи, например, шпинат или брокколи в замороженном виде имеют много воды, поэтому опытные повара советуют размораживать их пере добавлением к блюду.

Как готовить замороженные овощи в мультиварке — рецепты

Свинина с замороженными овощами

Ингредиенты:

Свинина — 500 граммов.

Смесь замороженных овощей — 500 граммов.

Соль и специи на ваш вкус.

Шампиньоны — 4-6 штук.

Приготовление:

Сперва замаринуйте свинину под любимым соусом. Через час порежьте мясо на кусочки и переложите в чашу мультиварки. На мультиварке установите режим для тушения блюда. Пока мясо готовится, помойте и нарежьте шампиньоны. Когда свинина начнет менять цвет, добавьте грибы. Готовьте мясо с грибами около 5-10 мин. Когда шампиньоны станут мягкими, а свинина будет почти готова, можно добавлять замороженные овощи. Тщательно перемешайте ингредиенты и добавьте любимые специи. Готовьте блюдо еще 10-15 мин.

Рис с замороженными овощами

Ингредиенты:

Рис — 300 г.

Замороженные овощи — 500 г.

Специи на свой вкус.

Масло — 2 ст. л.

Вода — (1/3 стакана).

Приготовление:

Налейте в чашу мультиварки масло и включите режим Жарки. Установите таймер на 20 минут и добавьте овощи. Первые 5 мин просто смажьте овощи (они должны разморозиться). Постоянно перемешивайте блюдо. Добавьте в чашу рис и залейте блюдо горячей водой. Замените режим на Плов. Посолите и поперчите овощи, добавьте любимые специи. Перемешайте смесь с рисом и дождитесь окончательного приготовления.

Курица с овощами

Ингредиенты:

Куриная грудка — 300 г.

Шампиньоны — 200 г.

Лук — 1 штука.

Овощная смесь — 400 г.

Прованские травы.

Соль, перец.

Масло – 1 ст. л.

Приготовление: