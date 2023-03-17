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Еда

Запеченные овощи в мультиварке: быстрые рецепты

17 марта 2023, 16:49
Анна Голишевская Редактор сайта
Овочі
Источник: Unsplash

Нутрициологи все чаще говорят о том, что овощи каждый день должны быть в рационе, если вы хотите придерживаться сбалансированного питания.

Запеченные овощи можно быстро и легко приготовить в мультиварке. Как приготовить запеченные овощи в мультиварке – читайте в материале.

Запеченные овощи на скорую руку

Ингредиенты:

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  • кабачок – 3 шт;
  • баклажан – 2 шт;
  • сладкий перец – 2 шт;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • морковь – 1 шт;
  • томат – 1 шт;
  • репчатая луковица – 1 шт;
  • соль – 0,5 ч. л;
  • щепотка черного перца;
  • подсолнечное или оливковое масло.

Способ приготовления:

  1. Лук очистите от кожуры и мелко шинкуйте острым ножом. Затем дольки чеснока пропустите через пресс.
  2. В чашу мультиварки залейте около двух столовых ложек оливкового масла и закиньте туда нарезанные ингредиенты.
  3. Выберите программу Жарение и готовьте овощи четверть часа. При этом перемешивайте их специальной лопаткой каждые 5 минут.
  4. За это время тщательно промойте оставшиеся овощи и очистите морковь. Снимать шкурку с кабачков и баклажанов не рекомендуется. Их сразу нарежьте большими кусками.
  5. Морковь измельчите ножом. Из болгарского перца извлеките семена, а помидоры режьте небольшими кусочками.
  6. Через 15 минут к чесноку и луку добавьте баклажаны. Все хорошо перемешайте, а через 3-5 минут закиньте все остальные ингредиенты.
  7. При необходимости добавьте немного масла и заправьте все специями. Аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой.
  8. Выберите режим выпечки и выставьте время 40 минут. Периодически помешивайте до готовности, а затем подайте к столу в теплом виде.

Как запечь овощи в мультиварке целыми

Ингредиенты:

  • баклажан – 3 шт;
  • луковица – 1 шт;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 пучок любимой зелени;
  • специи по вкусу;
  • подсолнечное масло.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны или кабачки промойте под проточной водой, проколите несколько раз вилкой и срежьте плодоножку.
  2. Уложите овощи в сухую чашу мультиварки и запеките их в режиме выпечки около 60 минут. Через полчаса баклажаны аккуратно переверните, добавьте прессованный чеснок и измельченную зелень.
  3. Туда же отправьте измельченные болгарский перец и луковица, предварительно обрушивающиеся в подсолнечном масле.
  4. Целые баклажаны отлично сочетаются с вареным рисом или картофельным пюре.
  5. Также они очень вкусны в холодном виде вместе со свежим хлебом.

Овощи с сыром: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • соленое сало – 150 г;
  • твердый сыр – 100 г;
  • 1 баклажан;
  • 1 цукини;
  • 1 болгарский перец;
  • 1 картофель;
  • 1 лук;
  • чабрец сушеный – 0,5 ч. л;
  • специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Овощи поочередно промойте под проточной водой и обсушите на кухонном полотенце.
  2. Баклажаны нарежьте не толстыми колечками, посыпьте солью и дайте четверть часа настояться. После этого их слегка отожмите и снова промойте в холодной воде.
  3. Цукини и картофель нарежьте кольцами одинаковыми по толщине.
  4. Из сладкого перца срежьте хвостик, извлеките семена и нарежьте ломтиками овощи или квадратиками.
  5. Фиолетовый лук, очищенный от кожуры, нашинкуйте тонкими кольцами, а сало без соли нарежьте квадратиками.
  6. Сыр трите на крупной или мелкой терке – в данном случае это не имеет большого значения.
  7. Подбираем деревянные палочки (шампуры), которые без труда поместятся в мультиварку. Поочередно нанизьте овощи, чередуя их с кусочками сала. Добавьте специи по желанию, в том числе и сушеный чабрец.
  8. Выложите шашлык на фольгу и посыпьте его тертым сыром. После чего полностью закрутите концы.
  9. Готовьте их в мультиварке на режиме выпечки 20 минут. Разверните очень аккуратно. Перед подачей полейте кетчупом или другим соусом.
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здорова їжа Кулінарні рецепти Овочі Рецепт Рецепти
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