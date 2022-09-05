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Красота

Предотвращает выпадение волос: рецепт медовой маски

5 сентября 2022, 18:09
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Предотвращает выпадение волос: рецепт медовой маски
Источник: Depositphotos

Существует множество причин выпадения волос — стресс, болезни, нездоровое питание, плохая экология, гормональный сбой и тому подобное. Женщины, имеющие такую проблему, нуждаются в особом уходе за волосами.

Спасти ситуацию могут домашние маски против выпадения волос. Как приготовить такую маску в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Медовая маска против выпадения волос

Мало кто знает, но маски для волос с медом предотвращают выпадение и сухость волос, а также делают локоны блестящими и гладкими.

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Ингредиенты:

  • мед — 1 ст. л;
  • касторовое масло — 1 ст. л;
  • коньяк — 1 ст. л;
  • желток — 1 шт.

Приготовление:

  1. Растопите мед на водяной бане — он должен быть родным.
  2. Добавьте к нему касторовое масло, коньяк и желток.
  3. Все тщательно перемешайте.
  4. Полученную смесь втирайте, массажными движениями, в кожу головы в течение 5-10 мин.
  5. На голову наденьте полиэтиленовую шапочку и махровое полотенце.
  6. Маску нужно долго держать около 1-2 часа.
  7. По истечении времени, смойте медовую смесь, используя шампунь.

Чтобы результат был заметен, такую маску нужно делать курсом — дважды в неделю в течение 12 недель.

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