Существует множество причин выпадения волос — стресс, болезни, нездоровое питание, плохая экология, гормональный сбой и тому подобное. Женщины, имеющие такую проблему, нуждаются в особом уходе за волосами.

Спасти ситуацию могут домашние маски против выпадения волос. Как приготовить такую маску в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Медовая маска против выпадения волос

Мало кто знает, но маски для волос с медом предотвращают выпадение и сухость волос, а также делают локоны блестящими и гладкими.

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Ингредиенты:

мед — 1 ст. л;

касторовое масло — 1 ст. л;

коньяк — 1 ст. л;

желток — 1 шт.

Приготовление:

Растопите мед на водяной бане — он должен быть родным. Добавьте к нему касторовое масло, коньяк и желток. Все тщательно перемешайте. Полученную смесь втирайте, массажными движениями, в кожу головы в течение 5-10 мин. На голову наденьте полиэтиленовую шапочку и махровое полотенце. Маску нужно долго держать около 1-2 часа. По истечении времени, смойте медовую смесь, используя шампунь.

Чтобы результат был заметен, такую маску нужно делать курсом — дважды в неделю в течение 12 недель.