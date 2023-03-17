Нутрициологи все чаще говорят о том, что овощи каждый день должны быть в рационе, если вы хотите придерживаться сбалансированного питания.

Запеченные овощи можно быстро и легко приготовить в мультиварке. Как приготовить запеченные овощи в мультиварке – читайте в материале.

Запеченные овощи на скорую руку

Ингредиенты:

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кабачок – 3 шт;

баклажан – 2 шт;

сладкий перец – 2 шт;

чеснок – 2 зубчика;

морковь – 1 шт;

томат – 1 шт;

репчатая луковица – 1 шт;

соль – 0,5 ч. л;

щепотка черного перца;

подсолнечное или оливковое масло.

Способ приготовления:

Лук очистите от кожуры и мелко шинкуйте острым ножом. Затем дольки чеснока пропустите через пресс. В чашу мультиварки залейте около двух столовых ложек оливкового масла и закиньте туда нарезанные ингредиенты. Выберите программу Жарение и готовьте овощи четверть часа. При этом перемешивайте их специальной лопаткой каждые 5 минут. За это время тщательно промойте оставшиеся овощи и очистите морковь. Снимать шкурку с кабачков и баклажанов не рекомендуется. Их сразу нарежьте большими кусками. Морковь измельчите ножом. Из болгарского перца извлеките семена, а помидоры режьте небольшими кусочками. Через 15 минут к чесноку и луку добавьте баклажаны. Все хорошо перемешайте, а через 3-5 минут закиньте все остальные ингредиенты. При необходимости добавьте немного масла и заправьте все специями. Аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой. Выберите режим выпечки и выставьте время 40 минут. Периодически помешивайте до готовности, а затем подайте к столу в теплом виде.

Как запечь овощи в мультиварке целыми

Ингредиенты:

баклажан – 3 шт;

луковица – 1 шт;

1 зубчик чеснока;

1 пучок любимой зелени;

специи по вкусу;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Баклажаны или кабачки промойте под проточной водой, проколите несколько раз вилкой и срежьте плодоножку. Уложите овощи в сухую чашу мультиварки и запеките их в режиме выпечки около 60 минут. Через полчаса баклажаны аккуратно переверните, добавьте прессованный чеснок и измельченную зелень. Туда же отправьте измельченные болгарский перец и луковица, предварительно обрушивающиеся в подсолнечном масле. Целые баклажаны отлично сочетаются с вареным рисом или картофельным пюре. Также они очень вкусны в холодном виде вместе со свежим хлебом.

Овощи с сыром: рецепт пошагово

Ингредиенты:

соленое сало – 150 г;

твердый сыр – 100 г;

1 баклажан;

1 цукини;

1 болгарский перец;

1 картофель;

1 лук;

чабрец сушеный – 0,5 ч. л;

специи по вкусу.

Способ приготовления: