Оливье — один из символов Нового года, на праздники его готовят многие хозяйки.
Чтобы это блюдо было не только вкусным, но и полезным, можно использовать измененный рецепт.
Как приготовить полезный салат оливье, рассказала участница 11-го сезона проекта МастерШеф на СТБ Алиса Пяткова.
Ингредиенты
- 100 г отварной индейки (можно заменить телятиной)
- 1 свежий огурец
- 1 авокадо средней мягкости
- 20 г отварной моркови
- 2 вареных яйца
- 50 г натурального йогурта
- 1 ч. л. дижонской горчицы
Приготовление
- Нарезать все ингредиенты кубиками.
- Приготовить соус — для этого смешать йогурт и дижонскую горчицу.
- Заправить им салат.
Кроме новогоднего оливье, другие традиционные салаты также можно приготовить по более полезным рецептам. Для этого стоит убрать майонез и заменить его соусом домашнего приготовления.
Также необходимо вместо колбасы добавлять вареное мясо птицы или говядину, минимизировать количество картофеля или вообще убрать его. Вместо этого добавлять больше овощей — огурец, морковь, свеклу.