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Еда

Ни одного Нового года без оливье — как приготовить полезный салат

25 декабря 2021, 08:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
оливье

Оливье — один из символов Нового года, на праздники его готовят многие хозяйки.

Чтобы это блюдо было не только вкусным, но и полезным, можно использовать измененный рецепт.

Как приготовить полезный салат оливье, рассказала участница 11-го сезона проекта МастерШеф на СТБ Алиса Пяткова.

Ингредиенты

  • 100 г отварной индейки (можно заменить телятиной)
  • 1 свежий огурец
  • 1 авокадо средней мягкости
  • 20 г отварной моркови
  • 2 вареных яйца
  • 50 г натурального йогурта
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
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Приготовление

  1. Нарезать все ингредиенты кубиками.
  2. Приготовить соус — для этого смешать йогурт и дижонскую горчицу.
  3. Заправить им салат.

Кроме новогоднего оливье, другие традиционные салаты также можно приготовить по более полезным рецептам. Для этого стоит убрать майонез и заменить его соусом домашнего приготовления.

Также необходимо вместо колбасы добавлять вареное мясо птицы или говядину, минимизировать количество картофеля или вообще убрать его. Вместо этого добавлять больше овощей — огурец, морковь, свеклу.

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