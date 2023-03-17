Нутрициологи все чаще говорят о том, что овощи каждый день должны быть в рационе, если вы хотите придерживаться сбалансированного питания.
Запеченные овощи можно быстро и легко приготовить в мультиварке. Как приготовить запеченные овощи в мультиварке – читайте в материале.
Запеченные овощи на скорую руку
Ингредиенты:
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- кабачок – 3 шт;
- баклажан – 2 шт;
- сладкий перец – 2 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- морковь – 1 шт;
- томат – 1 шт;
- репчатая луковица – 1 шт;
- соль – 0,5 ч. л;
- щепотка черного перца;
- подсолнечное или оливковое масло.
Способ приготовления:
- Лук очистите от кожуры и мелко шинкуйте острым ножом. Затем дольки чеснока пропустите через пресс.
- В чашу мультиварки залейте около двух столовых ложек оливкового масла и закиньте туда нарезанные ингредиенты.
- Выберите программу Жарение и готовьте овощи четверть часа. При этом перемешивайте их специальной лопаткой каждые 5 минут.
- За это время тщательно промойте оставшиеся овощи и очистите морковь. Снимать шкурку с кабачков и баклажанов не рекомендуется. Их сразу нарежьте большими кусками.
- Морковь измельчите ножом. Из болгарского перца извлеките семена, а помидоры режьте небольшими кусочками.
- Через 15 минут к чесноку и луку добавьте баклажаны. Все хорошо перемешайте, а через 3-5 минут закиньте все остальные ингредиенты.
- При необходимости добавьте немного масла и заправьте все специями. Аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой.
- Выберите режим выпечки и выставьте время 40 минут. Периодически помешивайте до готовности, а затем подайте к столу в теплом виде.
Как запечь овощи в мультиварке целыми
Ингредиенты:
- баклажан – 3 шт;
- луковица – 1 шт;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 пучок любимой зелени;
- специи по вкусу;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
- Баклажаны или кабачки промойте под проточной водой, проколите несколько раз вилкой и срежьте плодоножку.
- Уложите овощи в сухую чашу мультиварки и запеките их в режиме выпечки около 60 минут. Через полчаса баклажаны аккуратно переверните, добавьте прессованный чеснок и измельченную зелень.
- Туда же отправьте измельченные болгарский перец и луковица, предварительно обрушивающиеся в подсолнечном масле.
- Целые баклажаны отлично сочетаются с вареным рисом или картофельным пюре.
- Также они очень вкусны в холодном виде вместе со свежим хлебом.
Овощи с сыром: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- соленое сало – 150 г;
- твердый сыр – 100 г;
- 1 баклажан;
- 1 цукини;
- 1 болгарский перец;
- 1 картофель;
- 1 лук;
- чабрец сушеный – 0,5 ч. л;
- специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Овощи поочередно промойте под проточной водой и обсушите на кухонном полотенце.
- Баклажаны нарежьте не толстыми колечками, посыпьте солью и дайте четверть часа настояться. После этого их слегка отожмите и снова промойте в холодной воде.
- Цукини и картофель нарежьте кольцами одинаковыми по толщине.
- Из сладкого перца срежьте хвостик, извлеките семена и нарежьте ломтиками овощи или квадратиками.
- Фиолетовый лук, очищенный от кожуры, нашинкуйте тонкими кольцами, а сало без соли нарежьте квадратиками.
- Сыр трите на крупной или мелкой терке – в данном случае это не имеет большого значения.
- Подбираем деревянные палочки (шампуры), которые без труда поместятся в мультиварку. Поочередно нанизьте овощи, чередуя их с кусочками сала. Добавьте специи по желанию, в том числе и сушеный чабрец.
- Выложите шашлык на фольгу и посыпьте его тертым сыром. После чего полностью закрутите концы.
- Готовьте их в мультиварке на режиме выпечки 20 минут. Разверните очень аккуратно. Перед подачей полейте кетчупом или другим соусом.