Оливье — один из символов Нового года, на праздники его готовят многие хозяйки.

Чтобы это блюдо было не только вкусным, но и полезным, можно использовать измененный рецепт.

Как приготовить полезный салат оливье, рассказала участница 11-го сезона проекта МастерШеф на СТБ Алиса Пяткова.

Ингредиенты

100 г отварной индейки (можно заменить телятиной)

1 свежий огурец

1 авокадо средней мягкости

20 г отварной моркови

2 вареных яйца

50 г натурального йогурта

1 ч. л. дижонской горчицы

Приготовление

Нарезать все ингредиенты кубиками. Приготовить соус — для этого смешать йогурт и дижонскую горчицу. Заправить им салат.

Кроме новогоднего оливье, другие традиционные салаты также можно приготовить по более полезным рецептам. Для этого стоит убрать майонез и заменить его соусом домашнего приготовления.

Также необходимо вместо колбасы добавлять вареное мясо птицы или говядину, минимизировать количество картофеля или вообще убрать его. Вместо этого добавлять больше овощей — огурец, морковь, свеклу.