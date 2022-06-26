Борщ для украинцев – это святое. Его готовят всегда и повсюду, куда бы ни занесло нашего брата. Конечно, если в тех краях есть свекла и все остальные нужные продукты. Итак, когда есть возможность хотя бы в сезон иметь борщовый овощной набор, украинцы обязательно заготовят заправку для борща и на зиму. Итак, шеф Евгений Клопотенко представит свой рецепт борщевой заправки, из которой потом выйдет вкусный борщик.

Ингредиенты

2 шт. свекла

4-5 шт. томат2 шт. сладкий перец

2 шт. морковь

2 шт. репчатый лук

3 зубчика чеснока10 веточек укроп

100-150 мл подсолнечное масло

3 ст. л. уксус (9%)

1 ст. л. сахар

1 ст. л. соль.

Морковь очистите и натрите на крупной терке.

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Очистите 3 зубчика чеснока и мелко нарубите, две луковицы нарежьте мелкими кубиками.

Сладкий перец освободите от семян и нарежьте средним кубиком.

Положите в кастрюлю с толстым дном сначала чеснок с луком и 100-150 мл подсолнечного масла. Тушите до прозрачности в течение 3-4 минут.

Добавьте морковь к луку с чесноком и снова тушите 3 минуты до мягкости моркови. Далее добавьте перец в кастрюлю, продолжайте тушить 2-3 минуты.

Свеклу натрите на терке для корейской моркови и отправьте в другие овощи.

Томаты разрежьте пополам и натрите на крупной терке так, чтобы кожура томата осталась у вас в руках, она нам не понадобится. А ведь снимите шкурку с томатов, обдав их кипятком.

Влейте полученную томатную массу в кастрюлю в другие овощи. Добавьте соль и сахар, потушите заправку для борща 25-30 минут.

Мелко изрубите зелень 10 веточек укропа и добавьте к заправке. Влейте уксус и тушите еще 5 минут.

Разложите полученную заправку в стерильные банки и закупорьте крышками. Сохраняйте заправку для борща в прохладном месте.

Источник: Евгений Клопотенко