Существует множество причин выпадения волос — стресс, болезни, нездоровое питание, плохая экология, гормональный сбой и тому подобное. Женщины, имеющие такую проблему, нуждаются в особом уходе за волосами.
Спасти ситуацию могут домашние маски против выпадения волос. Как приготовить такую маску в домашних условиях — читайте в нашем материале.
Медовая маска против выпадения волос
Мало кто знает, но маски для волос с медом предотвращают выпадение и сухость волос, а также делают локоны блестящими и гладкими.
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Ингредиенты:
- мед — 1 ст. л;
- касторовое масло — 1 ст. л;
- коньяк — 1 ст. л;
- желток — 1 шт.
Приготовление:
- Растопите мед на водяной бане — он должен быть родным.
- Добавьте к нему касторовое масло, коньяк и желток.
- Все тщательно перемешайте.
- Полученную смесь втирайте, массажными движениями, в кожу головы в течение 5-10 мин.
- На голову наденьте полиэтиленовую шапочку и махровое полотенце.
- Маску нужно долго держать около 1-2 часа.
- По истечении времени, смойте медовую смесь, используя шампунь.
Чтобы результат был заметен, такую маску нужно делать курсом — дважды в неделю в течение 12 недель.
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